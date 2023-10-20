УКР
Новини Агресія Росії проти України
527 2

В окупований Токмак росіяни не завозять медикаменти та гуманітарну допомогу, - Центр національного спротиву

токмак

Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку, порушують міжнародне право, згідно з яким саме на окупанта покладається забезпечення життєдіяльності захопленого регіону.

Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський режим несе смерть та знищує все до чого дотягується. Наразі важкою залишається ситуація в тимчасово окупованому Токмаці (Запорізька область), куди ворог не завозить медикаменти й гуманітарку в належній кількості", - йдеться в повідомленні.

Також в окупованому місті є заборгованість по виплаті пенсій й інших соціальних виплат, що ускладнює ситуацію. Окупанти також заблокували перекази з України чим прирекли людей на межу виживання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни використовують мешканців окупованого Токмака як "живий щит", розселяючи своїх солдатів у багатоповерхівках, - Генштаб

окупація (6822) Запорізька область (3972) Токмак (78)
"Також в окупованому місті є заборгованість по виплаті пенсій й інших соціальних виплат", Джерело:

Стісняюсь спитать: а з чиєї сторони тая заборгованість? З нашої чи з "той"? Чи з обох сторін?
20.10.2023 13:13 Відповісти
Мабуть, тікають, бо крадуть усе, що можливо відкрутити!!
Мокші = вялічіє … та відро під туалет ..
20.10.2023 13:20 Відповісти
 
 