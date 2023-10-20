Міносвіти та Google узгодили перспективи співпраці для розвитку цифрової екосистеми в Україні

Міністерство освіти і науки України та представники Google узгодили подальші перспективи співпраці для розвитку цифрової екосистеми в Україні, зокрема у закладах освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Google є давнім стратегічним партнером, який завжди оперативно реагує на запити Міністерства освіти і науки України, особливо в надзвичайно критичних ситуаціях, як-от пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні відомства за результатами зустрічі міністра освіти і науки Оксена Лісового з представниками Google.

Зокрема, представники міністерства висловили подяку Google за постійну широку підтримку освітнього сектору України у кризові періоди у сферах покращення цифрової інфраструктури закладів освіти. А також за розвиток цифрової компетентності освітян і формування синергічної цифрової екосистеми на всеукраїнському рівні.

"За результатами зустрічі Google та Міністерство освіти і науки України окреслили спільні вектори й узгодили подальші перспективи партнерства задля розвитку цифрової екосистеми в Україні", - додали у пресслужбі.

