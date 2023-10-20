ООН відремонтувала на Київщині понад 2200 приватних будинків, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відремонтувало понад 2200 приватних будинків на Київщині, в одному з найбільш постраждалих регіонів унаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом в області обстрілами було зруйновано або пошкоджено понад 28 тис. будівель, серед яких: приватні будинки, школи, а також адміністративні та соціальні об’єкти. З них повністю зруйновано майже 4500 приватних і багатоповерхових будинків.

"УВКБ ООН та його партнери з неурядових організацій були одними з перших, які підтримали обласну владу в задоволенні потреб людей в охоплених війною територіальних громадах. Тісно співпрацюючи з Київською обласною державною адміністрацією, УВКБ ООН допомагає відновлювати пошкоджене житло, замінюючи дахи, вікна, стіни та інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА повідомили, що у Київській області станом на вересень 2023 року УВКБ ООН надало 8865 особам набори для екстреного ремонту житла для термінових робіт. Окрім того, Агентство встановило 71 модульний будинок, наданий Урядом Данії, і 99 модульних будинків українського виробника QHome на ділянках сімей, будинки яких були повністю зруйновані через бойові дії. У результаті понад 6500 людей змогли повернутися до своїх осель та в громади Київської області.

