УКР
Новини
2 375 6

Після ліквідації ХАМАС у Газі буде новий режим безпеки, - міністр оборони Ізраїлю Галлант

газа,сектор,гази

Ізраїль планує після ліквідації угруповання ХАМАС шукати можливості для створення нового режиму безпеки у Секторі Гази.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Очільник ізраїльського оборонного відомства виклав військові цілі та плани під час виступу на засіданні Комітету Кнесету з закордонних справ та оборони у Тель-Авіві.

Зокрема Галлант розповів, що війна матиме три головні фази.

"Ми знаходимося на першому етапі, на якому відбувається військова кампанія з (повітряними ударами. - Ред.), а потім з (наземними. - Ред.) маневрами з метою знищення бойовиків та пошкодження інфраструктури, щоб перемогти та знищити ХАМАС", - сказав Галлант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже 24 українці загинули внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль

За його словами, на другому етапі бойові дії будуть продовжені, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над "усуненням осередків опору".

"Третім кроком буде створення нового режиму безпеки у секторі Гази, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя в Газі та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та мешканців району, що оточує Газу", - зазначив урядовець.

Автор: 

Ізраїль (1818) Сектор Гази (193)
Якщо по простому: як скажемо, так і буде.
20.10.2023 16:59 Відповісти
А що каже Бібі? Схоже, пуцин йому со телефоні інше нашептав.
20.10.2023 17:02 Відповісти
""Третім кроком буде створення нового режиму безпеки у секторі Гази, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя в Газі "

У такому разі хамас повернеться
20.10.2023 17:16 Відповісти
прийде, за допомогою рашкі, звичайно, новий ХАМАС, відроджений, якійсь нео-бла-бла-бла, тих, хто захоче його спонсорувати - хоч греблю гати..., треба причини усувати, а не наслідки, не заглядати в очі путіну, не розглядати русню як союзників, приєднатись до санкцій проти них, тоді буде якась користь від цих дій...
20.10.2023 17:17 Відповісти
Та ліквідуйте саму газу раз і назавжди.
20.10.2023 21:33 Відповісти
 
 