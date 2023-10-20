УКР
27 536 23

Медикам, освітянам і посадовцям за роботу на деокупованих територіях платитимуть підвищену зарплату, - Верещук

ірина,верещук

Люди з резерву працівників державних органів, освітньої та медичної галузі, які працюватимуть на деокупованих територіях України, отримуватимуть більшу зарплату та матимуть на ДОТ житло.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала на брифінгу за результатами наради, присвяченої формуванню кадрового резерву для роботи на ДОТ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тобто, вдвічі більша зарплата (на територіях, де ведуться бойові дії. - Ред.) і в півтора раза, якщо там можливі бойові дії. І вже на місцях керівники намагаються забезпечити житлом та усім необхідним, бо це теж дуже важливо. Але, наприклад, якщо це медична галузь, то у них система відряджень є, яка вже працює", - сказала Верещук.

Як зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, попри те, що МОЗ нині формує резерв медиків для роботи на деокупованих територіях, вже показала свою ефективність система відряджень на прифронтові території. "Ми відряджаємо медичних працівників на 2-4 тижні з ротацією. Зібрали усіх охочих по усіх регіонах країни. Це понад 1 тис. працівників, які виявили бажання їхати на ДОТ та допомагати своїм колегам", - сказала вона.

За словами глави Мінреінтеграції, серед відомств вже є ті, які проявили себе лідерами у питанні формування кадрового резерву. "У нас уже сформувалася трійка лідерів - НАДС, МОЗ і МОН, які ведуть і показують своїм прикладом, що це можливо", - сказала Верещук.

Як зазначила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина, вже 2 137 охочих стати частиною кадрового резерву заповнили анкети, 1951 людину зарахували в цей резерв. Було спрощено процедуру у резерв осіб, які хочуть працювати. "Вони зазначають, де знаходяться географічно і чи готові реально розпочати роботу на деокупованих територіях. Таким чином, ми можемо одразу виявляти реальних кандидатів, які вже готові працювати", - сказала вона.

За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, Кабінет міністрів 17 жовтня затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях.

Формування кадрового резерву дасть змогу заздалегідь планувати кадрове забезпечення закладів освіти на звільнених від ворога територіях. Кандидати мають звернутися до місцевого органу управління у сфері освіти: особисто або подати поштою чи електронною поштою анкету та копії необхідних документів про освіту.

деокупація (951) Верещук Ірина (686) зарплата (2289)
Топ коментарі
+10
Якщо ти сусід/однокашник/знайомий ЗЄ, то хоч Львівська.
показати весь коментар
20.10.2023 16:45 Відповісти
+9
Невже нарешті 4 тисячі доларів?
показати весь коментар
20.10.2023 16:44 Відповісти
+5
тююю...
он суддя, з пожиттєвою пенсією в 100тис+ в місяць же не жаліється. то чого вчителю скиглити?
показати весь коментар
20.10.2023 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
київська область відноситься до деокупованих територій?
показати весь коментар
20.10.2023 16:41 Відповісти
Якщо ти сусід/однокашник/знайомий ЗЄ, то хоч Львівська.
показати весь коментар
20.10.2023 16:45 Відповісти
Верещук! Зникни!

Не дратуй своїм виглядом. Бо Шо б ти не казала ( а робить ти не вміешь нічого)

це один «шум»-,верещання, та ганьба

Хтось з Зелених- заберуть в неі мікрофона.
показати весь коментар
20.10.2023 18:08 Відповісти
Існування цієї лярви у владі - підтвердження тому , що літери на танках рашистів Z V O саме на честь вовки для параду у Києві були намальовані
показати весь коментар
20.10.2023 20:12 Відповісти
Дуже схоже на зрадника боневтіка,який разом з цією ... розміновував Чонгар перед війною ...
показати весь коментар
20.10.2023 23:18 Відповісти
Найголовніше,посадовців не забули.А тракторист,який під сас роботи щосекундно ризикую підірватися на міні?
показати весь коментар
20.10.2023 16:42 Відповісти
Тракторист працює у приватному секторі, зарплатню йому платять не з бюджету. Вчитель не посадовець і не держслужбовець. Розмінування окреме питання. Зарплатня тракториста у більшості випдків вища, ніж зарплатня вчителя. Якщо вчителю заплатять у 1,5 рази більше, то це буде "аж" близько 12 тис. гривень.
показати весь коментар
20.10.2023 16:52 Відповісти
тююю...
он суддя, з пожиттєвою пенсією в 100тис+ в місяць же не жаліється. то чого вчителю скиглити?
показати весь коментар
20.10.2023 16:55 Відповісти
Але ж, мабуть, зріє протест у нещасних суддів. Бо зарплатні не перекривають ризики від страху брати хабарі дрібніші $1000.
показати весь коментар
20.10.2023 17:07 Відповісти
Черговий "схематоз" для розкрадання бюджетних коштів.
показати весь коментар
20.10.2023 16:43 Відповісти
Невже нарешті 4 тисячі доларів?
показати весь коментар
20.10.2023 16:44 Відповісти
Та ні, кажуть же що підвищену, тому не менше 5 ...
показати весь коментар
20.10.2023 17:23 Відповісти
а комбайнери які підриваються на мінях?
показати весь коментар
20.10.2023 16:49 Відповісти
він же не чиновник! а от голова облради отримає надбавку. думаєш голові легко бути в командировці, в мукачево, весь час?
показати весь коментар
20.10.2023 16:53 Відповісти
чиновнику же не обов'язкову знаходитись на деокупованому місті?
керувати можна ж дистанційно. ну, типу, вічна командировка.
показати весь коментар
20.10.2023 16:51 Відповісти
Це бл тупой і дешевий популізм.Хто туда поїде.Знаїома вчителька пустила до себе жінку з двома дітьми шкільного віку з укупованой херсонськой обл.(травень 2022).Спочатку все було добре.Але згодом дішло до того що виявилось що вони чекають не повернення додому а росію.Обозвала хозяйку фашистской ш....(усі штампи коцапськой пропаганди).А їй усього 35-40 років а не стара песіонерка.
показати весь коментар
20.10.2023 16:59 Відповісти
А как быть с приграничными населёнными пунктами - я вообще не знаю. По себе скажу: на за какие деньги не поеду работать, скажем, в 50-ти километрах от границы/линии фронта. Понятно, что сумма часто может перевесить. Но это будут или очень отчаянные (рисковые) люди, либо даже не знаю
показати весь коментар
20.10.2023 17:17 Відповісти
вибори, вибори, кандидати - ******!
показати весь коментар
20.10.2023 17:04 Відповісти
Шо, таки преподаватели дождались 4000 баксов?
показати весь коментар
20.10.2023 17:13 Відповісти
Тобто Ви вважаєте, що зарплата вчителів в Україні 2000 баксов?
показати весь коментар
20.10.2023 17:40 Відповісти
С каких, это делов? Они там ждунами были.
показати весь коментар
22.10.2023 16:26 Відповісти
 
 