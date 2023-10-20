УКР
Постачання Києву ракет ATACMS спростовує аргументи тих, хто говорить про ослаблення підтримки України, - Кулеба

atacms
Фото: Yonhap News Agency/Via Reuters

Передача Україні далекобійних ракет ATACMS від США - свідчення того, що підтримка нашої держави не слабшає.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші сили продовжують наступати на Півдні, відвойовуючи території, окуповані РФ. І підтримка України триває. Нещодавня поставка довгоочікуваних ракет дальнього радіусу дії ATACMS зі США в Україну, по суті, спростовує аргументи тих, хто говорить, що підтримка України зникає", - сказав Кулеба в інтерв'ю французькому телеканалу France 24.

Міністр наголосив, що Україна вдячна народові США й адміністрації президента Джо Байдена за ухвалення рішення про ATACMS, а також уряду Франції та президенту Емманюелю Макрону за французькі далекобійні ракети SCALP. Водночас він зазначив, що "єдиним переломним моментом у цій війні є українські воїни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракет ATACMS від США для України буде більше, - Кулеба

"Єдиним переломним моментом у цій війні є українські піхотинці, які б'ються, просуваються вперед і звільняють територію. Наше завдання - зробити так, щоб у цього піхотинця була вся необхідна зброя", - сказав Кулеба.

Раніше Кулеба також заявляв, що Сполучені Штати постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS на постійній основі.

Міністерство оборони США наголосило, що ракети ATACMS можуть застосовуватися виключно в межах суверенної території України. 

Кулеба Дмитро (3605) ATACMS (140)
+5
Ніхто сильно париться не буде доки не змінимо президента.
20.10.2023 12:02 Відповісти
20.10.2023 12:02 Відповісти
+5
передача ракет не є свідченням підтримки "зеграбіжників" в Україні.а підтримки народу України і ЗСУ.
20.10.2023 12:05 Відповісти
20.10.2023 12:05 Відповісти
+4
Такий великий і важний дядько той кулеба, аж міністр цілий, але ж не вміє відрізнити слово "ослабнути" від слова "припинитись"
20.10.2023 12:11 Відповісти
20.10.2023 12:11 Відповісти
Ніхто сильно париться не буде доки не змінимо президента.
20.10.2023 12:02 Відповісти
20.10.2023 12:02 Відповісти
А @уйло сказав, що ATACMS це нестрашно.
У кацапів достатньо військових аеродромів, баз, складів, військових літаків та корит, щоби позбивати ними ATACAMSи
20.10.2023 12:04 Відповісти
20.10.2023 12:04 Відповісти
передача ракет не є свідченням підтримки "зеграбіжників" в Україні.а підтримки народу України і ЗСУ.
20.10.2023 12:05 Відповісти
20.10.2023 12:05 Відповісти
Для зе США виділили шановну Пані Пріцкер
20.10.2023 12:14 Відповісти
20.10.2023 12:14 Відповісти
Про ослаблення підтримки України п..дять лише кацапські ЗМІ ,, та закордонні , які розповсюджують на Заході кацапські наративи .
А ще наші ЗМІ - корисні ідіоти , коли тягнуть в український інформпростір - різну хрінь з забугорних змі .
20.10.2023 12:08 Відповісти
20.10.2023 12:08 Відповісти
На 2му році вторгнення не може бути "корисних ідіотів". Давно усім все ясно. Якщо хтось розповсюджує ворожі наративи, то це - ворог.
20.10.2023 12:37 Відповісти
20.10.2023 12:37 Відповісти
На жаль -вони є .
Є люди ( я таких знаю особисто , в своєму колі ) яких не можна назвати ворогом , але які не вміють аналізувати події , не дружать з логікою , схильні до теорій змови , і вірять всьому підряд - тільки не здоровому глузду .
20.10.2023 12:48 Відповісти
20.10.2023 12:48 Відповісти
Тікайте з такого кола!
20.10.2023 15:27 Відповісти
20.10.2023 15:27 Відповісти
Такий великий і важний дядько той кулеба, аж міністр цілий, але ж не вміє відрізнити слово "ослабнути" від слова "припинитись"
20.10.2023 12:11 Відповісти
20.10.2023 12:11 Відповісти
Зеленій ******** виставили прямий ультиматум - боротьба з корупцією вранці - допомога ввечері. От тепер і крутяться, як вужі на пательні, намагаючись довести, що "всьо харашо, прєкрасная маркіза" ніякої боротьби з корупцією не треба, нам і так допомагають. Ну-ну.
20.10.2023 13:18 Відповісти
20.10.2023 13:18 Відповісти
В перекладі з дипломатичної мови на нормальну - "подивіться! ми ще не все просрали!"
20.10.2023 13:19 Відповісти
20.10.2023 13:19 Відповісти
 
 