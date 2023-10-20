Поєднання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю від США - це великий плюс, - Данілов
У світі ніхто не зможе розмити питання війни в Україні.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За його словами, криза з вибором нового спікера Палати представників - тимчасове явище, голосування відбудеться й Київ отримає нову допомогу. Він нагадав, що під час звернення до свого народу президент США Джо Байден наголосив: допомога Україні та Ізраїлю - це питання американської нацбезпеки.
"Поєднання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю - це великий плюс. У жодний спосіб не розмиває ситуацію. Навпаки ми розуміємо: ніхто у світі не може розмити наше питання, бо війна має закінчитися нашою перемогою. Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити: якщо вони й надалі продовжать запускати такі панічні меседжі, відповідь від народу України буде дуже жорстка", - зазначив Данілов.
УКРАИНСКИЙ ПЛЮС?
Где 40 миллиардов гривен
Выделенных на покупку дронов
Где они, бл.....
Почему я ,работающий пенсионер
На втором году войны
Практически всю зарплату перевожу на помощь армии?
Где мои налоги?
Кто их спер?
Я хочу ответы
Не надо мне ля- ля
Про Израиль
Про Тайвань
Я хочу знать - почему власть
Тырит у своей страны
Во время войны
На кого работает эта власть?
а вот пану Зігмунду таке й не снилось ....
що робить цей оракул із своїм пальцем, коли його не фотографує камера ?