Війна в Ізраїлі не обмежить підтримку України, у них різні супротивники та різні військові потреби, - Пісторіус

борис,пісторіус

Україна та Ізраїль не конкурують за військову допомогу Заходу.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я не бачу конкуренції між країнами за військову техніку", - сказав він.

Міністр також зазначив, що Ізраїль "дуже добре оснащений". Крім того, за його словами, Україна та Ізраїль також стикаються з дуже різними супротивниками і тому мають різні військові потреби.

Пісторіус ще раз наголосив, що Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї в Україну після США і ця підтримка продовжуватиметься.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме довго", - додав він.

"Ми не будемо вказувати українцям, коли їм сідати за стіл переговорів. Це вирішує тільки Україна. Росія не показує, що вона готова до переговорів", - підсумував очільник Міноборони ФРН.

Супротивник один - РФ, просто виконавці різні.
показати весь коментар
20.10.2023 16:20 Відповісти
Міністр також зазначив, що Ізраїль "дуже добре оснащений". Крім того, за його словами, Україна та Ізраїль також стикаються з дуже різними супротивниками і тому мають різні військові потреби. Джерело: \\\\\\\\\\

Міністр також не додав ЯК САМЕ він ставиться до ідіотів, у котрих посол, обзиває Президента його країни, а потім йому забороняють в.їзд в Україну - "ми вас не чекаємо".
А потім всі, навіть Боткевіч - кричать шо німці погані. А Боткевич кричить, цитую - "****** німці"(шото там затримали допомогу якусь)
....... Я би на місці того міністра, хто він там - просто би ...... ну, шоб не звільнили, то показав би вазон...., а на місці рослини була б теж рослина... ХРІН.
як вже їх(Європу) наші оці ...... реально ЙО....... клоуни за.......сельдереїли, це думаю шо взагалі повний(шо таке "алєс"?)
показати весь коментар
20.10.2023 16:22 Відповісти
війна в Ізраїлі, підсилить Україну як в плані воєнної допомоги, так і в плані моральної підтримки серед тих хто втомився. усі наративи про послаблення допомоги України через допомогу Ізраїлю це чисто руснява іпсо направленна на роздріб, занепокоєня та відчай. уже очевидно, що демократичний світ буде змушений на більшу підтримку тих хто стоїть на захисті цього самого світу, України, а тепер ще й Ізраїлю.
показати весь коментар
20.10.2023 16:28 Відповісти
Ті ракети, що обіцяли Україні , Ізраілю для військових дій
на сьогодні не потрібні. То чому не передати Україні?
показати весь коментар
20.10.2023 16:40 Відповісти
 
 