Байден у Білому домі 20 жовтня обговорить війни в Україні та Ізраїлі з лідерами ЄС, - ЗМІ

Президент США Джо Байден проведе у Білому домі сьогодні, 20 жовтня, переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем щодо війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Очікують, що зустріч у Вашингтоні буде присвячена війні РФ проти України та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Також на порядку денному - співпраця у сфері нових та критично важливих технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект, а також питання торговельної політики.

Повернуся до учорашнього публікування від ресурсу відносно трьох чиновників Ізраїль про передачу озброєння, яку готували Україні, а відправлять Ізраїль. ФЕЙК, БО БУЛО ЗОВСІМ ІНШЕ. ПЕРЕВІРЯЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ
20.10.2023 12:52
Нужно просто пиристать стрилять.
Вот рецепт от найвэличнишого.
20.10.2023 12:58
Єрмак з татаровим, теж поїдуть до Білого Дому?
20.10.2023 13:17
Єрмак чи татаров
- нічого не вирішують, від слова абсолютно, всі актуальні дії вирішує Залужний.
20.10.2023 15:03
Без п-д-б-ла Борреля якось не "кумарить"....
20.10.2023 15:27
 
 