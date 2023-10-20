УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4332 відвідувача онлайн
Новини
4 768 10

В день відмови РФ від заборони ядерних випробувань США провели хімічний вибух

полігон,невада,підземний

Після рішення Росії відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань США провели на полігоні в Неваді підземний хімічний вибух.

Про це повідомили в Національному управлінні з ядерної безпеки США (NNSA), інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що експеримент провели задля "покращення здатності Сполучених Штатів виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу".

"Група під керівництвом NNSA провела підземний хімічний вибух на об'єкті національної безпеки Невади, щоб поліпшити здатність США виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Держдума РФ відкликала заборону на ядерні випробування

За словами заступника адміністратора NNSA з оборонного ядерного нерозповсюдження Корі Хіндерштейна, такі експерименти просувають "зусилля США з розроблення нових технологій на підтримку цілей США щодо нерозповсюдження ядерної зброї".

Вимірювання вибухів проводилися за допомогою акселерометрів, сейсмометрів, інфразвукових, метеорологічних та електромагнітних датчиків, хімічних і радіоактивних пробовідбірників, додали в управлінні.

Дивіться: Патріарх Кирил про ядерну зброю РФ: Це божий промисел, який врятував нам країну. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4591) випробування (405) США (24085) ядерна зброя (1206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
20.10.2023 11:48 Відповісти
+5
Події з терористами хамасу та московитів, ЗОБОВЯЗУЮТЬ бути ПИЛЬНИМИ! Нітаняху може підтвердити особисто!
показати весь коментар
20.10.2023 11:50 Відповісти
+3
США потрібно трохи жорсткіше ставитись до всілякої гидоти типу кндр,іранів,росій....
показати весь коментар
20.10.2023 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.10.2023 11:48 Відповісти
Події з терористами хамасу та московитів, ЗОБОВЯЗУЮТЬ бути ПИЛЬНИМИ! Нітаняху може підтвердити особисто!
показати весь коментар
20.10.2023 11:50 Відповісти
США потрібно трохи жорсткіше ставитись до всілякої гидоти типу кндр,іранів,росій....
показати весь коментар
20.10.2023 11:52 Відповісти
американські "граблі" ,котрі йо..нули на смерть совковий союз повернулися і до рашистської 3,14рації.Все згідно заповітів "великого членіна- "Пгавільним путьом ідьоте тавагіщі!- і путь їх приведе в могилу ,як і совок
показати весь коментар
20.10.2023 11:56 Відповісти
Хімічний ? Вони що , готуються тарганів труїти ?
показати весь коментар
20.10.2023 12:01 Відповісти
Aga , v rashen *********** 100 miljon tarakan !
показати весь коментар
20.10.2023 12:08 Відповісти
С кем эти голожопые ,тупяе валенки собрались соревноваться в гонке вооружений? С самой технологичнски и экономически развитой страной мира США? Ну ну, опыт распада СССР после а их противостояний ничему не научил лаптеногих.
показати весь коментар
20.10.2023 12:36 Відповісти
А кого из лаптеногих осудили и реально посадили после развала совка за их преступления? Никого. То что хйлу ср#ать на рашку и так ясно. Так что гонка у сраши снова будет только на бумаге. А Америка продолжит многосторонне развиваться.
показати весь коментар
20.10.2023 14:50 Відповісти
Коли перекладаєте транслейтом Гугла, то хоч читайте, що ви перекладаєте
показати весь коментар
20.10.2023 12:52 Відповісти
читать нужно уметь. Взрыв - ИМИТАЦИЯ ядерного.
показати весь коментар
20.10.2023 19:05 Відповісти
 
 