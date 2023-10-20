Чоловік адміністрував групу в Viber із дописами про те, де вручають повістки. Може сісти на 8 років

Мешканець Прикарпаття створив та адміністрував групу в Viber, в якій повідомляли, де саме зараз роздають повістки. Йому загрожує від 5 до 8 років за перешкоджання діяльності ЗСУ.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Групу створив мешканець Калуського району. Вона налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської територіальної громади.

"У цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інформація про заходи, які проводить ТЦК та СП, дозволяла військовозобов’язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ припинили функціонування Viber-групи. Адміністратору повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Чоловік хоче піти на угоду зі слідством та укласти угоду про визнання провини.

