Правозахисник і журналіст Буткевич, який перебуває в полоні РФ, став лауреатом відзнаки імені Анни Франк

Український правозахисник, журналіст, громадський діяч і військовий Максим Буткевич, полонений росіянами, став лауреатом спеціальної відзнаки імені Анни Франк.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що цю нагороду щороку вручає Посольство Нідерландів у США. Нею удостоюють осіб за вагомий внесок у справу захисту прав людини, боротьбу з антисемітизмом, расизмом та мовою ворожнечі.

Читайте: Апеляційний суд у Москві залишив чинним "вирок" 13 років колонії українському журналісту і правозахиснику Буткевичу

Нагороду Максима Буткевича приїхав одержати його батько, професор Олександр Федотович Буткевич.

"Саме завдяки таким незламним воїнам, як Максим, нам вдається продовжувати боротьбу за нашу незалежність і за нашу перемогу", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, Максим Буткевич є учасником Революції на граніті, викладачем Києво-Могилянської Академії, журналістом, співзасновником ZMINA та Громадського радіо, координатором "Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям", учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля та проєкту "Без кордонів".

Також читайте: В Україні створили сайт "Правовий навігатор" для допомоги родинам військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до війська, а у червні 2022 року потрапив у полон в Луганській області.

Російські окупанти винесли Буткевичу "вирок" за сфабрикованими звинуваченнями у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та ув’язнили правозахисника на 13 років.