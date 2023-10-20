Байден у Білому домі 20 жовтня обговорить війни в Україні та Ізраїлі з лідерами ЄС, - ЗМІ
Президент США Джо Байден проведе у Білому домі сьогодні, 20 жовтня, переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем щодо війни в Україні та на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Очікують, що зустріч у Вашингтоні буде присвячена війні РФ проти України та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.
Також на порядку денному - співпраця у сфері нових та критично важливих технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект, а також питання торговельної політики.
