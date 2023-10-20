В день відмови РФ від заборони ядерних випробувань США провели хімічний вибух

Після рішення Росії відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань США провели на полігоні в Неваді підземний хімічний вибух.

Про це повідомили в Національному управлінні з ядерної безпеки США (NNSA), інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що експеримент провели задля "покращення здатності Сполучених Штатів виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу".

"Група під керівництвом NNSA провела підземний хімічний вибух на об'єкті національної безпеки Невади, щоб поліпшити здатність США виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника адміністратора NNSA з оборонного ядерного нерозповсюдження Корі Хіндерштейна, такі експерименти просувають "зусилля США з розроблення нових технологій на підтримку цілей США щодо нерозповсюдження ядерної зброї".

Вимірювання вибухів проводилися за допомогою акселерометрів, сейсмометрів, інфразвукових, метеорологічних та електромагнітних датчиків, хімічних і радіоактивних пробовідбірників, додали в управлінні.

