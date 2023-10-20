Повідомлено про підозру двом зрадникам, які працюють на ворога у Донецьку: один з них фабрикував справу проти Тайри, - СБУ

Служба безпеки викрила ще двох учасників терористичної організації "ДНР", які спільно з російськими загарбниками проводять масові переслідування мешканців тимчасово захопленого Донбасу.

Як зазначається, один з них - зрадник Царенко Н.В., так званий "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра".

Після її викрадення у Маріуполі фігурант намагався "пришити" потерпілій "розстрільну статтю" за надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини.

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення РФ він запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, експосадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України.

За це ватажки ворожих угруповань призначили її "старшим інспектором "управління автомобільної інспекції МВС ДНР".

На цій "посаді" вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Оскільки обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.