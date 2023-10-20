УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4245 відвідувачів онлайн
Новини
891 7

Мальта підтвердила організацію зустрічі щодо обговорення української Формули миру, - ЗМІ

зеленський

Мальта прийняла запит від Офісу Президента України на проведення нових переговорів країн-партнерів щодо української Формули миру. Захід заплановано на 28 та 29 жовтня.

Про це пише Times of Malta з посиланням на Міністерство закордонних та європейських справ країни, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерству закордонних і європейських справ і торгівлі було легко сказати "так", - ідеться в заяві міністерства.

Деталей щодо того, хто братиме участь у зустрічі, не повідомляється.

"Проведення наступного тижня переговорів щодо формули миру на Мальті є найбільш конкретною підтримкою, яку така країна, як Мальта, може надати для того, щоб ситуація в Україні залишалася високо на міжнародному порядку денному", - наголосив міністр закордонних справ Мальти Ян Борг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дедалі більше країн Латинської Америки, Африки та Азії долучаються до реалізації української Формули миру, - ОП

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та країни-партнери домовилися провести нові переговори на Мальті на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення "Формули миру", запропонованої Володимиром Зеленським.

Автор: 

Євросоюз (14011) Мальта (105) Формула миру (96)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марення продовжується !
показати весь коментар
20.10.2023 15:29 Відповісти
А на Канарах, чи Мальдівах коли?
показати весь коментар
20.10.2023 15:30 Відповісти
Не по темі, але, що таке офіс президента і які в нього повноваження? Де в Конституції України визначено таке утворення? Яку відповідальність і перед ким несе офіс президента?
показати весь коментар
20.10.2023 15:32 Відповісти
В начале декабря 1989 года президент США Джордж Буш - старший и лидер СССР Михаил Горбачев два дня общались на борту советского круизного лайнера у берегов Мальты. По итогам встречи они не подписали никаких документов, но объявили, что отношения между странами «вступают в новую эпоху надежного сотрудничества».
показати весь коментар
20.10.2023 15:51 Відповісти
втомився зе!поц, треба відпочити, на мальті.
чи туда сашу і ріму перевезли? треба поселити?
показати весь коментар
20.10.2023 16:28 Відповісти
Намазано. А Дерьмак Саллі буде дзвонити ?
показати весь коментар
20.10.2023 16:38 Відповісти
З клоуну так вже і нетерпиться заморозити війну аби тільки оманських домовленостей досягти.
показати весь коментар
20.10.2023 18:35 Відповісти
 
 