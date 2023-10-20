Росію та Білорусь допустили до чемпіонату світу з карате у нейтральному статусі
Світова федерація карате (WKF) допустила російських та білоруських спортсменів до ЧС-2023 у нейтральному статусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У заявку на чемпіонат світу потрапили 20 російських та білоруських спортсменів.
Турнір розпочнеться 24 жовтня у Будапешті в Угорщині. У перелік учасників росіяни та білоруси увійшли лише за чотири дні до старту турніру.
Україну представлятимуть 22 спортсмени в 15 категоріях.
Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
