Мальта підтвердила організацію зустрічі щодо обговорення української Формули миру, - ЗМІ

Мальта прийняла запит від Офісу Президента України на проведення нових переговорів країн-партнерів щодо української Формули миру. Захід заплановано на 28 та 29 жовтня.

Про це пише Times of Malta з посиланням на Міністерство закордонних та європейських справ країни, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерству закордонних і європейських справ і торгівлі було легко сказати "так", - ідеться в заяві міністерства.

Деталей щодо того, хто братиме участь у зустрічі, не повідомляється.

"Проведення наступного тижня переговорів щодо формули миру на Мальті є найбільш конкретною підтримкою, яку така країна, як Мальта, може надати для того, щоб ситуація в Україні залишалася високо на міжнародному порядку денному", - наголосив міністр закордонних справ Мальти Ян Борг.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та країни-партнери домовилися провести нові переговори на Мальті на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення "Формули миру", запропонованої Володимиром Зеленським.