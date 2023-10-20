Окупанти на ТОТ Херсонщини не проводять системної підготовки житлового сектору до опалювального сезону

Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не проводить системної роботи щодо підготовки житлового сектору до зими.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо системної підготовки з боку окупаційних адміністрацій до цього сезону (опалювального - ред.)", - сказав він.

За словами Соболевського, частково це може бути пов'язано з тим, що окупанти не очікують, що це буде їхньою проблемою, оскільки вони розуміють, що можуть залишити ці окуповані території раніше.

Також він зазначив, що загалом ситуація з підготовкою до зими на Херсонщині викликає велику стурбованість, оскільки багато роботи ще належить виконати в громадах, які постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС.

Водночас Соболевський зауважив, що зі станом інфраструктури на ТОТ "простіша ситуація", ніж на звільненій території, оскільки ЗСУ не ведуть вогонь по об'єктах критичної інфраструктури на лівому березі області. Тому там немає таких пошкоджень, як на об'єктах на звільненому правому березі області, що перебувають під обстрілами окупантів.