Уряд використав арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло, - "слуга народу" Шуляк
Для виплати компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло серед іншого уряд використовує арештовані кошти банків РФ, які працювали в Україні.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народну", заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк розповіла в коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні для виплати компенсацій ми використовували тільки арештовані кошти російських банків, які працювали на території України. Найбільша сума була від дочки російського "Сбербанку", яка працювала в Україні", – зазначила Шуляк.
Водночас вона висловила сподівання, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, у тому числі на виплату компенсацій українцям.
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Насправді, РПЦ - це серйозна бізнес- структура, з купою землі і майна.
УПЦ МП має у власності та користуванні загалом 2876 будівель та 3800 земельних ділянок на території України.
Найбільша кількість нерухомості та земельних ділянок Московської церкви нараховується в Закарпатській області. Т
акі дані антикорупційного центру NGL.media.
І якщо в Україні накладено санкції на російський бізнес, то чому московська церква продовжує без проблем заробляти і витрачати кошти прихожан на просування ідеології Кремля?
Саме тому законопроєкти про заборону РПЦ- це не про релігію, а про захист національної безпеки України.
на жаль, цих випадкових коштів на всіх постраждалих не вистачить,
постраждало лише сміття, що знаходилося біля мордорського трону, звісно, грошовита верхівка Мордору, вірячи, що Пуйло захопить Україну і дозволить її розграбувати, інвестиції в Україну не вкладало,
а фсб-ний фюрерок вже завдав українцям шкоди, і завдає, значно більше, щоб компенсації відшкодували шкоду