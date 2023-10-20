УКР
Якщо Росія причетна до пошкодження газогону Balticconnector, НАТО має закрити Балтійське море, - Президент Латвії Рінкевичс

Розслідування пошкодження фінсько-естонського газогону Balticconnector досі триває, однак якщо воно доведе причетність Росії, НАТО варто було б закрити Балтійське море для судноплавства.

Про це заявив президент Латвії Едгардс Рінкевичс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

"Якщо бачимо такого роду інциденти, по-моєму, НАТО варто було б реально просто закрити судноплавство в Балтійському морі. Це можна зробити. Судна можна зупинити", – заявив він.

Водночас Рінкевичс додав, що можливе закриття Балтійського моря для суден – "це питання цілої низки положень морського права".

"Але якщо буде ясно доведено, що це Росія..., має бути дискусія про те, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", – вважає він.

Рінкевичс наголошує однак, що треба дочекатися результатів розслідування.

Читайте також: Поліція Фінляндії завершила огляд на місці пошкодження газогону Balticconnector

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня фінський державний оператор газотранспортної системи повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру можливого витоку газу. Згодом фінські ЗМІ повідомили, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту. І естонські, і фінські слідчі розглядають пошкодження газогону як результат "впливу ззовні". Однак вони не знайшли ознак вибуху.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

Естонські слідчі зі свого боку заявляли, що пошкодження було викликане "досить грубою силою".

Розвідка Естонії повідомляла, що серед кількох кораблів, що були в районі аварії, було російське вантажне судно "СГВ-Флот".

Коли кажуть "якщо росія", значить далі можна не читати : не вистачить сміливості .
20.10.2023 12:31 Відповісти
Нема що усім кацапським коритам робити як у Балтиці, так і у Чорному та Азовському морях.
Нах.. з пляжа!
20.10.2023 12:22 Відповісти
Ключове тут "якщо буде доведено"
Ну а так як сратися з рашою НАТО не хоче, то 100500% виявиться, що газогін було пошкоджено українським ППО.
20.10.2023 12:33 Відповісти
Нема що усім кацапським коритам робити як у Балтиці, так і у Чорному та Азовському морях.
Нах.. з пляжа!
20.10.2023 12:22 Відповісти
Через одного кацапа з кувалдою зупиняти все судноплавство Балтики. Ето побєда.
Якби НАТО були як русня, всі русняві корита, які зупинялись над кабелями або трубами, тонули б з нез'ясованих причин десь на підході до портів.
Але НАТО - не русня. Тому доведеться сховати докази причетності росії під килимок. Щоб не зупиняти все судноплавство у Балтиці.
20.10.2023 12:27 Відповісти
Коли кажуть "якщо росія", значить далі можна не читати : не вистачить сміливості .
20.10.2023 12:31 Відповісти
"Якщо" тут зайве.
20.10.2023 12:32 Відповісти
Ключове тут "якщо буде доведено"
Ну а так як сратися з рашою НАТО не хоче, то 100500% виявиться, що газогін було пошкоджено українським ППО.
20.10.2023 12:33 Відповісти
Ознак вибуху може і не бути.
Вибух може бути у закритому об'ємі і передаватись на ударну частину (як у відбійному молотку).
Сейсмічної хвилі при цьому не буде - тільки механічні пошкодження.
20.10.2023 12:36 Відповісти
гора народила мишу
20.10.2023 12:39 Відповісти
Давно на часі очистити Балтійське море від москальских корит, ну і закрити сухопутний коридор до Кенінгсбергу теж!
20.10.2023 12:43 Відповісти
Ну вы даёте!
НАТО от такой смелой мысли аппетит ,не дай бог,потеряет
Спать перестанет
Вы так НАТО не пугайте
Слава Богу, зайчики в НАТО
Уже в лисичек начали превращаться
Но до волков им далеко
Все волки умерли вместе с Рейганом
20.10.2023 12:43 Відповісти
НАТО Має....ми бачимо...що має...
20.10.2023 12:52 Відповісти
Розлідування нічого не підтвердть.
Для цього потрібна самоповага.
Дивлячись на те, як різний світовий непотріб знущається над НАТО, ЄС та США можна зробити висновки, що самоповага відсутня.
20.10.2023 13:07 Відповісти
ого зелёно-фсбэшные повылазили, НАТО-говно, США-фуфло, ЕС- латентные. только кацап смел и умел))
20.10.2023 13:22 Відповісти
"рішуча відповідь" гутєрєша - це пук у небо. Закривайте нахєр балтійське море для них, бо скоро кацапи вам будуть розставляти міни і топити ваші кораблі, а ви все будете "розслідувати"
20.10.2023 13:31 Відповісти
Тільки "абіспакоєнасть".
20.10.2023 15:11 Відповісти
Не в моїй компетенції вказувати президенту Латвії, але я би спочатку закрив, а потім би розслідував. А то ці ссуки шкодять, не чикаючi доказiв.
20.10.2023 15:19 Відповісти
Пока господин Президент усстаканитес с своими запретами и призывами пройдет много лет ,а бурлаки из кремля будут вредит и нетолко Зстоний !!!.
20.10.2023 18:01 Відповісти
 
 