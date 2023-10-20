Війна в Ізраїлі не обмежить підтримку України, у них різні супротивники та різні військові потреби, - Пісторіус
Україна та Ізраїль не конкурують за військову допомогу Заходу.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я не бачу конкуренції між країнами за військову техніку", - сказав він.
Міністр також зазначив, що Ізраїль "дуже добре оснащений". Крім того, за його словами, Україна та Ізраїль також стикаються з дуже різними супротивниками і тому мають різні військові потреби.
Пісторіус ще раз наголосив, що Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї в Україну після США і ця підтримка продовжуватиметься.
"Ми готуємося до того, що війна триватиме довго", - додав він.
"Ми не будемо вказувати українцям, коли їм сідати за стіл переговорів. Це вирішує тільки Україна. Росія не показує, що вона готова до переговорів", - підсумував очільник Міноборони ФРН.
