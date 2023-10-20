Ворог продовжує розселяти своїх військових у квартирах українців на тимчасово окупованих територіях, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники заселяють особовий склад своєї армії у квартири українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, комунальники на ТОТ обходять будинки й шукають квартири, власники яких виїхали. Такі квартири опечатуються, а потім туди заселяють бойовиків російських окупаційних військ", - ідеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що зафіксовані випадки, коли місцеві поверталися додому й знаходили у своїх квартирах російських солдатів. Та навіть після цього мешканцям не повертали квартиру, а примусово виселяли, додали у Спротиві.

Центр національного спротиву зауважує, що всі хто допомагає захоплювати квартири українців будуть нести відповідальність після деокупації регіону й закликає не співпрацювати з ворогом.

Також раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Луганської області почала віддавати захоплене житло українців своїм поплічникам.

