3 978 63

Рада церков закликає не переслідувати українців, яким релігія не дозволяє брати до рук зброю

рада,церков

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій провела зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, на якій, зокрема, обговорили, що потрібно робити з військовозобов’язаними українцями, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю. Українські церкви радять таких вірян залучати до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ВРЦіРО.

Глави та представники конфесій обговорили з главою уряду низку практичних питань, які особливо актуальні в умовах воєнного стану. Передусім йшлося про сприяння душпастирській і соціально-гуманітарній діяльності релігійних організацій, спрямованій на надання допомоги постраждалим від російської агресії.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили суспільно-важливій діяльності священнослужителів у час війни.

Іншим питанням обговорення була проблематика практичного механізму реалізації конституційної гарантії на альтернативну (невійськову) службу для віруючих, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю.

Всеукраїнська Рада Церков замість кримінального переслідування радить залучати вірян із такими релігійними переконаннями до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

релігія (387) Рада церков (49)
Топ коментарі
+12
Завтра церкви не помістять всіх нових мирян, а монастирі почнуть активно розбудовуватись, щоб помістити нових ченців.
показати весь коментар
20.10.2023 14:38 Відповісти
+12
Клас!!! Зараз ухилянти різко стануть в доску віруючими.

Теперь поліції та прикордорнникам прийдеться перевіряти сцикунів на знання Біблії.
показати весь коментар
20.10.2023 14:43 Відповісти
+8
*******.
Якщо ухилянт підставляє другу щоку, то або дурний, або віруючий.
показати весь коментар
20.10.2023 14:44 Відповісти
О, так це усі слуги народу+ заможні пани, бо селянам це заборонено. Ще міста з бронею на життя
показати весь коментар
20.10.2023 14:36 Відповісти
20.10.2023 14:38 Відповісти
християнська релігія не забороняє брати зброю до рук і воювати, тому це стосується деяких інших релігійних громад, що не мають монастирів
показати весь коментар
20.10.2023 14:40 Відповісти
Але не примушує. Про це розмова. Не заставляти, якщо не можеш взяти в руки зброю, і йти вбивати. Абсолютно різні речі. Якщо бажає захищати свій дім, Батьківщину, то і піп має право взяти зброю в руки. Але без мобілізації.
показати весь коментар
20.10.2023 14:51 Відповісти
лопатув руки та хай копа з вiдсиля i до Переиоги
показати весь коментар
20.10.2023 15:02 Відповісти
Чим можна підтвердити "релігійні переконання"?
показати весь коментар
20.10.2023 14:40 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 14:44 Відповісти
Начните с себя. Мормоны не "подставляют вторую щёку", как и большинство пацифистских религий. Попробуйте начать читать книги по религиоведенью (хотя бы сокращённый вариант).
Желаю вам побывать в армии или у психолога, если вы не просто малообразованы.
показати весь коментар
20.10.2023 15:54 Відповісти
Був і в армії і у психолога. А мормонам нефіг тут робити.
показати весь коментар
20.10.2023 15:55 Відповісти
Ну так об этом я говорю. Есть люди религиозные и ваше предложение их "п#здити"... Ну в общем вы поняли.
показати весь коментар
20.10.2023 16:48 Відповісти
"богомклянусь".
показати весь коментар
20.10.2023 14:46 Відповісти
відрізати кінчик 😁
показати весь коментар
20.10.2023 15:01 Відповісти
З церковної громади дається виписка, що людина належить до церковної громади. Прийняв водне хрещення і в якому році.
показати весь коментар
20.10.2023 17:45 Відповісти
/Прийняв водне хрещення/ - що це доводить?
Лише те, що батьки прийняли таке рішення. Думку дитини ніхто не питав.
Навіть якщо ви пройшли хрещення в дорослому віці, це теж абсолютно нічого не значить.
Як колись співав Тальков:
"Снял значок с шароголовым
И напялил модный крест".
показати весь коментар
20.10.2023 17:52 Відповісти
Потрібна справка від Бога, або його намісника на землі - Зеленського. Від останнього справка куди дієвіша.
показати весь коментар
20.10.2023 23:00 Відповісти
А навіщо така релігія, яка не дозволяє себе захистити? Таку «релігію» краще заборонити.
показати весь коментар
20.10.2023 14:41 Відповісти
Запретить лучше "глупость". В Германии живёте, но законы развитой страны так и не выучили... Печалька
показати весь коментар
20.10.2023 16:55 Відповісти
Якщо, наприклад, чоловік б'є дружину і дітей, бо вони не можуть себе захистити, то, за вашою логікою, треба покарати жінку, а не чоловіка?

