Військові Британії та Південної Кореї провели масштабні навчання біля кордонів КНДР

Велика Британія та Південна Корея провели військові навчання за участі понад 4000 військових і майже 300 одиниць бойової техніки поблизу кордону з КНДР.

Про це повідомляє Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Військові навчання розпочались 10 жовтня і тривали 11 днів у Центрі бойової підготовки в північно-східній провінції Південної Кореї Індже, що поблизу кордону з Північною Кореєю.

Навчання передбачали використання передових технологій для імітації реалістичних умов поля бою.

Усього було залучено понад 4 тисяч військових, серед яких була рота шотландської гвардії британської армії, а також близько 270 одиниць бойової техніки: танки, гелікоптери та безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща проведе найбільші навчання сухопутних військ у Європі

Навчання, серед іншого, включали дві триденні частини окремих тренувань у веденні наступальних та оборонних бойових дій. Тренування мають посилити здатність військових Британії та Південної Кореї координувати свої дії під час виконання бойових завдань.

Зазначається, що цього року Британія відправила на навчання більший підрозділ, ніж торік, коли її представляв один взвод.