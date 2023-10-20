УКР
Новини
2 769 14

Міноборони та митна служба виявили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами

служба,держмитслужба,митна

Встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин. Держмитслужба направила 387 повідомлень про протиправне діяння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної митної служби України.

Зазначається, що Держмитслужба спільно з Міноборони створила механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

"Так, протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", - сказано в повідомленні. 

Наголошується, що з метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

"Вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності", - підсумували у Держмитслужбі. 

20.10.2023 14:47 Відповісти
20.10.2023 14:50 Відповісти
20.10.2023 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
митна служба України в першу чергу виборці зелені. Слава ЗСУ!
20.10.2023 14:47 Відповісти
20.10.2023 14:47 Відповісти
То тільки військова..а якщо медико-соціальні служби та заклади перевірити??
20.10.2023 14:50 Відповісти
20.10.2023 14:50 Відповісти
а 2022г проверять будете? там поинтересней
20.10.2023 14:50 Відповісти
20.10.2023 14:50 Відповісти
"Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що інформація про "крадіжку сотень тонн гуманітарки в Запоріжжі" - це політичні замовлення, які мають на меті звести наклеп на місцеву владу."
Також корпорація "АТБ" офіційно заявила, що інформація про реалізацію розкраденої в Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини мережі не відповідає дійсності.
Представники торгової мережі "Сільпо" стверджують, що продукція з гуманітарної допомоги не продається у їхніх магазинах."
Віримо?
20.10.2023 15:11 Відповісти
20.10.2023 15:11 Відповісти
А що коли ввозять не регеструють, хто ввозе?
20.10.2023 14:52 Відповісти
20.10.2023 14:52 Відповісти
Якщо десь зникло то десь з'явилось-у крамницях та й не тільки пошукайте воно саме там...
20.10.2023 14:56 Відповісти
20.10.2023 14:56 Відповісти
3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами...
з перевірених 9 тисяч..
20.10.2023 15:06 Відповісти
20.10.2023 15:06 Відповісти
если 3 тысячи неполучения воинскими частями, то было 3 тысячи получения кем-то другим. и кто этот другой? огласят одаренных?
20.10.2023 15:18 Відповісти
20.10.2023 15:18 Відповісти
Яка смачна локшина лохам на вуха! Потяги гуманітарної допомоги розкраденої в Запоріжжі вже знайшли? Винні вже в камерах Малюськи? Так і тут буде.
20.10.2023 15:20 Відповісти
20.10.2023 15:20 Відповісти
не далее как вчера с таможни звонили,мол это ваши две фуры границу с гумкой переасекают? причем печати и доки подделаны, т.к. мы не затягивали ни каких фур в Украину с гумкой
20.10.2023 15:33 Відповісти
20.10.2023 15:33 Відповісти
с другой стороны это может быть вброс, перед введением новых правил с 1 декабря завоза волонтерки, по-которой хрен что ввезешь
20.10.2023 15:50 Відповісти
20.10.2023 15:50 Відповісти
ти ба, скільки переважаючих органів, департаментів, механізмів.
у всіх бюджет штат та зарплатня. у всіх бронь.
20.10.2023 16:41 Відповісти
20.10.2023 16:41 Відповісти
Вот так,хлопці ложать голови на фронті,а зелена мерзота без стида і совісті їх грабують.Висновок единий,поки люди їх на почнуть вішати разом з мусорами,суддями,прокурорами,цей проізвол буде продовжуватися,пора починати!
20.10.2023 17:43 Відповісти
20.10.2023 17:43 Відповісти
почти ничто не заставит вора измениться. горбатого могила исправит.
21.10.2023 02:57 Відповісти
21.10.2023 02:57 Відповісти
 
 