УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4332 відвідувача онлайн
Новини
4 287 30

У Польщі майже на 40% зменшилася кількість позитивних оцінок польсько-українських відносин, - опитування Центру досліджень громадської думки

україна,польща

У Польщі кількість позитивних оцінок польсько-українських відносин за чотири місяці зменшився майже на 40%. Прийом українських біженців підтримують 57% поляків.

Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (CBOS), проведеному на початку жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Wp.pl.

Так, 43% опитаних вважають польсько-українські відносини "ані добрими, ані поганими", проте негативна оцінка рівня відносин (27%) переважає над позитивною (25%).

Експерти зазначають, що раніше такого вони не фіксували, і наголошують, що це особливо контрастує на фоні схожого опитування у червні.

"Всього за чотири місяці відсоток позитивних оцінок польсько-українських відносин знизився майже на 40% (з 64% до 25%), а відсоток негативних зріс майже в сім разів (з 4% до 27%). Це свідчить не лише про масштаби, а й про надзвичайні темпи змін, які останнім часом відбуваються у ставленні поляків до українців", - зауважили у CBOS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюсь, що емоції у відносинах із Польщею залишилися у виборчій кампанії, - Кулеба

Також, згідно з опитуванням, знизилася кількість осіб, які підтримують прийом біженців з України. Порівняно з вереснем їх кількість зменшилася на 8% – до 57%. Це найнижчий показник з початку повномасштабної війни.

37% поляків виступають проти прийому українських біженців, а 6% не визначилися з цього приводу.

Також серед опитаних громадян на 9% знизилася кількість тих, хто виступає за допомогу українцям. Зокрема, 32% громадян РП зазначають, що продовжують надавати допомогу біженцям з України, а 68% опитаних заявили, що не допомагають українцям, які після повномасштабного вторгнення вимушено приїхали до Польщі.

Читайте також: У Польщі наступного року планують скасувати допомогу для українських біженців

Оцінюючи зернову кризу, 46% поляків наголосили, що слід шукати компроміс з Україною. 43% наполягають на продовженні ембарго на українське зерно, а 4% вважають, що ембарго слід скасувати.

Водночас 74% громадян Польщі підтримують членство України в ЄС, що на 11% менше, ніж у травні цього року. 17% поляків - проти.

На думку 67% поляків ситуація в Україні загрожує безпеці країни, тоді як 28% переконані, що вона не загрожує безпеці країни.

Автор: 

