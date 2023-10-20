УКР
Новини Війна
Зеленський про промову Байдена: Світ розраховує на лідерство Америки у збереженні свободи

байден,зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував звернення Джо Байдена до народу США.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати.

Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів. Світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки в збереженні нашої спільної свободи", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ.

"Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - підсумував президент.

Також читайте: Ми не можемо допустити перемоги ХАМАС і Путіна, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2897) Зеленський Володимир (25185)
"не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам - демократію" - тобто ти, підарок хрипатий, і є терорист повний ненависті...до народу україни, бо ти хочеш знищити свободу і демократію в Україні! Ти ж, поцовейло, йдеш по стопам пуйла!!
Дякувати Богу, що у нас є інші президенти, справжні - один в Штатах і той, кого мутрий нарід зрадив, але вони продовжують битись за Україну. Якби ще й їх не було б, то світ вже був би точно іншим, хай би що там не намагались вякати ЗЕбуїни і вся шобла хейтерів на чолі з поДляком і його ботофермою.
20.10.2023 11:15 Відповісти
Якби не США-то,світ би всрався.
20.10.2023 11:00 Відповісти
який скромний в нас презедент. всі ж знають, хто насправді найвидатніший лідер **********.
20.10.2023 12:41 Відповісти
Якби не США-то,світ би всрався.
20.10.2023 11:00 Відповісти
Що...??? Про яку таку "свободу" він говорить? Про яку демократію ?
Якісь сталі перевтілення. Наразі Байден потужний чєл, а ще нещодавно з усіх тріщин офісу суперпрезидента повилазили їхні штатні «лідери мнєній» зі спростуваннями списку завдань, які США надіслали до виконання зеленим кєровнікам....
20.10.2023 11:08 Відповісти
"не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам - демократію" - тобто ти, підарок хрипатий, і є терорист повний ненависті...до народу україни, бо ти хочеш знищити свободу і демократію в Україні! Ти ж, поцовейло, йдеш по стопам пуйла!!
Дякувати Богу, що у нас є інші президенти, справжні - один в Штатах і той, кого мутрий нарід зрадив, але вони продовжують битись за Україну. Якби ще й їх не було б, то світ вже був би точно іншим, хай би що там не намагались вякати ЗЕбуїни і вся шобла хейтерів на чолі з поДляком і його ботофермою.
20.10.2023 11:15 Відповісти
Я б розраховував на лідерство Британії. Після Джавелінів і NLAW вона навіть кращий лідер за США. От якби биратанці і надалі тягнули за собою американців.
20.10.2023 11:20 Відповісти
Чому Україні так "щастить" вибирати різну шваль: зелені мародери, шоколадний ненажерливий олігарх- зрадник (чи це не він продав всі надії тих, хто привів його до влади на майдані), про зека взагалі немає що говорити...бджоляр, що злив весь народ, всі цінності після майдану за які боролись люди
Коли ж народ помудрішає? Чи вже ніколи(
Хоть раз можна щоб вибрали того, хто буде за Україні, за її народ боротись а не продавати і винищувати їх.
Похоже, Байден більше піклується, старається щось змінити ніж наше г***о, але ж його пріоритет -- його країна, його люди, що його обрали.
20.10.2023 12:32 Відповісти
який скромний в нас презедент. всі ж знають, хто насправді найвидатніший лідер **********.
20.10.2023 12:41 Відповісти
Цивілізований світ дивиться в очі США, а кому ти хотів подивитися в очі і потягнув туди всю країну? Думаєш забулися?
20.10.2023 13:53 Відповісти
майор фсб Иван Бидонов нам "дал" нам 20 ракет
20.10.2023 14:42 Відповісти
добре, все правильно.
21.10.2023 02:46 Відповісти
 
 