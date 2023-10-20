УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4148 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 074 13

Поєднання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю від США - це великий плюс, - Данілов

данілов

У світі ніхто не зможе розмити питання війни в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, криза з вибором нового спікера Палати представників - тимчасове явище, голосування відбудеться й Київ отримає нову допомогу. Він нагадав, що під час звернення до свого народу президент США Джо Байден наголосив: допомога Україні та Ізраїлю - це питання американської нацбезпеки.

"Поєднання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю - це великий плюс. У жодний спосіб не розмиває ситуацію. Навпаки ми розуміємо: ніхто у світі не може розмити наше питання, бо війна має закінчитися нашою перемогою. Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити: якщо вони й надалі продовжать запускати такі панічні меседжі, відповідь від народу України буде дуже жорстка", - зазначив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України і $14 млрд для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту", - Reuters

Автор: 

Данілов Олексій (1259) допомога (8666) США (24085)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Хайпанутись на промові Байдена, це просто святий обов'язок кожної шавки з Банкової
показати весь коментар
20.10.2023 13:41 Відповісти
+6
Як жорстоко відповів Данилов в чорному "Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити: якщо вони й надалі продовжать запускати такі панічні меседжі, відповідь від народу України буде дуже жорсткока". А хто нам пропонує здатися, можна повідомити, щоб ми хоть знали, а то крім Ваших меседжів Засрахи мадяр і білозасрахи ніхто цього і ніби не казав? Чи то для балів і рейтингів, що мов які ми круті, коли Байден і Джонсон і навіть Шольц підтягують штанішки Найвєлічайшому?
показати весь коментар
20.10.2023 13:41 Відповісти
+5
Люся фас)
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люся фас)
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
А где наш собственный
УКРАИНСКИЙ ПЛЮС?
Где 40 миллиардов гривен
Выделенных на покупку дронов
Где они, бл.....
Почему я ,работающий пенсионер
На втором году войны
Практически всю зарплату перевожу на помощь армии?
Где мои налоги?
Кто их спер?
Я хочу ответы
Не надо мне ля- ля
Про Израиль
Про Тайвань
Я хочу знать - почему власть
Тырит у своей страны
Во время войны
На кого работает эта власть?
показати весь коментар
20.10.2023 13:38 Відповісти
Як жорстоко відповів Данилов в чорному "Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити: якщо вони й надалі продовжать запускати такі панічні меседжі, відповідь від народу України буде дуже жорсткока". А хто нам пропонує здатися, можна повідомити, щоб ми хоть знали, а то крім Ваших меседжів Засрахи мадяр і білозасрахи ніхто цього і ніби не казав? Чи то для балів і рейтингів, що мов які ми круті, коли Байден і Джонсон і навіть Шольц підтягують штанішки Найвєлічайшому?
показати весь коментар
20.10.2023 13:41 Відповісти
Нехай почне відповідати дуже жорстко ОПівським ждунам!
показати весь коментар
20.10.2023 13:51 Відповісти
Хайпанутись на промові Байдена, це просто святий обов'язок кожної шавки з Банкової
показати весь коментар
20.10.2023 13:41 Відповісти
толковатєль снов і промов
а вот пану Зігмунду таке й не снилось ....

показати весь коментар
20.10.2023 13:44 Відповісти
я вам вот що скажу: "Скоро впаде сніг. І це великий плюс для природи"
що робить цей оракул із своїм пальцем, коли його не фотографує камера ?
показати весь коментар
20.10.2023 13:43 Відповісти
Что-то Данилов опаздывает с такими выводами. Только Байден об этом сказал, оппозиция первая как попугаи за ним начала это повторять. Вот у кого учиться нужно и думать не надо, а цитируй то, что уже кто-то сказал.
показати весь коментар
20.10.2023 14:00 Відповісти
Об'єднання допомоги від США в один пакет з Ізраїлем та Тайванем це перемога *****. Данілов ідіот з ветеринарного технікуму якщо цього не розуміє і тричі ідіот що про це говорить замість того щоб налагоджувати вітчизняне виробництво зброї. Але оці данілови з єрмаками і зєлєнськими блокують навіть виробництво Нептунів на "Луч", без яких нам піздєц...
показати весь коментар
20.10.2023 14:06 Відповісти
Здається,що це мінус
показати весь коментар
20.10.2023 14:09 Відповісти
що цей ветеринар вумне таке сказав? умніше було б промовчати.
показати весь коментар
20.10.2023 14:35 Відповісти
Людина-звєздобол в чорному кітелі.
показати весь коментар
20.10.2023 15:17 Відповісти
 
 