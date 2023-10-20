В окупований Токмак росіяни не завозять медикаменти та гуманітарну допомогу, - Центр національного спротиву
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку, порушують міжнародне право, згідно з яким саме на окупанта покладається забезпечення життєдіяльності захопленого регіону.
Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський режим несе смерть та знищує все до чого дотягується. Наразі важкою залишається ситуація в тимчасово окупованому Токмаці (Запорізька область), куди ворог не завозить медикаменти й гуманітарку в належній кількості", - йдеться в повідомленні.
Також в окупованому місті є заборгованість по виплаті пенсій й інших соціальних виплат, що ускладнює ситуацію. Окупанти також заблокували перекази з України чим прирекли людей на межу виживання.
Стісняюсь спитать: а з чиєї сторони тая заборгованість? З нашої чи з "той"? Чи з обох сторін?
Мокші = вялічіє … та відро під туалет ..