Зеленський про промову Байдена: Світ розраховує на лідерство Америки у збереженні свободи
Президент Володимир Зеленський прокоментував звернення Джо Байдена до народу США.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати.
Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів. Світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки в збереженні нашої спільної свободи", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ.
"Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - підсумував президент.
Якісь сталі перевтілення. Наразі Байден потужний чєл, а ще нещодавно з усіх тріщин офісу суперпрезидента повилазили їхні штатні «лідери мнєній» зі спростуваннями списку завдань, які США надіслали до виконання зеленим кєровнікам....
Дякувати Богу, що у нас є інші президенти, справжні - один в Штатах і той, кого мутрий нарід зрадив, але вони продовжують битись за Україну. Якби ще й їх не було б, то світ вже був би точно іншим, хай би що там не намагались вякати ЗЕбуїни і вся шобла хейтерів на чолі з поДляком і його ботофермою.
Коли ж народ помудрішає? Чи вже ніколи(
Хоть раз можна щоб вибрали того, хто буде за Україні, за її народ боротись а не продавати і винищувати їх.
Похоже, Байден більше піклується, старається щось змінити ніж наше г***о, але ж його пріоритет -- його країна, його люди, що його обрали.