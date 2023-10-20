Якщо Росія причетна до пошкодження газогону Balticconnector, НАТО має закрити Балтійське море, - Президент Латвії Рінкевичс
Розслідування пошкодження фінсько-естонського газогону Balticconnector досі триває, однак якщо воно доведе причетність Росії, НАТО варто було б закрити Балтійське море для судноплавства.
Про це заявив президент Латвії Едгардс Рінкевичс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.
"Якщо бачимо такого роду інциденти, по-моєму, НАТО варто було б реально просто закрити судноплавство в Балтійському морі. Це можна зробити. Судна можна зупинити", – заявив він.
Водночас Рінкевичс додав, що можливе закриття Балтійського моря для суден – "це питання цілої низки положень морського права".
"Але якщо буде ясно доведено, що це Росія..., має бути дискусія про те, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", – вважає він.
Рінкевичс наголошує однак, що треба дочекатися результатів розслідування.
Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня фінський державний оператор газотранспортної системи повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру можливого витоку газу. Згодом фінські ЗМІ повідомили, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту. І естонські, і фінські слідчі розглядають пошкодження газогону як результат "впливу ззовні". Однак вони не знайшли ознак вибуху.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.
Естонські слідчі зі свого боку заявляли, що пошкодження було викликане "досить грубою силою".
Розвідка Естонії повідомляла, що серед кількох кораблів, що були в районі аварії, було російське вантажне судно "СГВ-Флот".
Нах.. з пляжа!
Якби НАТО були як русня, всі русняві корита, які зупинялись над кабелями або трубами, тонули б з нез'ясованих причин десь на підході до портів.
Але НАТО - не русня. Тому доведеться сховати докази причетності росії під килимок. Щоб не зупиняти все судноплавство у Балтиці.
Ну а так як сратися з рашою НАТО не хоче, то 100500% виявиться, що газогін було пошкоджено українським ППО.
Вибух може бути у закритому об'ємі і передаватись на ударну частину (як у відбійному молотку).
Сейсмічної хвилі при цьому не буде - тільки механічні пошкодження.
НАТО от такой смелой мысли аппетит ,не дай бог,потеряет
Спать перестанет
Вы так НАТО не пугайте
Слава Богу, зайчики в НАТО
Уже в лисичек начали превращаться
Но до волков им далеко
Все волки умерли вместе с Рейганом
Для цього потрібна самоповага.
Дивлячись на те, як різний світовий непотріб знущається над НАТО, ЄС та США можна зробити висновки, що самоповага відсутня.