Мальта підтвердила організацію зустрічі щодо обговорення української Формули миру, - ЗМІ
Мальта прийняла запит від Офісу Президента України на проведення нових переговорів країн-партнерів щодо української Формули миру. Захід заплановано на 28 та 29 жовтня.
Про це пише Times of Malta з посиланням на Міністерство закордонних та європейських справ країни, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерству закордонних і європейських справ і торгівлі було легко сказати "так", - ідеться в заяві міністерства.
Деталей щодо того, хто братиме участь у зустрічі, не повідомляється.
"Проведення наступного тижня переговорів щодо формули миру на Мальті є найбільш конкретною підтримкою, яку така країна, як Мальта, може надати для того, щоб ситуація в Україні залишалася високо на міжнародному порядку денному", - наголосив міністр закордонних справ Мальти Ян Борг.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та країни-партнери домовилися провести нові переговори на Мальті на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення "Формули миру", запропонованої Володимиром Зеленським.
чи туда сашу і ріму перевезли? треба поселити?