У вас дуже схиблені уявлення про ******* життя.
Забороніть краще себе.
показати весь коментар
20.10.2023 17:07 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 14:43 Відповісти
"Як звали синів Ісаака? Продекламуй псалом №14. Яке церковне свято 18 липня? Не знаєш? Тоді киздуй в окоп! Віруючий нах"
Але є великий ризик, шо 99% попів цей тест теж не пройдуть
показати весь коментар
20.10.2023 14:49 Відповісти
Біблія взагалі в більшості своїй не про мир а про війну.
показати весь коментар
20.10.2023 16:03 Відповісти
Так. Християнство, - це для "страждущих", у яких немає клепки в голові.
Це, якщо коротко про "християнську філософію".
"Нє вєрь вождям і попам", - художник Сємьон Скрєпєцкій висловив свою думку на цю тему.



показати весь коментар
20.10.2023 17:19 Відповісти
Я все ж таки не атеїст....
Хоча й визнаю деяку абсурдність для ********** тих древніх текстів.
показати весь коментар
20.10.2023 18:25 Відповісти
Абсурд, - це друге ім'я кацапії.
"Праваславний камуніст *****", - це і є уособлення кацапського брєда.

показати весь коментар
20.10.2023 18:37 Відповісти
А шо попи з якогось особливого м'яса зроблені?
показати весь коментар
20.10.2023 16:32 Відповісти
ну це якби з області їх професійних знань...
показати весь коментар
20.10.2023 17:08 Відповісти
Які там ще знання Біблії? Десять заповідей будь-хто запам'ятає і одна з них "не убий". Все.
показати весь коментар
20.10.2023 14:57 Відповісти
Все ще "веселіше".
- Мені релігія не дозволяє брати зброю в руки.
- Чим ти можеш довести, що ти справді віруючий?
- Ти повинен в це просто повірити
показати весь коментар
20.10.2023 16:27 Відповісти
Та можна ще простіше.

