Рада церков закликає не переслідувати українців, яким релігія не дозволяє брати до рук зброю
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій провела зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, на якій, зокрема, обговорили, що потрібно робити з військовозобов’язаними українцями, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю. Українські церкви радять таких вірян залучати до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ВРЦіРО.
Глави та представники конфесій обговорили з главою уряду низку практичних питань, які особливо актуальні в умовах воєнного стану. Передусім йшлося про сприяння душпастирській і соціально-гуманітарній діяльності релігійних організацій, спрямованій на надання допомоги постраждалим від російської агресії.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили суспільно-важливій діяльності священнослужителів у час війни.
Іншим питанням обговорення була проблематика практичного механізму реалізації конституційної гарантії на альтернативну (невійськову) службу для віруючих, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю.
Всеукраїнська Рада Церков замість кримінального переслідування радить залучати вірян із такими релігійними переконаннями до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань.
Якщо ухилянт підставляє другу щоку, то або дурний, або віруючий.
Желаю вам побывать в армии или у психолога, если вы не просто малообразованы.
Лише те, що батьки прийняли таке рішення. Думку дитини ніхто не питав.
Навіть якщо ви пройшли хрещення в дорослому віці, це теж абсолютно нічого не значить.
Як колись співав Тальков:
"Снял значок с шароголовым
И напялил модный крест".
***************
Якщо, наприклад, чоловік б'є дружину і дітей, бо вони не можуть себе захистити, то, за вашою логікою, треба покарати жінку, а не чоловіка?
У вас дуже схиблені уявлення про ******* життя.
Забороніть краще себе.
Теперь поліції та прикордорнникам прийдеться перевіряти сцикунів на знання Біблії.
Але є великий ризик, шо 99% попів цей тест теж не пройдуть
Це, якщо коротко про "християнську філософію".
"Нє вєрь вождям і попам", - художник Сємьон Скрєпєцкій висловив свою думку на цю тему.
Хоча й визнаю деяку абсурдність для ********** тих древніх текстів.
"Праваславний камуніст *****", - це і є уособлення кацапського брєда.
- Мені релігія не дозволяє брати зброю в руки.
- Чим ти можеш довести, що ти справді віруючий?
- Ти повинен в це просто повірити
Майже, як Лисий з 95-кварталу казав: "Я вірую, що мені не можна воювати".
Все - ржака і всі росходяться.
Когда Христос говорил
Если придет враг
Не мешай ему сжечь твой дом
Убить ребенка
Надругаться над твоей женой
У Репина, письмо турецкому султану пишут такие же старые пердуны которые останутся охранять Запорожскую сечь.
На левом фоне молодой казак не в восторге? А почему?
Видно пи...лину за это ему получать.
Одним словом, «Хорошую религию придумали индусы».
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
