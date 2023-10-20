У Рівному судитимуть за державну зраду правоохоронця, який перейшов на бік РФ, - Офіс Генпрокурора

Рівненські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця з Луганщини. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліцейський сектору реагування патрульної поліції Щастинського РВП ГУНП в Луганській області перейшов на бік окупантів.

Чоловік не прибув до нового місця дислокації його підрозділу, а вступив до лав "міністерства внутрішніх справ ЛНР". Йому була ввірена територія тимчасово окупованого Новоайдару.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