Майже, як Лисий з 95-кварталу казав: "Я вірую, що мені не можна воювати".
Все - ржака і всі росходяться.
показати весь коментар
20.10.2023 16:30 Відповісти
А лопату їм релігія брати в руки дозволяє?
показати весь коментар
20.10.2023 14:46 Відповісти
секті Голобородька релігія дозволяє брати до рук зброю ?
показати весь коментар
20.10.2023 14:46 Відповісти
А когда Христос призывал не сопротивляться врагу?
Когда Христос говорил
Если придет враг
Не мешай ему сжечь твой дом
Убить ребенка
Надругаться над твоей женой
показати весь коментар
20.10.2023 14:47 Відповісти
А где Христос призывал к этому? Только не надо сюда приплетать «…нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих…»-это о другом!
показати весь коментар
20.10.2023 16:05 Відповісти
а як відрізнити тих, кому релігія не дозволяє стріляти у бік орків, щоб захищати Україну, але дозволяє, керуючись настановами РПЦ, знищувати українців
показати весь коментар
20.10.2023 14:48 Відповісти
РПЦ - не невіруючі люди, агенти ворожої держави, активні і поки що неактивні
показати весь коментар
20.10.2023 17:49 Відповісти
Прослухала шматочок марафону, що сказати, забагато інформації переробленої під глядача. Наприклад, Європа сама сказала,що закриє небо України на зимовий період. Марафон видав це як ідею самої України. Дивно, бо Бербок не має відношення до оп, а має відношення до анонсу про зимове небо і ППО
показати весь коментар
20.10.2023 14:52 Відповісти
Якщо бути чесним то ще у лютому-березні попереднього року Зеленський закликав країни нато власними силами закрити небо над Україною. Не знаю що там мала на увазі Бербок, але не треба ставити телегу поперед коня! ЗЕзидента я дуже не поважаю за його шкоду Україні, але треба дивитися правді у вічі і не навішувати зайве!!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:16 Відповісти
Справа в тому,що чесно він не мав права бути вибраним, а коли уже сталася ця ахінея,то думати про країну, а не про сюжет країни. Досить зеленої пропаганди, я на неї не ведуся. Своє потрібно мати, чесно
показати весь коментар
20.10.2023 19:09 Відповісти
Пацефізм, це саме те чого зараз не вистачає Україні.
показати весь коментар
20.10.2023 15:00 Відповісти
але пофігізми є достатньо..
показати весь коментар
20.10.2023 15:29 Відповісти
Хто в курсі,в Біблії є відповідь на питання,чому самі затяті мілітаристи-воєвателі це старі пердуни, жінки та емігранти ?)))І
показати весь коментар
20.10.2023 15:10 Відповісти
Ви забули про молодих пенсіонерів-силовиків які доглядають жінок "інвалідок" та тих хто має "бронь". Разом з наведеними Вами вище це найзапекліші "патріоти" яким треба не лише вийти на кордони 1991 року, а ще пів параши, білорусія та придністров'я. А головне, щоб усіх мобілізували (звісно, крім них) бо вони завжди раді повоювати для захисту країни, але виключно в коментарях або ризикуючи чужими життями.
показати весь коментар
20.10.2023 15:28 Відповісти
Совершенно с вами согласен.
У Репина, письмо турецкому султану пишут такие же старые пердуны которые останутся охранять Запорожскую сечь.
На левом фоне молодой казак не в восторге? А почему?
Видно пи...лину за это ему получать.
показати весь коментар
20.10.2023 16:06 Відповісти
А я то думаю, почему поповских сынков у нас никто не трогает. Вполне себе призывного возраста, на вид так себе, морды отъели нехилые, живут припеваючи, машинки меняют. А в коммунальном предприятии скоро работников не останется, выдергивают на войну, пенсионеров просят выходить на работу. Кстати, попы у нас (из "православных") только московские, других не держим. А поповники - через каждые 2 - 2.5 километра (специально измерял расстояние по картам).
показати весь коментар
20.10.2023 15:10 Відповісти
Для таких людей є багато можливостей приносити користь країні, ЗСУ іншими способами і навіть на лінії фронту. З цього приводу, як приклад, є чудовий художній фільм "З міркувань совісті"!!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:13 Відповісти
Например быть сапёром. Он может оружие в руки не брать. Или водителем тягача прицепного орудия или заправщиком танка. А фильм просто ПРЕКРАСЕН!
показати весь коментар
20.10.2023 15:16 Відповісти
Згоден, то ж якщо є бажання вихід завжди є, а якщо бажання не має, то шукають привід!!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:18 Відповісти
Это сколько же сейчас у этих престидижитаторов в рясах, сутанах и прочих цирковых костюмах, прихожан которые по "вере" в ВСУ не пойдут добавится?! Имя им - ЛЕГИОН!
показати весь коментар
20.10.2023 15:14 Відповісти
Дивись фільм "https://www.imdb.com/title/tt2119532/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_0_q_%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0 По соображениям совести "
показати весь коментар
20.10.2023 15:18 Відповісти
Религия - личное дело каждого, как секс. Публичные проявления должны быть запрещены. И будет вам счастье.
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
З якого дива у сектантів всіх мастей має бути більше прав, ніж у нормальних людей-атеістів ? Мобілізація загальна, обмеження - тільки по здоров'ю
показати весь коментар
20.10.2023 15:29 Відповісти
А щоб хтось за нього вмирав дозволяє?
Одним словом, «Хорошую религию придумали индусы».
показати весь коментар
20.10.2023 15:31 Відповісти
Рада не чула, що не боронити себе - це акт самогубства. А самогубство - це Смертний Гріх.
показати весь коментар
20.10.2023 15:31 Відповісти
На разминирования пускай идут, если нельзя брать оружие в руки!!!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:56 Відповісти
я згоден, тільки нехай беруть лопати до рук і закопуються (окопи,бліндажі) на Ліманському і не тільки напрямку, нехай завали розбирают. Роботи багато але поки я бачу як вони собі гроші заробляют а на армію буй клали
показати весь коментар
20.10.2023 16:03 Відповісти
дозвольте запитати всіх хто тут пише, панове у нас 300000 поліцаїв, які крепкі,здорові і навчені, чомуб не відправити на фронт кожного 5, 60000 це дуже гарне підсилення ЗСУ буде, саме ЗСУ а не нац.гвардії та ВСП.
показати весь коментар
20.10.2023 16:06 Відповісти
Эта «война» для простого люда, а у элит по обе стороны фронта, как была долче вита, так и продолжается! Это все, что надо знать о «патриотизме» и «долгам» всяким там родинам😏
показати весь коментар
20.10.2023 16:10 Відповісти
А хто такі та рада церков щоб щось дзявкати? Якісь недоумки в рясах навигадували собі, що вони можуть втручатись в державні справи.
показати весь коментар
20.10.2023 16:12 Відповісти
У 21-му столітті "релігійний світогляд" перетворився на різновид інфантилізму.
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
показати весь коментар
20.10.2023 16:53 Відповісти
"

