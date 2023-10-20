Перед судом постане "суддя верховного суду Криму" Цораєва, яка виносила сфабриковані "вироки" Чубарову та Бекірову, - СБУ

Так звана "суддя верховного суду Криму" Юлія Цораєва, яку підозрюють у державній зраді, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Перебуваючи у складі окупаційного "верховного суду" на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова. Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.

За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду. Втім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась "залишитись на посаді" вже окупованого на той час суду. У 2020 році наказом путіна її призначили "суддею верховного суду рф" на окупованому півострові", - йдеться в повідомленні.

Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності. Їйзагрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

