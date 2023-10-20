Постачання Києву ракет ATACMS спростовує аргументи тих, хто говорить про ослаблення підтримки України, - Кулеба

Фото: Yonhap News Agency/Via Reuters

Передача Україні далекобійних ракет ATACMS від США - свідчення того, що підтримка нашої держави не слабшає.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші сили продовжують наступати на Півдні, відвойовуючи території, окуповані РФ. І підтримка України триває. Нещодавня поставка довгоочікуваних ракет дальнього радіусу дії ATACMS зі США в Україну, по суті, спростовує аргументи тих, хто говорить, що підтримка України зникає", - сказав Кулеба в інтерв'ю французькому телеканалу France 24.

Міністр наголосив, що Україна вдячна народові США й адміністрації президента Джо Байдена за ухвалення рішення про ATACMS, а також уряду Франції та президенту Емманюелю Макрону за французькі далекобійні ракети SCALP. Водночас він зазначив, що "єдиним переломним моментом у цій війні є українські воїни".

"Єдиним переломним моментом у цій війні є українські піхотинці, які б'ються, просуваються вперед і звільняють територію. Наше завдання - зробити так, щоб у цього піхотинця була вся необхідна зброя", - сказав Кулеба.

Раніше Кулеба також заявляв, що Сполучені Штати постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS на постійній основі.

Міністерство оборони США наголосило, що ракети ATACMS можуть застосовуватися виключно в межах суверенної території України.