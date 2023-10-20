Постачання Києву ракет ATACMS спростовує аргументи тих, хто говорить про ослаблення підтримки України, - Кулеба
Передача Україні далекобійних ракет ATACMS від США - свідчення того, що підтримка нашої держави не слабшає.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наші сили продовжують наступати на Півдні, відвойовуючи території, окуповані РФ. І підтримка України триває. Нещодавня поставка довгоочікуваних ракет дальнього радіусу дії ATACMS зі США в Україну, по суті, спростовує аргументи тих, хто говорить, що підтримка України зникає", - сказав Кулеба в інтерв'ю французькому телеканалу France 24.
Міністр наголосив, що Україна вдячна народові США й адміністрації президента Джо Байдена за ухвалення рішення про ATACMS, а також уряду Франції та президенту Емманюелю Макрону за французькі далекобійні ракети SCALP. Водночас він зазначив, що "єдиним переломним моментом у цій війні є українські воїни".
"Єдиним переломним моментом у цій війні є українські піхотинці, які б'ються, просуваються вперед і звільняють територію. Наше завдання - зробити так, щоб у цього піхотинця була вся необхідна зброя", - сказав Кулеба.
Раніше Кулеба також заявляв, що Сполучені Штати постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS на постійній основі.
Міністерство оборони США наголосило, що ракети ATACMS можуть застосовуватися виключно в межах суверенної території України.
У кацапів достатньо військових аеродромів, баз, складів, військових літаків та корит, щоби позбивати ними ATACAMSи
А ще наші ЗМІ - корисні ідіоти , коли тягнуть в український інформпростір - різну хрінь з забугорних змі .
Є люди ( я таких знаю особисто , в своєму колі ) яких не можна назвати ворогом , але які не вміють аналізувати події , не дружать з логікою , схильні до теорій змови , і вірять всьому підряд - тільки не здоровому глузду .