Пекін стверджує, що доповідь Пентагону про ядерні боєголовки Китаю спотворює факти

У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають доповідь Пентагону про понад 1000 ядерних боєголовок у КНР до 2030 року упередженою. Там наполягають, що Китай не мав і не має наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця доповідь Сполучених Штатів, як і подібні доповіді до неї, ігнорує факти, сповнена упереджень і поширює теорію про загрозу з боку Китаю", - сказала Мао.

Читайте: Китай надає Росії обмежену підтримку, але їхні взаємини "забарвлені стратегічною недовірою", - звіт Пентагону

За її словами, Китай твердо дотримується оборонної ядерної доктрини і підтримує свої ядерні сили на найнижчому рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки.

"Ми не маємо наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь із будь-якою країною. Поки жодна країна не використовує або не погрожує застосувати ядерну зброю проти КНР, їй не загрожуватиме ядерна зброя Китаю", - наголосила дипломат.

Також читайте: Пекін заявив про готовність співпраці з Москвою для переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у щорічній доповіді Міністерства оборони США щодо Китаю йдеться: кількість ядерних боєголовок, які Китай має на озброєнні у 2023 році, сягнула 500 одиниць. Вважається, що КНР збільшить цей показник удвічі до 2030 року і продовжуватиме нарощування ядерних сил далі.