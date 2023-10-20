Росіяни готуються посилити контроль на тимчасово окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Загарбники перекидають на тимчасово окуповані території додаткові підрозділи Росгвардії для проведення "комплексних заходів з перевірки місцевого населення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

