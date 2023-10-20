УКР
Очікуємо на підозри російським воєнним злочинцям з боку країн, які ведуть власні розслідування, - генпрокурор Костін

Наша держава розраховує на те, що досить скоро країни, які проводять своє розслідування щодо воєнних злочинів країни-агресора РФ, пред’являть власні підозри російським окупантам.

Про це зазначив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю на пресконференції в перерві міжнародної конференції "United for justice. United for nature" у Києві Костін висловив думку про те, що й іноземні юрисдикції можуть також розслідувати злочини проти довкілля, вчинені РФ в Україні, на підставі універсальної юрисдикції.

"Ми в постійному діалозі з більш ніж 20 країнами, і ми постійно проводимо переговори з країнами, які мають універсальну юрисдикцію, зокрема з країнами так званого Глобального Півдня, які також можуть розпочати кримінальне переслідування стосовно воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні", - наголосив Костін.

Також читайте: Самого факту депортації дітей недостатньо для обвинувачення Росії у геноциді, триває накопичення доказової бази, - Костін

Він підсумував: "Не забуваючи про вже розпочаті розслідування у 20 плюс країнах, які є незалежними, можливо, хтось із наших колег буде готовий, зокрема, і до розслідування злочинів проти довкілля на підставі універсальної юрисдикції. Тому що ми хочемо побачити не тільки вироки, але хоча б побачити найближчим часом підозри російським воєнним злочинцям не лише від нас - у нас є і вироки, і підозри щодня, не лише на рівні Міжнародного кримінального суду, а й на рівні інших країн, які займаються розслідуванням".

"Це буде дуже серйозний сигнал для кожного, хто продовжує здійснювати ці воєнні злочини. Сигнал про те, що не лише Україна, не лише МКС, а й інші країни їх переслідуватимуть", - додав генпрокурор.

розслідування (2295) росія (67259) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1924)
тьі, мразь прикацапленная, хоть один запрос подала по кацапским преступникам, которьіе по европе бегают?
не знаю, какая организация более конченая, оп, дбр или прокуратура.
20.10.2023 17:27 Відповісти
Почему у нас кого не выбирут генитальным прокурором у него сразу **#ло не влазит в телевизор?
20.10.2023 17:28 Відповісти
Очікуємо…

А свою роботу вже усю зробили?!

усі злочини зафіксували? Ні. Не всі.

усі судови впровадження зроблени? Ні.

усі вироки винесенні ? Ні. Далеко не всі!

Так працюй-те! Генеральний прокурор.

Роботи, ще кінь не валявся.
А не давайте вказівки західним партнерам.
20.10.2023 17:43 Відповісти
а я собі думаю. що робить наш прокурор? де він?
тепер, я спокійний. я знаю, що прокурор працює. він очікує.
20.10.2023 18:44 Відповісти
 
 