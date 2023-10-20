Медикам, освітянам і посадовцям за роботу на деокупованих територіях платитимуть підвищену зарплату, - Верещук

Люди з резерву працівників державних органів, освітньої та медичної галузі, які працюватимуть на деокупованих територіях України, отримуватимуть більшу зарплату та матимуть на ДОТ житло.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала на брифінгу за результатами наради, присвяченої формуванню кадрового резерву для роботи на ДОТ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тобто, вдвічі більша зарплата (на територіях, де ведуться бойові дії. - Ред.) і в півтора раза, якщо там можливі бойові дії. І вже на місцях керівники намагаються забезпечити житлом та усім необхідним, бо це теж дуже важливо. Але, наприклад, якщо це медична галузь, то у них система відряджень є, яка вже працює", - сказала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібне державне рішення щодо евакуації дітей з окупованих територій, - Верещук

Як зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, попри те, що МОЗ нині формує резерв медиків для роботи на деокупованих територіях, вже показала свою ефективність система відряджень на прифронтові території. "Ми відряджаємо медичних працівників на 2-4 тижні з ротацією. Зібрали усіх охочих по усіх регіонах країни. Це понад 1 тис. працівників, які виявили бажання їхати на ДОТ та допомагати своїм колегам", - сказала вона.

За словами глави Мінреінтеграції, серед відомств вже є ті, які проявили себе лідерами у питанні формування кадрового резерву. "У нас уже сформувалася трійка лідерів - НАДС, МОЗ і МОН, які ведуть і показують своїм прикладом, що це можливо", - сказала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більше половини українських компаній скаржаться на дефіцит працівників, – ЄБА

Як зазначила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина, вже 2 137 охочих стати частиною кадрового резерву заповнили анкети, 1951 людину зарахували в цей резерв. Було спрощено процедуру у резерв осіб, які хочуть працювати. "Вони зазначають, де знаходяться географічно і чи готові реально розпочати роботу на деокупованих територіях. Таким чином, ми можемо одразу виявляти реальних кандидатів, які вже готові працювати", - сказала вона.

За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, Кабінет міністрів 17 жовтня затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях.

Формування кадрового резерву дасть змогу заздалегідь планувати кадрове забезпечення закладів освіти на звільнених від ворога територіях. Кандидати мають звернутися до місцевого органу управління у сфері освіти: особисто або подати поштою чи електронною поштою анкету та копії необхідних документів про освіту.