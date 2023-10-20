УКР
Противник допомоги Україні республіканець Джордан заявив, що все ще претендує на посаду спікера Палати представників

Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, заявляє, що не знімав свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  CNN.

"Я все ще претендую на посаду спікера, і я планую вийти на трибуну, отримати голоси і виграти ці перегони", – запевнив Джордан.

За інформацією телеканалу, напередодні Джордан проводив зустрічі з колегами-республіканцями, які виступають проти його кандидатури та мав "гарну дискусію" з ними.

Водночас телеканал зазначає, що деякі прихильники Джордана відмовлялися зустрічатися з кандидатом на посаду спікера або відповідати на його дзвінки.

Кілька представників Республіканської партії заявили, що після зустрічі не змінили своєї думки і не голосуватимуть за Джордана.

Читайте: Уряд США готовий звернутися до Конгресу з офіційним запитом щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю, - Держдеп

"Він (Джордан. – Ред.) не розсердився, не розлютився, він просто подякував усім за те, що вони були там. І я думаю, що він впорався з цим з гідністю", – розповів конгресмен Майк Келлі, додавши, що не знає, чи змінилася чиясь думка.

Один з учасників зустрічі сказав CNN, що метою зустрічі було дати зрозуміти, що "все скінчено", і що Джордан повинен знати, що у нього немає шансів стати спікером.

Джерела телеканалу повідомляють, що Джордану вдалось досягти певного прогресу з невеликим блоком своїх противників: нью-йоркськими республіканцями, але цього все одно буде недостатньо для отримання посади спікера.

Наступне голосування за кандидатуру спікера Палати представників очікується у п’ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасовий спікер Палати представників США республіканець МакГенрі погрожує піти у відставку, - NBC News

Нагадаємо,  The Washington Post повідомляло, що республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.

Його в двері - воно через вікно. Таке ж дурне, але настирне, як і рудий мерзотник
20.10.2023 13:02 Відповісти
Ні, там скоріше те , про що каже Швець

Свої срампіські маргінали сказали , що придушать , якщо знімешся
20.10.2023 13:06 Відповісти
Претендует? Теперь разве что лишь во влажных мечтах своего шефа-уголовника.
Новый спикер будет человеком за которого свои голоса отдадут в т.ч. и демократы, поскольку нынешние республиканцы мало на что способны и закапывают себя все глубже.
20.10.2023 13:06 Відповісти
Что мне это напоминает?
Вспомнила
Вагнергейт
Когда президент заврался так
Что во время интервью
Ерзал на стуле
Словно боялся не добежать до сортира
Как только кто- то врет
Сразу ясно - запахло русским миром
20.10.2023 13:21 Відповісти
Претендує-не претендує - Трамп йому гарненько вдує.
(народка приказка)
20.10.2023 13:22 Відповісти
Таке ж лайно як і його "папік" Трамп. Буде брикатися до останнього. Що за збіговисько покидьків?
20.10.2023 13:28 Відповісти
Трампіст Джордан може ідти на йух
20.10.2023 13:34 Відповісти
 
 