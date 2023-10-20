УКР
Новини
На Київському безпековому форумі 23 жовтня презентують звернення до Байдена щодо вступу України до НАТО

Київський безпековий форум 23 жовтня о 15:00 проведе спеціальну подію "Сміливий порядок денний Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році", де презентують звернення Атлантичної ради до президента США Джо Байдена про вступ України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ на сайт Форуму.

Позицію провідного аналітичного центру США і наших американських партнерів представлять:

- Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст;
- Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках, Посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу;
- Посол США при НАТО у 2013-17 роках Генерал Дуглас Люте.

Позицію України щодо вступу до НАТО представлятимуть:

- Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк;
- Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Також дивіться: Спеціальна подія Київського Безпекового Форуму "Про головне: фронт і відновлення". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Ми маємо значні шанси вступити до НАТО у другій половині 2024 року після виборів.
20.10.2023 12:11 Відповісти
а де зелені пропаГАНДОНИ з брехнею "кролик в Флориді"?
20.10.2023 12:23 Відповісти
Дивний цей законопроект: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4096086.html
20.10.2023 13:54 Відповісти
А ніхто не хоче ЗЕ задати питання, чому ми досі не в НАТО?
20.10.2023 20:47 Відповісти
 
 