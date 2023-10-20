Противник допомоги Україні республіканець Джордан заявив, що все ще претендує на посаду спікера Палати представників

Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, заявляє, що не знімав свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.

"Я все ще претендую на посаду спікера, і я планую вийти на трибуну, отримати голоси і виграти ці перегони", – запевнив Джордан.

За інформацією телеканалу, напередодні Джордан проводив зустрічі з колегами-республіканцями, які виступають проти його кандидатури та мав "гарну дискусію" з ними.

Водночас телеканал зазначає, що деякі прихильники Джордана відмовлялися зустрічатися з кандидатом на посаду спікера або відповідати на його дзвінки.

Кілька представників Республіканської партії заявили, що після зустрічі не змінили своєї думки і не голосуватимуть за Джордана.

"Він (Джордан. – Ред.) не розсердився, не розлютився, він просто подякував усім за те, що вони були там. І я думаю, що він впорався з цим з гідністю", – розповів конгресмен Майк Келлі, додавши, що не знає, чи змінилася чиясь думка.

Один з учасників зустрічі сказав CNN, що метою зустрічі було дати зрозуміти, що "все скінчено", і що Джордан повинен знати, що у нього немає шансів стати спікером.

Джерела телеканалу повідомляють, що Джордану вдалось досягти певного прогресу з невеликим блоком своїх противників: нью-йоркськими республіканцями, але цього все одно буде недостатньо для отримання посади спікера.

Наступне голосування за кандидатуру спікера Палати представників очікується у п’ятницю.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.