"Мел Гибсон возвращается в режиссуру с впечатляющей военной драмой «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Фильм получил 6 номинаций на премию «Оскар». Десмонд Досс - простой работяга из Вирджинии. Он вырос в обычной семье ветерана Первой мировой и матери-домохозяйки, привык видеть бытовое насилие, неоправданную жестокость, алкоголизм… Один мощный эпизод его детства заставил Десмонда уверовать в бога, стать адвентистом седьмого дня и никогда, ни при каких условиях, не применять насилие к живым существам. Но вот началась Вторая мировая война… Десмонд не мог оставаться в стороне, пока его товарищи сражаются за мир, и отправился на фронт санитаром. В части он поначалу прослыл чудаком за свой резкий отказ даже прикасаться к оружию и делать что-либо по субботам. Но на войне как на войне - Десмонда отправляют в Окинаву, и здесь за свое четкое убеждение ему не раз придется пострадать, чтобы в итоге стать настоящей легендой. Смотреть онлайн эту картину, основанную на реальной биографии уклониста, который получил в итоге Медаль Почета, можно уже сейчас на нашем сайте.

Если вам понравится данный фильм, рекомендуем посмотреть не менее увлекательную картину https://www.ivi.ru/watch/221615 "1917" 2019 года в жанре драма с участием Бенедикта Камбербэтча и Марка Стронг. Приятного просмотра!
показати весь коментар
20.10.2023 18:41 Відповісти
Навіть в армії не обов'язково брати до рук зброю. Наприклад, кухарям. А ще краще бойовим медикам: нехай витягують поранених з поля бою, зброя тут тільки заважатиме. Але якщо і це їм не підходить, то нехай ідуть в тюрягу мов у чоловічий монастир.
показати весь коментар
20.10.2023 23:01 Відповісти
ладно. лопату и копать траншеи.
показати весь коментар
21.10.2023 02:55 Відповісти
 
 