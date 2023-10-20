Повідомлено про підозру двом зрадникам, які працюють на ворога у Донецьку: один з них фабрикував справу проти Тайри, - СБУ
Служба безпеки викрила ще двох учасників терористичної організації "ДНР", які спільно з російськими загарбниками проводять масові переслідування мешканців тимчасово захопленого Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, один з них - зрадник Царенко Н.В., так званий "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра".
Після її викрадення у Маріуполі фігурант намагався "пришити" потерпілій "розстрільну статтю" за надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини.
За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення РФ він запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, експосадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України.
За це ватажки ворожих угруповань призначили її "старшим інспектором "управління автомобільної інспекції МВС ДНР".
На цій "посаді" вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Оскільки обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль