Чоловік адміністрував групу в Viber із дописами про те, де вручають повістки. Може сісти на 8 років

Мешканець Прикарпаття створив та адміністрував групу в Viber, в якій повідомляли, де саме зараз роздають повістки. Йому загрожує від 5 до 8 років за перешкоджання діяльності ЗСУ.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Групу створив мешканець Калуського району. Вона налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської територіальної громади.

"У цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інформація про заходи, які проводить ТЦК та СП, дозволяла військовозобов’язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ припинили функціонування Viber-групи. Адміністратору повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Чоловік хоче піти на угоду зі слідством та укласти угоду про визнання провини.

СБУ (13255) мобілізація (3197) Івано-Франківська область (979) ухилянти (1114)
+22
А чим він перешкоджав? Він же не заважав вручати повістки. А от перебувати чи не перебувати у певному місці - це вільний вибір кожного.
20.10.2023 14:03 Відповісти
+21
Проте борова котрий незаконно утримував людину, бив її, погрожував вбивством та зброєю, випустили.
20.10.2023 14:05 Відповісти
+21
Чомусь усі вважають що патріотизм лише для жебраків... Чому ці мужні ТЦКашники не завітають з повістками до нічних клубів Києва, Одеси, і т. д. Або на нещодавне весілля у Львові...
20.10.2023 14:16 Відповісти
А чим він перешкоджав? Він же не заважав вручати повістки. А от перебувати чи не перебувати у певному місці - це вільний вибір кожного.
20.10.2023 14:03 Відповісти
За 8 років в цього адміну буде вдосталь часу зрозуміти як він заважав. А формулювання статті дуже лаконічне без подробного перелік у випадків, при яких наступає відповідальність і дає величезний простір та свободу прокурору та судді для винесення звинувачувального вироку. Вручення повісток - законна діяльності Збройних Сил України і просто очевидний умисел громадянина у перешкоджанні цій законній діяльності, саме для цього він і адміністрував цю групу. А умисел це вид вини.
20.10.2023 14:14 Відповісти
Вручення законна діяльність, не сперечаюся. А ось вписувати будь що у вже підписаний посадовою особою, та й до того ж з мокрою печаткою документ, а саме цим вони й займаються, то є підробка документів. Я вже мовчу про незаконне затримання, котре можна трактувати як викрадення людини групою осіб.
20.10.2023 14:24 Відповісти
Ну от хай і розповідає тупер судді про підробку документів. Хай заробляє собі ще більший термін ув'янення за наклеп на військовослужбовців - як же він доведе, що саме ті про яких він повідомляв у групі цим займалися у той час? А ніяк))))
20.10.2023 14:36 Відповісти
Чергова жертва телемарафону... Тобі весело що влада влаштовує просто кричуще беззаконня на вулицях? Тобі це реально норм? ****, країна зелених поні...
20.10.2023 14:40 Відповісти
Он не жертва телемарафета, он НАФРОНТНИК
20.10.2023 14:43 Відповісти
Беззаконня це звісно сумно. А ось адмін просто попав і вже ніяк не відвертиться а чому я пояснив у коментарі. Прсото нефіг було х3рнею страждати чуваку от хай тепер гризе шконку за свою тупість і недалекоглядність у кращому випадку чи за працю на ворога у гіршому.
20.10.2023 14:47 Відповісти
Ну ось ти сам визнав що його судити немає за що. Адже ЗАКОННІЙ діяльності ЗСУ він не перешкоджав. І всі про це знають. І менти, і тцк, і судді, і прокурори... Ти взагалі хоч розумієш який лютий приздець коїться?
20.10.2023 14:54 Відповісти
Законна чи не законна визначає тільки суд. А до цього ти можеш хоч головою битися об стінку, але вона була і буде законною. Ну іди судися з державою разому з адміном - хоч до Верховного Суду, хоч до Констуційного, що дое ЄСПЛ. І не будь наївним що ти десь виграєш. А так це пустий трьоп. В останні часи наше життя вже суцільний приздець, що досі не звик?
20.10.2023 15:01 Відповісти
Як добре що цинічне, нахабне беззаконня ********* зеленої влади тебе влаштовує. Та не тільки влаштовує, ти його підтримуєш. Я був правий: Країна зелених поні. Ходи здоровий, хай щастить.
20.10.2023 15:06 Відповісти
Насправді, витирати ноги об закон почав не Зе, а ще Кучма (якщо не раніше). Ющенко намагався триматись у рамках, а от хряк поставив керування судами на потік.
20.10.2023 15:39 Відповісти
А що Ви такі здивовані???
Це ж така системне зелене свавілля.
Як щп одним приклад безглуздості, це коли міністр МВС на запитання, як ціль комендантської години, відповідає - "Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності"
Для них обмеженя прав та свобод це просто якась там профілактика.
Невже ще не зрозуміли, які обмежені дикуни зараз у владі???
20.10.2023 14:15 Відповісти
Он лох. Если бы просто откосил от армии 4 раза, мог бы сесть не на кичу, а на Банковую.
показати весь коментар
20.10.2023 14:05 Відповісти
20.10.2023 14:07 Відповісти
Проте борова котрий незаконно утримував людину, бив її, погрожував вбивством та зброєю, випустили.
показати весь коментар
20.10.2023 14:05 Відповісти
"Вона налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської територіальної громади" --- і це в одній невеликй громаді,а скільки таких по цілій Україні? От вам і "патріотизм"...
20.10.2023 14:09 Відповісти
в таких каналах щє рашаботи сидять масово, вони звідти відоси беруть і потім в фейсбук викладають та проплачують їх просування.
20.10.2023 14:13 Відповісти
Сотні тупих відео в фейсбуку, де просто йдуть якісь військові в формі, а автор коментує "типа жартівливу" маячню на тему тцк.
20.10.2023 14:14 Відповісти
Тобто, винувата людина яка зняла, як відгодовані кабани у військовій формі б'ють й пакують людей?
20.10.2023 14:21 Відповісти
Ні, на цих каналах викладають просто патрулі де ходять, або навіть просто неідентифіковані військові і потім ці відео з'являються у фейсбуці сотнями, з тупими коментами і клоунським саундтреком на фоні. Ніхто там нікого не б'є зазвичай.
20.10.2023 14:23 Відповісти
Чомусь усі вважають що патріотизм лише для жебраків... Чому ці мужні ТЦКашники не завітають з повістками до нічних клубів Києва, Одеси, і т. д. Або на нещодавне весілля у Львові...
20.10.2023 14:16 Відповісти
Підозрюю тому що в нічних клубах всі "з бронею"
20.10.2023 14:17 Відповісти
Скоріше за все власники оцих клубів занесли скільки потрібно відповідним людям.
20.10.2023 14:22 Відповісти
Скоріш за все там і ті, і інші перестрахувались 😁
20.10.2023 14:33 Відповісти
От і "броню" б заодно перевірили.
20.10.2023 14:47 Відповісти
Поголівний "Сліпий патріотизм" - лише на росії , ну ще був у рейсі у 30-40хх р.р

Справжній патріотизм виникає у відповідь на дії держави і ніяк інакше

З 2019 , до влади замість тих , хто викликав патріотичні почуття прийшли ті , хто викликає лише огиду

Через корупцію, марадество , засилля россійських щурів у провладних колах.

І ось вам результат

P.S. Мені доречі дивно чому борова , який ізбивав та погрожував українцям вбивство - випустили
А на того , хто лише інформував українців - заводять кримінальну справу і збираються посадити
20.10.2023 14:16 Відповісти
"Справжній патріотизм виникає у відповідь на дії держави і ніяк інакше" --- патріотизм виникає не до держави,а до країни. Держава це територія, влада,державні структури,законодавство і усе що з цим повязане. А країна це історія,культура,мова,традиції і так далі. Якщо для вас патріотизм залежить від влади ну то у мене погані новини,якщо люди дійсно так вважають то не довго ще Україні існувати якщо їхній патріотизм виникає від влади
20.10.2023 14:24 Відповісти
Йолупе , тобто усі німці у 1939-1945 мали бути патріотами Німеччини попри того , що на чолі уряду були нацисти

У тебе "великий говнофон" головного мозку.

Бачиш ,як я одним історичним прикладом поставив на місце усю ту дурню з Ze-методички , що ти тут наштамповав
20.10.2023 14:29 Відповісти
"Йолупе , тобто усі німці у 1939-1945 мали бути патріотами Німеччини попри того , що на чолі уряду були нацисти" --- які нацисти? Що ти несеш кацапе? Патріотизм,любов до батьківщини викликає не влада чи держава, а держава це структура по суті котра управляє великою територією, а близькі для людського розуміння речі, такі як культура, мова, ідентичність людини якщо у неї вона є. Зеленський не може викликати патріотизму, це найманий менеджер котрий керує державою.

"Бачиш ,як я одним історичним прикладом поставив на місце усю ту дурню з Ze-методички , що ти тут наштамповав" --- кацапську методичку транслюєш тут тільки ти,коли розказуєш,що воювати йти не треба, а треба піднімати лапки догори і йти здаватися
20.10.2023 14:38 Відповісти
Йолупе , ти погано вчився чи може освіту здобував на немитій.

Як і більшість Ze-cкоту

Уяви собі саме у диктатурах та при нациських режимах культивується - поголівний "Сліпий патріотизм". А ті хто не підтримують диктатора/фюрера - не патріоти і вороги народу

"Не треба росхитувати човен , нашого щура укачує" - нациська диктатура х@йла

"Дайте йому сто днів - навчиться" "Ти кажеш про марадерство бубочки та його шапіто - ворог народу" - диктатура Ze

А от у цивілізованих країнах здоровий патріотизм культивується завдяки відношенню не тільки людей до держави , а і держави до людей.

Вчися, невігласе , бо так і будеш обирати тих , хто буде "шукати мир в очах ворогів"
20.10.2023 14:49 Відповісти
"Йолупе , ти погано вчився чи може освіту здобував на немитій." --- так це ж ти довбойобе з боліт, котрий копійчину получає за те,що транслює наративи про те,що воювати йти не треба, що війна йде за зеленського і так далі, в той час коли війна йде за те чи існуватиме Україна взагалі і українці.

"А ті хто не підтримують диктатора/фюрера - не патріоти і вороги народу" --- кацапе, ти палишся раз за разом транслюючи тут пропагандистські наративи один за другим, тому що війна йде не за зеленського чи владу,а за можливість існувати без кацапів і не в їхньому полі, війна йде за те,щоб люди могли жити в Україні так як вони того хочуть,говорити на своїй мові і шанувати своїх героїв, але у кацапів типу тебе війна йде за зеленського

"Не треба росхитувати човен , нашого щура укачує" --- якого щура дурню? Мова взагалі то про війну,геноцид українців котрий роблять кацапи,а ти тут щурів приплітаєш, на цю війну має йти кожен,якщо він взагалі розуміє і бачить що відбувається, бачить як знищується мирне населення,гвалтуються жінки і діти, розстрілюються люди. Тобі кацапу такі речі незрозумілі

"А от у цивілізованих країнах здоровий патріотизм культивується завдяки відношенню не тільки людей до держави , а і держави до людей." --- патріотизм культивується у війнах тільки від однієї речі, загрози твого існування, якщо ти дебіле думаєш що люди будуть йти на війну тільки через там зебіла чи ще когось у владі то ти тупий в край, тому що зараз вирішується доля і країни і самих людей.

"Вчися, невігласе , бо так і будеш обирати тих , хто буде "шукати мир в очах ворогів" --- не тупому кацапу під польським ВПН мені розказувати що я маю вчити,йди краще попроси щоб тебе краще навчили а то ти палишся дуже коли сидиш і розказуєш що українці не мають йти воювати за зеленського,а мають піднімати лапки вгору і здаватися кацапам на милість
20.10.2023 15:03 Відповісти
Тут клініка. Такі ж мені у 2019 казали "гірше не стане , але ж стало , стало"

Добре, що вас зараз поменьшало , до 20% ,але "клінічні" , як ти залишилися - сумно.

Але радісно , що навіть Портников , вже каже ті самі тези , що казав я у 2019

"Помилка 2019 призведе до катастрофи" , що ми і бачимо
20.10.2023 15:25 Відповісти
так. бо якби німці не були патріотами, то і війни 2 Світової не було би. вона ж не в 1939-му році розпочалася де-факто. а паростки до неї були пророщені саме з приходом Адольфа до влади на патріотичній лінії, тобто образі за поразку в 1-й Світовій війні і бажанні реваншу. і не дивно чому німці тоді ненавиділи комуністів і євреїв, бо саме комуністи і євреї підняли тоді в Німеччині повстання, яке і призвело до поразки Німеччини у 1-й світовій війні.. і за підсумками Версальського мирного договору до втрат німцями територій і до накладання на них великих репарацій. і потім ці всі речі призвели до бурління в німецькому суспільстві через економічний занепад, бо ж мусіли німці виплачувати репарації і до приходу Адольфа до влади, який обіцяв німцям відродити їхню велич.. так, це патріотизм, який потім вже переріс у нацизм..
20.10.2023 15:09 Відповісти
Скоріше це патріотизм , який виродився у сліпий патріотизм , який призвів до переходу у нацизм

А Адольф чи Рудольф, то вже не важливо хто став тригером
20.10.2023 15:21 Відповісти
Накручені боти у сервісах по накрутці. Кожен адмін розуміє, що без накрутки його канал буде розкручуватись вічність і він спочатку купує накрутку у платних сервісах чи йому накручують кермлівські ботоферми.
20.10.2023 14:22 Відповісти
Якщо Ви слідкуєте за результатами всіх виборів в Україні від перших до останніх, то подібний рівень "патріотизму" не мав би викликати здивування.
20.10.2023 14:24 Відповісти
Ну так всі знають, що найбільший прояв патріотизму - ходити по Відню чи Монако у вишиванці або з жовто-блакитним прапорцем/стрічкою. Можна ще влаштувати гучне весілля на мільйони, щоб вороги знали "ще не вмерла Україна якщо ми гуляєм так". І головне, що таким чомусь повістки не вручають, а інших тецекашники виловлюють навіть на кладовищах біля могил батьків і одразу пакують в буси. Так про який "патріотизм" можна казати, якщо половина країни плаче, а половина скаче.
20.10.2023 14:25 Відповісти
"Так про який "патріотизм" можна казати, якщо половина країни плаче, а половина скаче." --- ну тоді про яку перемогу можна говорити взагалі? Усі сидять і розказують,що перемога уже скоро,а по факту судячи по тому як сильно у нас хтось хоче йти захищати країну то поразка уже скоро. бо на відміну від нас,кацапи йдуть залюбки,грошенят заробити і щоб не упасти лицем в гряз в борьбі з фашисзмом, і складається таке враження що то не на нас напали,а на кацапів
20.10.2023 14:28 Відповісти
Кому куда идти служить решать точно не вам. Командуйте у себя на кухне. Если вам разрешат
20.10.2023 14:38 Відповісти
"Кому куда идти служить решать точно не вам" --- вирішувати не мені, але і не тобі вирішувати що мені кому говорити, так що коли мені буде потрібна порада від тебе на рахунок що мені говорити я обовязково до тебе звернуся, поки що я у тебе ніякої поради не питав
20.10.2023 14:39 Відповісти
Шановний, в тім і річ, що ті хто розказує про "скорі" перемоги повинні бути у перших рядах мобілізації, а не в перших рядах телемарафону. Чому сотні тисяч поліцейських, есбеушників, прикордонників ,всіляких воєнізованих охорон сидять в тилу, якщо захищати країну їх прямий обов"язок, чому сотні тисяч депутатів, чиновників, суддів, прокурорів мають бронь, якщо вони безпосередньо працюють на державу і виконують її функції ? Так якого "патріотизму" Ви очікуєте від простих людей, які бачить, що ті хто багато років отримував від держави великі гроші та пільги чомусь не спішать ставати на її захист ? Здається в Конституції прописано рівність усіх громадян, а значить жодних "броней" під час мобілізації бути не повинно . І коли в одному окопі буде сидіти депутат, прокурор, суддя і тракторист з села, от тоді і можна буде розказувати про "справжній " патріотизм і ганьбити тих хто ухиляється від призову.
20.10.2023 14:50 Відповісти
В перших рядах мають бути вибарцы зельнского. их 73 %. Так что если они мобилизуются то победим за 2-3 недели, максимум 5
20.10.2023 14:55 Відповісти
золоті слова!
20.10.2023 21:30 Відповісти
Логика совковая: если кто-то на Ютубе подписан на какого-нибудь пропагандиста руснявого - он враг народа? Читать и собирать информацию не запрещено
20.10.2023 14:34 Відповісти
Вангую, коли настане час 3,14здити цю владу, всі 11тис дружно доведуть, що вони патріоти.
20.10.2023 16:38 Відповісти
тцкашные посты почти как Пэтриоты и ПВО, даже секретнее должны быть, чтоб их никто не видел
20.10.2023 14:11 Відповісти
Идиот
Лучше бы яйца на базаре продавал
Сделал бы наклейки
ЯЙЦА ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Народу бы понравилось
Креативненько
А главное - за это ниче не будет
20.10.2023 14:13 Відповісти
Перешкоджав діяльності ЗСУ? Так ЦТК це не ЗСУ, а збірна команда тилових щурів й корупціонерів.
20.10.2023 14:14 Відповісти
ТЦК підпорядковуються оперативним командуванням ЗСУ.
20.10.2023 14:16 Відповісти
которые ловят мужичков на улицах, что б служили вместо них. Никто, ****, умирать не хочет
20.10.2023 14:16 Відповісти
Замість скиглення про "ніхто, ****, помирати не хоче" раджу пройти заздалегідь курси домедичної допомоги, такмеду і підтягнути навички стрільби з нарізної зброї. Це буде розумніше і більш далекоглядно.
20.10.2023 14:21 Відповісти
Нам держава запретила иметь автоматическое оружие, так что пожалуй без меня. Трыдцать, юля, лет, трыдцать, не могли родить закон про оружие. Бо ссались суки нарида. Как показал Майдан можно уродов из власти и камнями закидать. Но эти мрози всегда ставили в пример армии шведцарии и Израиля, шо мол какие там все бравые вояки и у каждого дома по стволу. Видели мы какая армия "картонная" у Израиля. И если бы не ракеты и авиация им бы уже давно пришла мохнатая мочалка
20.10.2023 14:27 Відповісти
Ти одиночними навчись спочатку, чергами тільки для прикриття (cover fire) стріляють - там навичок особливих не треба, при стрільбі чергою просто в приблизному напрямку тримаєш автомат.
20.10.2023 14:30 Відповісти
А домедична і без зброї корисна.
20.10.2023 14:34 Відповісти
Приемы реанимации знаю, с карабина на охоте по банкам стрелял. Так что я считай готовый боец
20.10.2023 14:40 Відповісти
Праведным делом занимался. Людей спасал и денег не брал в отличии от верховных рыбаков из ТЦК и СП ака Военкумов
20.10.2023 14:14 Відповісти
Але пожлобився на VPN
20.10.2023 14:24 Відповісти
Нет, тут скорее другое. ВПН тут не причем. Скорее всего, ключевое 11 к подпищиков. Начал рекламу толкать. На том и спалился
20.10.2023 14:45 Відповісти
Для ворога, диверсанта, злочинця зрив мобілізації це звісно праведна справа, за яку може і нагородять у кремлі. "Людей спасал" - у Бучі вже одні спаслися і в Маріуполі під завалами власних осель
20.10.2023 14:31 Відповісти
20.10.2023 14:46 Відповісти
Якась дурня, чоловік не перешкоджав діяльності ЗСУ, а навпаки її висвітлював, рекламував, та піарив! Щоб кожен бажаючий знав найближчу стаціонарну точку де можна записатись. На суді справа розвалиться вхлам. Цьому чоловіку орден треба дати!
20.10.2023 14:14 Відповісти
Це точно.
Кожен рівняється на себе.
Просто правопохоронні органи звикли, що всі їх дії, як правило, протизаконні, тому і до інших так відносяться.
20.10.2023 14:24 Відповісти
Московським вошам аби гадити в Україні!!
Поки не повісять 2-4 істот, так і буде, як і з коригувальниками-убивцями Українців!
20.10.2023 14:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tsbLHMC8wxU&ab_channel=SerezhkaMelprodhttps://www.youtube.com/watch?v=tsbLHMC8wxU&ab_channel=SerezhkaMelprod Повістки повістки повістки
Повістки повістки повістки
По місту по місту по місту
Нема вже де права піти
Получиш ти зразу повістку
20.10.2023 14:18 Відповісти
Кицюня, береш військовий квитокз собою, як того вимагає закон - і ніхто тобі ніяких повісток на вулиці не дає - просто показуєш, в якому тцк стоїш на обліку. В тцк є твій телефон і якщо тебе захочуть викликати на ВЛК - тебе просто наберуть. Не треба ганьбитися зайвою клоунадою там, де можна просто дотримуватись існуючих законів України.
20.10.2023 14:26 Відповісти
Я в любом случае не собираюсь служить.
20.10.2023 14:37 Відповісти
так а безуглiй, резнiкову, боневтiку - шо, нiчого не буде за перешкоджання діяльності ЗСУ? а самому верховному єрьмакъу? - оце таке в нас кривосуддя.
20.10.2023 14:24 Відповісти
та на телеге сотни таких и каналов и всё норм
20.10.2023 14:38 Відповісти
Ахах.... В Украину в ЕС? А может в срашу? Боже мой, какой сюрр. До 8 лет за то, что человек писал, где раздают повестки? Посадите ещё тех, кто рассказывает, где в обменниках дороже продать доллар, за препятствование НБУ в поддержании курса гривны. Блин, на кого рассчитан этот совковый бред? Кого этой новостью хотят запугать?))
20.10.2023 14:39 Відповісти
как в ковид за намордники штрафовали типа по постанове кабмина, стригли избирателей-лохов
20.10.2023 14:46 Відповісти
И это печально. Я понимаю, что Украина воюет, но это сюрреализм какой-то. Простой пример: мой знакомый из Львова (инвалид второй группы) каждый день пользуется такими каналами, едя на работу, чтоб быстро доехать, а не стоять в пробках. Ладно, дело даже не в этом. Дело в запугивании граждан - мол не сопротивляйтесь беззаконию. Сильно умные? - вот вам что будет.
Обидное зрелище.
20.10.2023 15:17 Відповісти
Вот мы здесь дискутируем: ухилянты и нафронтники, но никто в окоп не собирается
20.10.2023 14:53 Відповісти
11 тысяч, в Прикарпатье… А ватники и колорады только на Бамбасе, понятно
20.10.2023 15:11 Відповісти
із дописами про те, де вручають повістки Джерело:
************
В смислє, де вручають повістки?
Про це чітко написано в законі, - за місцем проживання, за місцем роботи і безпосередньо в ТЦК.
Це публічна інформація, яка не може бути утаємниченою.
Дурня якась. Адвокати можуть, окрім цього, спиратися на те, що підсудний розповсюджував публічну інформацію з метою ознайомлення добровольців, які бажають стати військовослужбовцями ЗСУ про місця, де цю процедуру можна пройти якнайшвидше.
Так він патріот, між іншим! - Сприяв ознайомленню бажаючих, де можна записатися в ЗСУ.
Бо у іншому випадку виходить (за логікою СБУ), що служба у Збройних Силах України є якимось покаранням, про місця запису куди не можна повідомляти звичайним громадянам.
Ця ганебна справа дискредитує саму Україну.
Карочє, есбеушники, - далбайоби! У цьому випадку, - самі себе обісрали.
20.10.2023 16:41 Відповісти
А був би тамадаю зі Львова їв би торта за 100к
20.10.2023 17:36 Відповісти
Куди ми котимося? Хто нами керує? Очевидно кацапська падла нами керує. Насильно на війну пхають, ну гандони! Хоч би хтось там мав розум та мудрість, але ж нами керують відсталі дауни, бо розумних людей все одно мало і їм до дідька та війна!
20.10.2023 18:16 Відповісти
пи₴дець бл@,
навіднику ракет причетному до десятків вбивств дають менше ніж за це
20.10.2023 18:58 Відповісти
Чому в Ізраїлі такого немає і кордон відкрито?
20.10.2023 21:06 Відповісти
 
 