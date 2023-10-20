Газогін Balticconnector можна буде знову експлуатувати не раніше квітня 2024 року

Пошкоджений з невідомої причини газогін Balticconnector, який сполучає Фінляндію та Естонію, зможе запрацювати знову не раніше квітня 2024 року.

Про це заявив фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Трубопровід можуть знову здати в експлуатацію не раніше початку квітня 2024 року.

За даними Gasgrid, перевірки газопроводу триватимуть більше часу через складні погодні умови та офіційне розслідування інциденту з Balticconnector.

У компанії запевнили, що ситуація в газовій системі Фінляндії залишається стабільною, зокрема завдяки терміналу СПГ в Інкоо.

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня фінський державний оператор газотранспортної системи повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру можливого витоку газу. Згодом фінські ЗМІ повідомили, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту. І естонські, і фінські слідчі розглядають пошкодження газогону як результат "впливу ззовні". Однак вони не знайшли ознак вибуху.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

Естонські слідчі зі свого боку заявляли, що пошкодження було викликане "досить грубою силою".

Розвідка Естонії повідомляла, що серед кількох кораблів, що були в районі аварії, було російське вантажне судно "СГВ-Флот".