До 3 років тюрми засудили ухилянта на Харківщині: Він заявив, що не готовий брати зброю до рук

На Харківщині засудили жителя Балаклії до 3 років позбавлення волі за ухилення від військово служби під час мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

У суді було доведено, що житель Балаклії пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому 2023 він отримав повістку для прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

Чоловік визнав свою провину, пояснивши це тим, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину.

44-річного жителя Балаклії визнали винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до позбавлення волі на 3 роки.

