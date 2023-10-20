У Польщі майже на 40% зменшилася кількість позитивних оцінок польсько-українських відносин, - опитування Центру досліджень громадської думки

У Польщі кількість позитивних оцінок польсько-українських відносин за чотири місяці зменшився майже на 40%. Прийом українських біженців підтримують 57% поляків.

Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (CBOS), проведеному на початку жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Wp.pl.

Так, 43% опитаних вважають польсько-українські відносини "ані добрими, ані поганими", проте негативна оцінка рівня відносин (27%) переважає над позитивною (25%).

Експерти зазначають, що раніше такого вони не фіксували, і наголошують, що це особливо контрастує на фоні схожого опитування у червні.

"Всього за чотири місяці відсоток позитивних оцінок польсько-українських відносин знизився майже на 40% (з 64% до 25%), а відсоток негативних зріс майже в сім разів (з 4% до 27%). Це свідчить не лише про масштаби, а й про надзвичайні темпи змін, які останнім часом відбуваються у ставленні поляків до українців", - зауважили у CBOS.

Також, згідно з опитуванням, знизилася кількість осіб, які підтримують прийом біженців з України. Порівняно з вереснем їх кількість зменшилася на 8% – до 57%. Це найнижчий показник з початку повномасштабної війни.

37% поляків виступають проти прийому українських біженців, а 6% не визначилися з цього приводу.

Також серед опитаних громадян на 9% знизилася кількість тих, хто виступає за допомогу українцям. Зокрема, 32% громадян РП зазначають, що продовжують надавати допомогу біженцям з України, а 68% опитаних заявили, що не допомагають українцям, які після повномасштабного вторгнення вимушено приїхали до Польщі.

Оцінюючи зернову кризу, 46% поляків наголосили, що слід шукати компроміс з Україною. 43% наполягають на продовженні ембарго на українське зерно, а 4% вважають, що ембарго слід скасувати.

Водночас 74% громадян Польщі підтримують членство України в ЄС, що на 11% менше, ніж у травні цього року. 17% поляків - проти.

На думку 67% поляків ситуація в Україні загрожує безпеці країни, тоді як 28% переконані, що вона не загрожує безпеці країни.