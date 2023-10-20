УКР
Перед судом постане "суддя верховного суду Криму" Цораєва, яка виносила сфабриковані "вироки" Чубарову та Бекірову, - СБУ

крим

Так звана "суддя верховного суду Криму" Юлія Цораєва, яку підозрюють у державній зраді, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Перебуваючи у складі окупаційного "верховного суду" на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова. Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.

За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду. Втім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась "залишитись на посаді" вже окупованого на той час суду. У 2020 році наказом путіна її призначили "суддею верховного суду рф" на окупованому півострові", - йдеться в повідомленні.

Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності. Їйзагрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Крим (14217) СБУ (13255) державна зрада (1754)
для початку потрібно деокупувати Крим. І, можливо - досягти остаточної перемоги над касапами, такої перемоги, щоб всіх зрадників і колаборантів Україна отримала в свої СІЗО та тюрми. Бо, безсумнівно, вони всі сховаються на території ворога.
показати весь коментар
20.10.2023 14:21 Відповісти
Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України
Це треба виносити у перший абзац, щоб читачі не витрачали свій час.
показати весь коментар
20.10.2023 14:27 Відповісти
От мені цікаво-як же вона "ПОСТАНЕ" перед судом?Поки вона постане-в наших судах,як і завжди,пройде строк давності.Є ж приклад з беркутьонком,який стріляв на Майдані.Чи це для цього і оголошують."Строк" у неї пішов?
показати весь коментар
20.10.2023 14:31 Відповісти
Поки що перед судом захисники України ,Фопи, оборонні підприємства
показати весь коментар
20.10.2023 14:34 Відповісти
Так. Бо під такі заочні суди можна загнати пару млн. людей, роботи (за великі гроші) на роки. Спочатку спіймайте. Обіцянок вже наїлися.
показати весь коментар
20.10.2023 14:36 Відповісти
"А судді хто?" Не смішіть наші капці, і ту падлу цораєву !
показати весь коментар
20.10.2023 14:57 Відповісти
 
 