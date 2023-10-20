Противник допомоги Україні республіканець Джордан заявив, що все ще претендує на посаду спікера Палати представників
Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, заявляє, що не знімав свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я все ще претендую на посаду спікера, і я планую вийти на трибуну, отримати голоси і виграти ці перегони", – запевнив Джордан.
За інформацією телеканалу, напередодні Джордан проводив зустрічі з колегами-республіканцями, які виступають проти його кандидатури та мав "гарну дискусію" з ними.
Водночас телеканал зазначає, що деякі прихильники Джордана відмовлялися зустрічатися з кандидатом на посаду спікера або відповідати на його дзвінки.
Кілька представників Республіканської партії заявили, що після зустрічі не змінили своєї думки і не голосуватимуть за Джордана.
"Він (Джордан. – Ред.) не розсердився, не розлютився, він просто подякував усім за те, що вони були там. І я думаю, що він впорався з цим з гідністю", – розповів конгресмен Майк Келлі, додавши, що не знає, чи змінилася чиясь думка.
Один з учасників зустрічі сказав CNN, що метою зустрічі було дати зрозуміти, що "все скінчено", і що Джордан повинен знати, що у нього немає шансів стати спікером.
Джерела телеканалу повідомляють, що Джордану вдалось досягти певного прогресу з невеликим блоком своїх противників: нью-йоркськими республіканцями, але цього все одно буде недостатньо для отримання посади спікера.
Наступне голосування за кандидатуру спікера Палати представників очікується у п’ятницю.
Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.
Свої срампіські маргінали сказали , що придушать , якщо знімешся
Новый спикер будет человеком за которого свои голоса отдадут в т.ч. и демократы, поскольку нынешние республиканцы мало на что способны и закапывают себя все глубже.
Вспомнила
Вагнергейт
Когда президент заврался так
Что во время интервью
Ерзал на стуле
Словно боялся не добежать до сортира
Как только кто- то врет
Сразу ясно - запахло русским миром
(народка приказка)