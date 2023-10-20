Міноборони та митна служба виявили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами

Встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин. Держмитслужба направила 387 повідомлень про протиправне діяння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної митної служби України.

Зазначається, що Держмитслужба спільно з Міноборони створила механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

"Так, протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", - сказано в повідомленні.

Читайте: Новий порядок ввезення в Україну гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року

Наголошується, що з метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

"Вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності", - підсумували у Держмитслужбі.

Також читайте: Водій автобуса заховав під пасажирськими сидіннями сотні смартфонів на 20 мільйонів, – митники. ФОТО