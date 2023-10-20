Зеленський про промову Байдена: Світ розраховує на лідерство Америки у збереженні свободи

Президент Володимир Зеленський прокоментував звернення Джо Байдена до народу США.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати.

Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів. Світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки в збереженні нашої спільної свободи", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ.

"Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - підсумував президент.

