Росію та Білорусь допустили до чемпіонату світу з карате у нейтральному статусі

Світова федерація карате (WKF) допустила російських та білоруських спортсменів до ЧС-2023 у нейтральному статусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У заявку на чемпіонат світу потрапили 20 російських та білоруських спортсменів.

Турнір розпочнеться 24 жовтня у Будапешті в Угорщині. У перелік учасників росіяни та білоруси увійшли лише за чотири дні до старту турніру.

Україну представлятимуть 22 спортсмени в 15 категоріях.

Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

