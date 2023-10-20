Уряд використав арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло, - "слуга народу" Шуляк

Для виплати компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло серед іншого уряд використовує арештовані кошти банків РФ, які працювали в Україні.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народну", заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк розповіла в коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні для виплати компенсацій ми використовували тільки арештовані кошти російських банків, які працювали на території України. Найбільша сума була від дочки російського "Сбербанку", яка працювала в Україні", – зазначила Шуляк.

Водночас вона висловила сподівання, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, у тому числі на виплату компенсацій українцям.

