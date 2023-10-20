УКР
До 3 років тюрми засудили ухилянта на Харківщині: Він заявив, що не готовий брати зброю до рук

наручники

На Харківщині засудили жителя Балаклії до 3 років позбавлення волі за ухилення від військово служби під час мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

У суді було доведено, що житель Балаклії пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому 2023 він отримав повістку для прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

Чоловік визнав свою провину, пояснивши це тим, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину.

44-річного жителя Балаклії визнали винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до позбавлення волі на 3 роки.

+31
А навіщо трудова мобілізація, навіщо альтирнативна служба в допоміжних військах? Нахєр оно нам нє нужно. Краще садити людей в тюрму гнити.
20.10.2023 11:44 Відповісти
+28
Простолюдина посадили на поталу таким же голодранцям. Зате Свої у теплі і ситості, обростають статками, розмножуються і вибір у них є.
20.10.2023 11:52 Відповісти
+24
Проблема з мобілізацією в Україні криється набагато глибше ніж здається.

Всі роки незалежності українська корумпована влада намагалася найобувати свої громадян, а громадяни в свою чергу, щоб вижити, найобувати владу. (ухилення від податків та інше)

Спочатку війни після вторгненя кацапів, українська влада та її народ уперше об'єдналися у одному пориві. Тут і амністія була для зеків хто взяв зброю захищати країну, 100 тис.грн для військових , 15 мілліонів компесації сім'ї за загиблого воїна і богато що інше. В свою чергу українці на хвилі патріотизму великими чергами стояли у ТЦК, щоб захистити Батьківщину.

Все було добре, але через час як стало зрозуміло, що русня Київ вже не захопить українська корумпована влада оговталась. ..

І почалося. Спочатку розвели ТРО як цуциків, запропонували тим підписати контракти, щоб по пільгам прирівняти до військослужбовців, а як ті підписали контракти, то влада змінила закон, який ТРО прикріплював до місць формування і відправила ТРО на фронт воювати.

Дуже часто без оснащення та навчання.

Далі, 100 тис заплата для військових була переглянута. Тепер там зарплатня та премії за бойові виходи. 100 тис це треба постійно на нулі воювати.

А якщо військового поранили, його виводять поза штат і він отримує трохи більше 800 грн. за місяць 🌙 поки лікується. Богато образ було за це від військових ці сомережах.

Потім держава зрозуміла, що втрати великі війни і 15 мілліонів за кожного заплатити це докуя. І почалося....знаю відмови наприклад, загинув бо був без каски порушив правила безпеки, сам винний у своєї смерті і тому сім'я не може отримати компенсацію. До речі забезпечення не вистачає, військові за свою зарплатню змушені покупати собі спорядження, дуже часто паливо і таке інше.

І що ви ***, хочете тепер від людей?

Люди почали у відповідь найобувати державу і по всякому викручуються щоб не попасти на призов. Ось і усе.
20.10.2023 12:26 Відповісти
Ты не юли! Он должен был ввести 1 РАЗ военное положение, а потом НЕ ПРОДЛЕВАТЬ ЕГО ( НЕТ У НЕГО НА ЭТО НИ ПРАВ НИ ПОЛНОМОЧИЙ!), а ввести "ВИЙСКОВЫЙ СТАН"!!!
Ты что не видишь разницы!

