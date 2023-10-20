Пекін стверджує, що доповідь Пентагону про ядерні боєголовки Китаю спотворює факти
У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають доповідь Пентагону про понад 1000 ядерних боєголовок у КНР до 2030 року упередженою. Там наполягають, що Китай не мав і не має наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ця доповідь Сполучених Штатів, як і подібні доповіді до неї, ігнорує факти, сповнена упереджень і поширює теорію про загрозу з боку Китаю", - сказала Мао.
За її словами, Китай твердо дотримується оборонної ядерної доктрини і підтримує свої ядерні сили на найнижчому рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки.
"Ми не маємо наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь із будь-якою країною. Поки жодна країна не використовує або не погрожує застосувати ядерну зброю проти КНР, їй не загрожуватиме ядерна зброя Китаю", - наголосила дипломат.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у щорічній доповіді Міністерства оборони США щодо Китаю йдеться: кількість ядерних боєголовок, які Китай має на озброєнні у 2023 році, сягнула 500 одиниць. Вважається, що КНР збільшить цей показник удвічі до 2030 року і продовжуватиме нарощування ядерних сил далі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, ЯЗ виключно як відповідь на застосування ЯЗ противником?
У північних ватоцефалів концепція суттєво відрізняється.