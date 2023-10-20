УКР
2 493 8

РФ посилила тиск на лініях Авдіївка - Мар’їнка і Куп’янськ - Лиман, - розвідка Естонії

Війська РФ наростили тиск на двох напрямках: лініях Авдіївка – Мар’їнка і Куп’янськ – Лиман. Ймовірно, головною метою РФ є повернення втраченої ініціативи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у зведенні естонської розвідки про перебіг війни РФ проти України.

За даними відомства, окупаційні війська РФ наростили тиск на двох напрямках: лініях Авдіївка – Мар'їнка і Куп'янськ – Лиман.

Ймовірно, головна мета РФ полягає в поверненні втраченої ініціативи. Росіяни намагаються скувати підрозділи Збройних сил України і позбавити їх наступального потенціалу, додали в естонській розвідці.

Також читайте: Розвідка Естонії про пошкодження газопроводу Balticconnector: Там було російське судно

Естонські аналітики наводять дані про накопичення сил РФ як у Луганській, так і Донецькій областях, що може свідчити про те, що протягом наступних днів або тижнів росіяни підтримуватимуть колишню інтенсивність бойових дій на обох напрямках. Втім, малоймовірно, що будь-яка зі сторін зможе домогтися прориву на оперативному рівні.

Також естонська розвідка вказала на повідомлення про рейди ЗСУ в Херсонській області та ймовірний плацдарм українців на лівому березі Дніпра. Одночасно з цим є свідчення про перекидання додаткових сил ЗС РФ на цей напрямок. Це може свідчити про те, що росіяни відчувають загрозу.

Ймовірно, мета рейдів ЗСУ полягає у сковуванні російських військ. За останньою інформацією, українці досягають цього, наголосили у відомстві.

Читайте: На Куп’янському напрямку росіяни накопичують сили та нарощують тиск, - розвідка Естонії

Коментувати
Їм більше 1300 кацапських жмуриків за добу мало? Хочуть ще більших рекордів!
показати весь коментар
20.10.2023 16:24 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:25 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:31 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:43 Відповісти
Наша розвідка чим займається?
показати весь коментар
20.10.2023 16:49 Відповісти
дохлых лаптей считает
показати весь коментар
20.10.2023 17:33 Відповісти
будет 2000 дохлых лаптей за сутки
показати весь коментар
20.10.2023 17:28 Відповісти
Латвія розглядає можливість закриття Балтійського моря для російських кораблів - президент Латвії Рінкевичс ...... Лаптия против
показати весь коментар
20.10.2023 17:29 Відповісти
 
 