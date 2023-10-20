Поєднання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю від США - це великий плюс, - Данілов

У світі ніхто не зможе розмити питання війни в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, криза з вибором нового спікера Палати представників - тимчасове явище, голосування відбудеться й Київ отримає нову допомогу. Він нагадав, що під час звернення до свого народу президент США Джо Байден наголосив: допомога Україні та Ізраїлю - це питання американської нацбезпеки.

"Поєднання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю - це великий плюс. У жодний спосіб не розмиває ситуацію. Навпаки ми розуміємо: ніхто у світі не може розмити наше питання, бо війна має закінчитися нашою перемогою. Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити: якщо вони й надалі продовжать запускати такі панічні меседжі, відповідь від народу України буде дуже жорстка", - зазначив Данілов.

