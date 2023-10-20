УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4177 відвідувачів онлайн
Новини
287 2

Міносвіти та Google узгодили перспективи співпраці для розвитку цифрової екосистеми в Україні

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

Міністерство освіти і науки України та представники Google узгодили подальші перспективи співпраці для розвитку цифрової екосистеми в Україні, зокрема у закладах освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Google є давнім стратегічним партнером, який завжди оперативно реагує на запити Міністерства освіти і науки України, особливо в надзвичайно критичних ситуаціях, як-от пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні відомства за результатами зустрічі міністра освіти і науки Оксена Лісового з представниками Google.

Зокрема, представники міністерства висловили подяку Google за постійну широку підтримку освітнього сектору України у кризові періоди у сферах покращення цифрової інфраструктури закладів освіти. А також за розвиток цифрової компетентності освітян і формування синергічної цифрової екосистеми на всеукраїнському рівні.

"За результатами зустрічі Google та Міністерство освіти і науки України окреслили спільні вектори й узгодили подальші перспективи партнерства задля розвитку цифрової екосистеми в Україні", - додали у пресслужбі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Google спільно з МОН та Мінцифри запустили онлайн-гру для навчання дітей цифровій безпеці

Автор: 

Google (712) співпраця (1072) Міносвіти (1427) Лісовий Оксен (95)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай Google іде лісом - не треба тиснути руку партнеру яка у крові українського народу. Хай Google спрочатку припинить цинічну і відверту пропаганду російського тероризму та релігійного екстремизму на Yotube каналі Царград
показати весь коментар
20.10.2023 13:16 Відповісти
ти долбойоб? тобі не сподобалося що на Царграді крутять? а якого ти там торчиш? Гугл закрив свій офіс в мацквабаді, по можливості бореться з кацапською пропагандою, позакривав купу сервісів в руснявому домейні включно з ютюбом, заблокував канали десятків пропагандонів, збирає на допомогу України мільйонні суми грошей кожен рік. підтримує Україну технологічно, але тобі долбойобу не сподобалося що Царград ще не закрили.
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
 
 