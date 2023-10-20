У Раді ініціюють звернення до уряду та парламенту Канади із закликом підтримати конфіскацію російських активів. ДОКУМЕНТ

У Верховній Раді 50 нардепів закликають уряд та парламент Канади підтримати конфіскацію російських суверенних активів.

Про це повідомила ініціаторка листа-звернення, народна депутатка України, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про законопроєкт S-278, ініційований канадською сенаторкою Ратною Омідвар. У ньому йдеться про зміни до Закону про спеціальні економічні заходи, щоб дозволити губернатору в Раді розпоряджатися активами іноземної держави, конфіскованими відповідно до Закону, якщо конфіскація відбулася без судового рішення", - пояснила лідерка "Голосу".

Ухвалення законопроєкту S-278 про позасудову конфіскацію суверенних російських активів створить прецедент і не тільки забезпечить справедливість для жертв жахливих злочинів рф, але й утримає диктаторів у всьому світі від агресивної зовнішньої політики.

"Минулого тижня під час онлайн-зустрічі з Ратною Омідвар ми обговорили необхідність системної підтримки ініціатив, спрямованих на встановлення справедливості. Законопроєкт щодо конфіскації є саме тим кроком, який створює прецедент та задає правильний тренд для інших країн", - наголосила Кіра Рудик.

У 2022 році Канада стала першою країною, яка розпочала процес арешту та конфіскації активів російського олігарха. Авторкою відповідної законодавчої ініціативи була сенаторка Ратна Омідвар.

