США притягнуть до відповідальності причетних до постачання зброї між КНДР та РФ, - Держдеп

держдеп,міллер

США вживатимуть "всіх можливих заходів" для притягнення до відповідальності осіб, причетних до передачі зброї між КНДР і Росією.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

"Ми будемо уважно стежити за цим і зробимо всі можливі кроки, щоб притягнути сторони до відповідальності, як ми це робили в минулому", - наголосив він.

Речник зробив цю заяву після того, як минулої п'ятниці, 13 жовтня, уряд США оприлюднив інформацію про те, що за останні тижні КНДР відправила до Росії тисячу контейнерів з військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

"Ми оприлюднили інформацію, яка свідчить про те, що військова допомога вже надходить з КНДР до Росії", - зазначив Міллер.

За словами речника Держдепу США, причиною того, що РФ "змушена шукати зброю по всьому світу", є санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами.

Держдепартамент США (1673) КНДР (1301) Міллер Метью (157) росія (67259)
