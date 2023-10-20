До 3 років тюрми засудили ухилянта на Харківщині: Він заявив, що не готовий брати зброю до рук
На Харківщині засудили жителя Балаклії до 3 років позбавлення волі за ухилення від військово служби під час мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
У суді було доведено, що житель Балаклії пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому 2023 він отримав повістку для прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.
Чоловік визнав свою провину, пояснивши це тим, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину.
44-річного жителя Балаклії визнали винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до позбавлення волі на 3 роки.
Ты что не видишь разницы!
А он, вступив в преступный сговор с ВР и прочими совершил и совершает преступление!!!
Якщо "должен", то це має бути чітко прописане в законі.
https://www.gusrv.gov.ua/pravo2018.htm
Конституційним принципом є принцип верховенства права який закріплений у ст. 8 Конституції України, громадяни здійснюють свої права за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом", а державні органи та їх посадові особи - за принципом "дозволено лише те, що прямо визначено законом".
Тож наведіть посилання на Закон, статтю, пункт, де вказано, що воєнний стан вводиться лише один раз і не може бути продовжений ні у який спосіб, а після закінчення терміну дії обов'язково має бути або оголошений стан війни (заодно наведіть посилання на закон про правовий режим "стану війни" - саме в такому формулюванні назви), або скасований і воєнний стан, і стан війни.
Якщо немає такого закону, то згідно статті 19 Конституції: ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
НЕТ У НЕГО НА ЭТО НИ ПРАВ НИ ПОЛНОМОЧИЙ!
Зате є права і повноваження внести законопроєкт "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42377).
Що він і зробив, спираючись на статтю 93 Конституції. А ВРУ, спираючись на пункт 3 статті 85 Конституції, цей законопроєкт ухвалила, і він став законом 3275-IX. Отже, стаття 19 Конституції не порушується: продовження воєнного стану передбачено Законом.
Почему?
Я смотрю, ты и логику, и законодательство собственной страны, ни нормы права - НЕ ПОНИМАЕШЬ...
А скільки у нас працюючого ВПК?
перебіжить до ворога
Або ще гірше - зіллє координати військового заводу.
Изменилась ли бы власть и государство, будь оно на грани проигрыша войны?
Например, понимая, что они рискуют проиграть - начать в государстве такие реформы, которые сделали бы это государство таким, за которое граждане готовы бы были добровольно рисковать, что бы его сохранить!?
Или они бы (власть) всё же в случае риска проигрыша выбрали бы путь - продается и сдать ему все сами?!
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
Зеленського за 4 ухили взагалі обрали в керівники країни навчатися захмарній політиці.
То що громадяни мають голосувати то так, права і обов'язки то важливо, але то що ви пропонуєте то вимете всіх закордонних інвесторів з України. Тоді я не знаю з ким і чим лишиться Україна.
Добавте доречі ще до позбавлення права голосу ( і автоматичну депортацію, як ви кажете) всіх жінок.
Бо захищати країну обов'язок КОЖНОГО громадянина ( без поділу на статі). А жінка голосує, а воювати не хоче ( вибачаюсь, не всі). А в мене особисто знаєте скільки знайомих жінок, які голосували за Зеленського і продовжують казати що він найвеличніший, бо закохані в нього як в актора. І багато з них в чудовій спортивній формі і дітей і сім'ю не мають. І заробляють гроші і витрачають їх на власне життя. Ну то чому чоловік ( в першу чергу у кого діти) мусить гинути за самозакоханих українських жінок ( кого маю на увазі) яким ***** майбутнє дітей що стануть сиротами.