опитування (2013) Польща (8751) Україна (6052)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ну ось ми й бачимо реальні кроки ЗЕшобли по поверненню наших біженців в Україну - обісрати ВСЕ, що можна, посваритись з усіма союзниками і партнерами, зробити все, щоб потім хрипато заявити: "Ось бачите...нас ніде не хочуть..." і під цим соусом втюхати виконання отих оманських договорняків!
А вони ж, *****, точно ж є!
показати весь коментар
20.10.2023 12:07 Відповісти
+10
Ми бачимо результат передвиборчої гонки у Польщі.
показати весь коментар
20.10.2023 12:10 Відповісти
+7
Спасібо, Зє.
показати весь коментар
20.10.2023 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Польші не можуть збагнути що СН слуги далеко не українського народу.
показати весь коментар
20.10.2023 12:05 Відповісти
да ноих выбрали 73% это не малая часть, остальны голосовали за медведчука и орали шо вы нас пугаете войной, бизнес накрови.
показати весь коментар
20.10.2023 12:08 Відповісти
За Медведчука взагалі не голосували.
показати весь коментар
20.10.2023 12:12 Відповісти
и как же они попали в Раду ?
показати весь коментар
20.10.2023 12:19 Відповісти
в складі опзж разом з Рабіновічем, ківой, бойко та іншими поцами
показати весь коментар
20.10.2023 12:34 Відповісти
Це цифри за другий тур. А у цьому турі булі тільки два кандидати: ПП та зе
показати весь коментар
20.10.2023 12:18 Відповісти
А СіП теж не маж відношення до польського народу? Уже забув звіздіння Моравецького та утопельника? Чи це дощ в очі?
показати весь коментар
20.10.2023 13:24 Відповісти
Ну ось ми й бачимо реальні кроки ЗЕшобли по поверненню наших біженців в Україну - обісрати ВСЕ, що можна, посваритись з усіма союзниками і партнерами, зробити все, щоб потім хрипато заявити: "Ось бачите...нас ніде не хочуть..." і під цим соусом втюхати виконання отих оманських договорняків!
А вони ж, *****, точно ж є!
показати весь коментар
20.10.2023 12:07 Відповісти
Біда у томо, що закомплексований мужичок із підлітковим розвитком буде і дадалі гадити.
Він же не розуміє наслідків своїх дій. Вважає себе "лідором світу", що може нахамити будь- кому.
показати весь коментар
20.10.2023 12:59 Відповісти
Не Вам, узкоізичним, вирішувати, що й кому "пора".
показати весь коментар
20.10.2023 12:36 Відповісти
Ми бачимо результат передвиборчої гонки у Польщі.
показати весь коментар
20.10.2023 12:10 Відповісти
Спасібо, Зє.
показати весь коментар
20.10.2023 12:11 Відповісти
Ну що,зелені бариги на зерні зробили те що зробили...ось така вона "політика" від влади...
показати весь коментар
20.10.2023 12:13 Відповісти
Догралися недополітики, як наші, так і польські! Від наших "слуг народу" я нічого доброго не чекав( вони на рідкість тупі у всьому, що не стосується крадіжки грошей), а от поляки явно прорахувались і на виборах це їм не допомогло. А от голови людям задурманили...
показати весь коментар
20.10.2023 12:28 Відповісти
Підтримка прийому біженців знизилась лише на 8 % і це слід вважати похідною від погіршення рівня оцінки відносин (на 40 %). Тому висновок простий: повний провал в діяльності тих, хто відповідає за міждержавні відносини
показати весь коментар
20.10.2023 12:36 Відповісти
Так, 43% опитаних вважають польсько-українські відносини "ані добрими, ані поганими" Джерело:
43 % - найбільш розсудливих і адекватних поляків .
показати весь коментар
20.10.2023 12:41 Відповісти
Ну, по-перше, менше треба скандалити з сусідами, які протягують тобі руку допомоги у важку хвилину. А, по-друге, є таке поняття, як втома або звикання . . . Ситуації вже скоро 2 роки, перші емоції (так би мовити закоханість) минули, тепер недоліки і проблеми більше в очі падають . . .

Треба частіше дякувати і вести себе більш чемно, то і все буде добре.
показати весь коментар
20.10.2023 12:56 Відповісти
Знав би ти скільки ті польські пани робили для біженців з самого початку, відразу після перетинання кордону! Я це особисто на собі відчула. Та й досі на вокзалах і в аеропортах є безкоштовні пункти допомоги. А ото, що зараз відбувається, то заслуга зелених ідіотів всіх рівнів, починаючи з влади і закінчуючи зебілом за кордоном, якому всі винні і завжди мало.
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
Немала провина в цьому і самих біженців.Особливо Неукраїномовних.І
показати весь коментар
20.10.2023 13:15 Відповісти
Чимала заслуга в цьому наших зебаранів, яких туди наперлося достатньо і ідейних рускамірців, які виконують завдання фсб. Чи ви хочете, щоб я повірила, що фсб не скористається таким шансом? Та й сам недоумкуватий зебабуїн робить все, щоб розісратись з союзниками і виконать нарешті оманські договорняки.
показати весь коментар
20.10.2023 13:27 Відповісти
Найвеличніший політик **********, - знову обісрався..
показати весь коментар
20.10.2023 14:01 Відповісти
А я додам.
Сьогодні в Італії національна забастовка: не ходять потяги не їздить міський транспорт. Дуже потужно.
Вимоги: підвищення рівня життя і припинення війни в Україні ( ненадання зброї Уа та Ізраїлю). Тобто повернення коштів на впк до соціальних потреб.
Питання до Зеленського і Єрмака, і Буданова : де присутність проукраїнської інформаційної політики в Італії???!!! І решті Европи ( Словаччину вже бачили?)
А вибори не за горами. Коли вже політично керівництво України ( жлобоеліта) навчиться грати в шахи вдовгу?
Це містечкове крадівницьтво приведе країну до фіаско.
показати весь коментар
20.10.2023 15:22 Відповісти
припинення війни в Україні? это как в понятии умственно отсталых? война стой, раз-два? или нас всех в лагеря, в Гулаг? итальянсие скоты
показати весь коментар
21.10.2023 23:56 Відповісти
Благодаря российским кротам в нашей власти
показати весь коментар
20.10.2023 18:37 Відповісти
 
 