А он, вступив в преступный сговор с ВР и прочими совершил и совершает преступление!!!
20.10.2023 19:30 Відповісти
Он должен был ввести 1 РАЗ военное положение а потом НЕ ПРОДЛЕВАТЬ ЕГО, а ввести "ВИЙСКОВЫЙ СТАН"!!!
Якщо "должен", то це має бути чітко прописане в законі.
https://www.gusrv.gov.ua/pravo2018.htm
Конституційним принципом є принцип верховенства права який закріплений у ст. 8 Конституції України, громадяни здійснюють свої права за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом", а державні органи та їх посадові особи - за принципом "дозволено лише те, що прямо визначено законом".
Тож наведіть посилання на Закон, статтю, пункт, де вказано, що воєнний стан вводиться лише один раз і не може бути продовжений ні у який спосіб, а після закінчення терміну дії обов'язково має бути або оголошений стан війни (заодно наведіть посилання на закон про правовий режим "стану війни" - саме в такому формулюванні назви), або скасований і воєнний стан, і стан війни.
Якщо немає такого закону, то згідно статті 19 Конституції: ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
НЕТ У НЕГО НА ЭТО НИ ПРАВ НИ ПОЛНОМОЧИЙ!
Зате є права і повноваження внести законопроєкт "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42377).
Що він і зробив, спираючись на статтю 93 Конституції. А ВРУ, спираючись на пункт 3 статті 85 Конституції, цей законопроєкт ухвалила, і він став законом 3275-IX. Отже, стаття 19 Конституції не порушується: продовження воєнного стану передбачено Законом.
23.10.2023 08:59 Відповісти
Зброю до рук брати не готовий, а бути розстріляним кацапами як у Бучі та Ірпині готовий? Чи просто не хоче своїх братушек знищувати?
20.10.2023 13:18 Відповісти
Почему то те кто у власти не боятся стать "жертвой Ирпеня"... И ты их этим тоже не пугаешь...
Почему?
20.10.2023 13:50 Відповісти
Не розумію півнячу балачку.
20.10.2023 15:47 Відповісти
))
Я смотрю, ты и логику, и законодательство собственной страны, ни нормы права - НЕ ПОНИМАЕШЬ...
20.10.2023 15:55 Відповісти
Яке саме слово ти не зрозумів?
20.10.2023 15:59 Відповісти
Читай внимательно!
20.10.2023 19:27 Відповісти
Свиноморд, пішов на пляшку.
20.10.2023 21:30 Відповісти
Держи себя в руках, не хами!
20.10.2023 21:48 Відповісти
Заради Бога, припиніть цей совковий підхід - гребти в армію різних сцикунів. Ви хоч розумієте, що і як воно вам там навоює? Не хоче воювати - хай працює на впк, чи в тилу на ЗСУ - роботи не мало. Виділіть кошти та найміть нормальних найманців, з бойовим досвідом, а не закидуйте окопи тими, хто або загине через 5 хв, або ще гірше - перебіжить до ворога.
20.10.2023 13:25 Відповісти
хай працює на впк
А скільки у нас працюючого ВПК?
перебіжить до ворога
Або ще гірше - зіллє координати військового заводу.
20.10.2023 13:34 Відповісти
У меня вопрос:
Изменилась ли бы власть и государство, будь оно на грани проигрыша войны?
Например, понимая, что они рискуют проиграть - начать в государстве такие реформы, которые сделали бы это государство таким, за которое граждане готовы бы были добровольно рисковать, что бы его сохранить!?
Или они бы (власть) всё же в случае риска проигрыша выбрали бы путь - продается и сдать ему все сами?!
20.10.2023 13:48 Відповісти
В нас що проблем немає в державі? можливо замість того щоб бігати за ухилянтами потрібно навести порядок в Міноборони і Медичних Силах ЗСУ? і за приклад брати Армію Сша, а не Московію чи Совок
20.10.2023 14:02 Відповісти
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
20.10.2023 14:21 Відповісти
Князєву замість 5 років ув'язнення за мегахабар дали іспитний строк.
Зеленського за 4 ухили взагалі обрали в керівники країни навчатися захмарній політиці.
20.10.2023 14:31 Відповісти
Так в нас вже так Де-факто. Е гнила еліта яка має повні права. А є пересцчні у яки є формальні права і повний комплект обов'язків....
20.10.2023 14:33 Відповісти
Порада до 2а:
То що громадяни мають голосувати то так, права і обов'язки то важливо, але то що ви пропонуєте то вимете всіх закордонних інвесторів з України. Тоді я не знаю з ким і чим лишиться Україна.
Добавте доречі ще до позбавлення права голосу ( і автоматичну депортацію, як ви кажете) всіх жінок.
Бо захищати країну обов'язок КОЖНОГО громадянина ( без поділу на статі). А жінка голосує, а воювати не хоче ( вибачаюсь, не всі). А в мене особисто знаєте скільки знайомих жінок, які голосували за Зеленського і продовжують казати що він найвеличніший, бо закохані в нього як в актора. І багато з них в чудовій спортивній формі і дітей і сім'ю не мають. І заробляють гроші і витрачають їх на власне життя. Ну то чому чоловік ( в першу чергу у кого діти) мусить гинути за самозакоханих українських жінок ( кого маю на увазі) яким ***** майбутнє дітей що стануть сиротами.
20.10.2023 14:47 Відповісти
Все как обычно, у уклонистов миллион причин не идти. Зато все -на украинском говорят - справжни патриоты. Ну шо ж, кацап придёт, он вам быстро все объяснит, и кто должен служить и почему за мову дубиной бьют.
20.10.2023 17:15 Відповісти
Наші як кацапи роблять. Через тюрму на фронт. Не хоче людина, то шукайте іншу. А не ти кайте обов'язком. Країна мала забеспечити своїх громадян всіма нормалними умовами життя. Набуя ми податки платимо? Щоб ви тварі їх крали, а з нас потім питали про обов'язок? Порою жахаюся як українець українця нищить, а ви тут про конституцію ляси точите, клоуни.
20.10.2023 18:31 Відповісти
Дивно, наче зробили те саме, холопу дали 3 роки тюрми, а Зеленському 5 років президенства (де він про*бав підготовку до нападу). Ох ця загадкова Україна.
20.10.2023 22:21 Відповісти
