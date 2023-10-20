УКР
Пекін стверджує, що доповідь Пентагону про ядерні боєголовки Китаю спотворює факти

китай

У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають доповідь Пентагону про понад 1000 ядерних боєголовок у КНР до 2030 року упередженою. Там наполягають, що Китай не мав і не має наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця доповідь Сполучених Штатів, як і подібні доповіді до неї, ігнорує факти, сповнена упереджень і поширює теорію про загрозу з боку Китаю", - сказала Мао.

Читайте: Китай надає Росії обмежену підтримку, але їхні взаємини "забарвлені стратегічною недовірою", - звіт Пентагону

За її словами, Китай твердо дотримується оборонної ядерної доктрини і підтримує свої ядерні сили на найнижчому рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки.

"Ми не маємо наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь із будь-якою країною. Поки жодна країна не використовує або не погрожує застосувати ядерну зброю проти КНР, їй не загрожуватиме ядерна зброя Китаю", - наголосила дипломат.

Також читайте: Пекін заявив про готовність співпраці з Москвою для переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у щорічній доповіді Міністерства оборони США щодо Китаю йдеться: кількість ядерних боєголовок, які Китай має на озброєнні у 2023 році, сягнула 500 одиниць. Вважається, що КНР збільшить цей показник удвічі до 2030 року і продовжуватиме нарощування ядерних сил далі.

+3
Ага, Китай миролюбна країна і ніякої зброї, крім рогаток для відстрілу горобців, не виробляє
20.10.2023 12:48 Відповісти
+2
І всі прямо так взяли і повірили. Так само віри до китайозів, як і до пуйла.
20.10.2023 12:51 Відповісти
+2
Що б вони не пjzділи, віри їм стільки ж, скільки кацапам, ЬІну і айятоллам.
20.10.2023 13:24 Відповісти
Ага, Китай миролюбна країна і ніякої зброї, крім рогаток для відстрілу горобців, не виробляє
20.10.2023 12:48 Відповісти
У них ещё есть секретное оружие - отряды хунвейбинов...
20.10.2023 12:56 Відповісти
І всі прямо так взяли і повірили. Так само віри до китайозів, як і до пуйла.
20.10.2023 12:51 Відповісти
Та то були пусті ********, яким Сі думав брати на понт Захід і Захід схоже повівся. Але понти не прокатили і відтепер можна казати, що що боєгловок то і не було. Та і взагалі яка різниця тисяча чи мільйон. Ядерний песець песцовим від цього більше не стане як і боєголовки у будь-якій кількості не виростять яйця, які необхідні, щоб натиснути на червону кнопку
20.10.2023 13:05 Відповісти
Потрібно розуміти, що китайцям наплювати на жертви - як на чужі, так і на свої. Вони запустили ковід, своїх у них передохло неміряно, могильники можна на квадратні кілометри рахувати, а їм це нічого - баби ще нарожають. Вони розраховують, щовсі інші загинуть, а їх скількись-то залишиться. І все буде китай.
20.10.2023 13:22 Відповісти
Звісно наплювати - в азіатів природа обділила ізвіліною, якою вони могли б зрозуміти цінність людського життя. Але їм не наплювати на доляри, які вони гребуть на захіному ринку. І якщо велике азіатське мочилово вдарить по гаманцям китайських мільярдерів, то ми його не дочекаємось, а спроби його розпочати швидко закінчаться маленьким мочиловом тих, хто його спробує ініціювати. А воно не може не вдарити і Вінні Пух це чудово розуміє.
20.10.2023 13:31 Відповісти
/Поки жодна країна не використовує або не погрожує застосувати ядерну зброю проти КНР, їй не загрожуватиме ядерна зброя Китаю", - наголосила дипломат. Джерело: /
Тобто, ЯЗ виключно як відповідь на застосування ЯЗ противником?
У північних ватоцефалів концепція суттєво відрізняється.
20.10.2023 13:19 Відповісти
Що б вони не пjzділи, віри їм стільки ж, скільки кацапам, ЬІну і айятоллам.
20.10.2023 13:24 Відповісти
💯
20.10.2023 14:01 Відповісти
20.10.2023 16:42 Відповісти
Врёт как дышит
20.10.2023 18:46 Відповісти
 
 