Після ліквідації ХАМАС у Газі буде новий режим безпеки, - міністр оборони Ізраїлю Галлант

Ізраїль планує після ліквідації угруповання ХАМАС шукати можливості для створення нового режиму безпеки у Секторі Гази.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Очільник ізраїльського оборонного відомства виклав військові цілі та плани під час виступу на засіданні Комітету Кнесету з закордонних справ та оборони у Тель-Авіві.

Зокрема Галлант розповів, що війна матиме три головні фази.

"Ми знаходимося на першому етапі, на якому відбувається військова кампанія з (повітряними ударами. - Ред.), а потім з (наземними. - Ред.) маневрами з метою знищення бойовиків та пошкодження інфраструктури, щоб перемогти та знищити ХАМАС", - сказав Галлант.

За його словами, на другому етапі бойові дії будуть продовжені, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над "усуненням осередків опору".

"Третім кроком буде створення нового режиму безпеки у секторі Гази, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя в Газі та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та мешканців району, що оточує Газу", - зазначив урядовець.