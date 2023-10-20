УКР
У Раді ініціюють звернення до уряду та парламенту Канади із закликом підтримати конфіскацію російських активів. ДОКУМЕНТ

У Верховній Раді 50 нардепів закликають уряд та парламент Канади підтримати конфіскацію російських суверенних активів.

Про це повідомила ініціаторка листа-звернення, народна депутатка України, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про законопроєкт S-278, ініційований канадською сенаторкою Ратною Омідвар. У ньому йдеться про зміни до Закону про спеціальні економічні заходи, щоб дозволити губернатору в Раді розпоряджатися активами іноземної держави, конфіскованими відповідно до Закону, якщо конфіскація відбулася без судового рішення", - пояснила лідерка "Голосу".

Ухвалення законопроєкту S-278 про позасудову конфіскацію суверенних російських активів створить прецедент і не тільки забезпечить справедливість для жертв жахливих злочинів рф, але й утримає диктаторів у всьому світі від агресивної зовнішньої політики.

"Минулого тижня під час онлайн-зустрічі з Ратною Омідвар ми обговорили необхідність системної підтримки ініціатив, спрямованих на встановлення справедливості. Законопроєкт щодо конфіскації є саме тим кроком, який створює прецедент та задає правильний тренд для інших країн", - наголосила Кіра Рудик.

У 2022 році Канада стала першою країною, яка розпочала процес арешту та конфіскації активів російського олігарха. Авторкою відповідної законодавчої ініціативи була сенаторка Ратна Омідвар.

Канада не дає нашим депутатам конфіскувати майно кацапів в Україні??? ганьба канаді!!!
20.10.2023 15:21 Відповісти
Ну понятно
Мы в сторонке - у нас российские активы практически не забирают
Так - по мелочевке
А Канада пусть непременно подсуетится
20.10.2023 15:23 Відповісти
У Верховній Раді 50 нардепів закликають уряд та парламент Канади підтримати конфіскацію російських суверенних активів. Джерело: \\\\\\\\\\\\

А пам.ятаєте звернення тої з радки до Польщі з проханням ...... засудити УПА і т.д.?
правда голосків було тоді.... скажімо так, "трішки більше" ,
правда поляки тоді сказали
а тепер би залюбки підтримали.
20.10.2023 15:26 Відповісти
Не забагато це буде крадіям як вони все на 50 поділять ?
20.10.2023 15:26 Відповісти
При цьому, не забудьте докласти відео з "Львівського весілля". Воно має справити на них "позитивне" враження при прийняті рішення.
