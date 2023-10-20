Рада церков закликає не переслідувати українців, яким релігія не дозволяє брати до рук зброю

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій провела зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, на якій, зокрема, обговорили, що потрібно робити з військовозобов’язаними українцями, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю. Українські церкви радять таких вірян залучати до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ВРЦіРО.

Глави та представники конфесій обговорили з главою уряду низку практичних питань, які особливо актуальні в умовах воєнного стану. Передусім йшлося про сприяння душпастирській і соціально-гуманітарній діяльності релігійних організацій, спрямованій на надання допомоги постраждалим від російської агресії.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили суспільно-важливій діяльності священнослужителів у час війни.

Іншим питанням обговорення була проблематика практичного механізму реалізації конституційної гарантії на альтернативну (невійськову) службу для віруючих, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю.

Всеукраїнська Рада Церков замість кримінального переслідування радить залучати вірян із такими релігійними переконаннями до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

