США притягнуть до відповідальності причетних до постачання зброї між КНДР та РФ, - Держдеп
США вживатимуть "всіх можливих заходів" для притягнення до відповідальності осіб, причетних до передачі зброї між КНДР і Росією.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
"Ми будемо уважно стежити за цим і зробимо всі можливі кроки, щоб притягнути сторони до відповідальності, як ми це робили в минулому", - наголосив він.
Речник зробив цю заяву після того, як минулої п'ятниці, 13 жовтня, уряд США оприлюднив інформацію про те, що за останні тижні КНДР відправила до Росії тисячу контейнерів з військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.
"Ми оприлюднили інформацію, яка свідчить про те, що військова допомога вже надходить з КНДР до Росії", - зазначив Міллер.
За словами речника Держдепу США, причиною того, що РФ "змушена шукати зброю по всьому світу", є санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами.
