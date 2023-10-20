УКР
Новини
Росію та Білорусь допустили до чемпіонату світу з карате у нейтральному статусі

Світова федерація карате (WKF) допустила російських та білоруських спортсменів до ЧС-2023 у нейтральному статусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У заявку на чемпіонат світу потрапили 20 російських та білоруських спортсменів. 

Турнір розпочнеться 24 жовтня у Будапешті в Угорщині. У перелік учасників росіяни та білоруси увійшли лише за чотири дні до старту турніру.

Україну представлятимуть 22 спортсмени в 15 категоріях.

Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

20.10.2023 16:26
20.10.2023 16:36
20.10.2023 16:30
Падлюки продажні.
20.10.2023 16:14
Так уже и ХАМАС, ТАлибан и Хезбулу допускайте. Они тоже в масках и без опознавательных знаков будут участвовать
20.10.2023 16:26
Раз така справа, то бажаю щоб кацапам та бульбашам добряче натовкли пики!
20.10.2023 16:30
Якщо їм випишуть "пілюлю" десь поза рингом, це буде вважатися тяжким порушенням спортивної етики?
20.10.2023 16:30
Шось каратисти взагалі якісь гівнюки. Тут кацапів допустили. Раніше каратисти Зєлє чорний пояс нашару дали - а це просто тупо насрати і розтерти всі принципи і всю філософію, коли свій пояс ти заслуговуєш важкою працею і це є показником твоєї майстерності.
20.10.2023 16:36
******!!!
20.10.2023 16:59
Світова федерація карате (WKF) допустила російських та білоруських спортсменів до ЧС-2023 у нейтральному статусі. Джерело:

Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Джерело:

це написано в одному тексті.
20.10.2023 16:59
Ну а шо - аниженевиноваты, этафсёпутин
20.10.2023 17:39
Це той самий випадок, коли кацапам можна бити пику за правилами
20.10.2023 17:43
Можливо ще й там їм наваляють!
20.10.2023 19:47
 
 