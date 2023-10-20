На саміті ЄС-США обговорять, зокрема, геополітичну ситуацію, пов’язану з війною РФ проти України, - президент Євроради Мішель

На саміті ЄС-США будуть обговорені три головні теми. Серед них - розвиток геополітичної ситуації, що пов’язана із війною, яку Росія розв’язала проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у виступі перед студентами Джорджтаунського університету у Вашингтоні заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Ця зустріч буде дуже важливою, і я бачу три важливі виклики, що постають перед нами", - сказав Мішель.

Перший, за його словами, стосується розвитку геополітичної ситуації, що пов’язана із війною, яку Росія розв’язала проти України.

"Ми стоїмо разом із Сполученими Штатами та з іншими друзями і партнерами, тому що ця (російська. – Ред.) війна спрямована не лише проти України, це війна проти демократичних цінностей, принципів, та проти тих спільних інтересів, які ми поділяємо із Сполученими Штатами", - наголосив президент Євроради.

"Нещодавно ми всі бачили жахливу атаку ХАМАС проти Ізраїлю та народу цієї крани, тож ЄС і США мають стояти разом у засудженні цієї атаки ХАМАС та у підтримці права Ізраїлю захищати себе, відповідно до міжнародного права та міжнародного гуманітарного права", - додав Мішель.

Він зауважив, що терористична атака ХАМАС проти Ізраїлю спричинила дуже важку гуманітарну ситуацію в регіоні, та посилила фрагментацію та небезпеку у суспільствах по усьому світу. США та ЄС мають поєднати зусилля для вирішення цих невідкладних проблем та усунення наявних ризиків, захистити мир, стабільність й безпеку.

На переконання Мішеля, ЄС і США, разом із іншими міжнародними партнерами, мають продовжувати зусилля із стабілізації ситуації на Близькому Сході на основі ґрунтовного принципу "двох держав", та залучати до цього процесу країни регіону, зокрема, Єгипет, та інших сусідів Ізраїлю.

Нарешті, третя важлива тема саміту - економічні зв’язки між ЄС і США.

"Разом ми (ЄС. - Ред.) представляємо 800 мільйонів громадян. Це важливий ринок та важливо брати до уваги трансформацію нашої економічної моделі та системи, зокрема, кліматичний та цифровий перехід. Ми йдемо до нової економічної парадигми. Те, що у минулому розглядалося як відходи, зараз є ресурсом. Бази даних дедалі більше стають головним ресурсом для нової економічної моделі, для нової економічної реальності. Зрозумілим є, що і ЄС, і США захищають інтереси своїх компаній та робочі місця, але я вірю у відкриту економіку та у відкриті ринки, де існують спільні правила. У цьому сенсі попереду – важливі дебати щодо реформи СОТ", - сказав президент Європейської ради.

