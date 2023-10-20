Очікуємо на підозри російським воєнним злочинцям з боку країн, які ведуть власні розслідування, - генпрокурор Костін
Наша держава розраховує на те, що досить скоро країни, які проводять своє розслідування щодо воєнних злочинів країни-агресора РФ, пред’являть власні підозри російським окупантам.
Про це зазначив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У п'ятницю на пресконференції в перерві міжнародної конференції "United for justice. United for nature" у Києві Костін висловив думку про те, що й іноземні юрисдикції можуть також розслідувати злочини проти довкілля, вчинені РФ в Україні, на підставі універсальної юрисдикції.
"Ми в постійному діалозі з більш ніж 20 країнами, і ми постійно проводимо переговори з країнами, які мають універсальну юрисдикцію, зокрема з країнами так званого Глобального Півдня, які також можуть розпочати кримінальне переслідування стосовно воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні", - наголосив Костін.
Він підсумував: "Не забуваючи про вже розпочаті розслідування у 20 плюс країнах, які є незалежними, можливо, хтось із наших колег буде готовий, зокрема, і до розслідування злочинів проти довкілля на підставі універсальної юрисдикції. Тому що ми хочемо побачити не тільки вироки, але хоча б побачити найближчим часом підозри російським воєнним злочинцям не лише від нас - у нас є і вироки, і підозри щодня, не лише на рівні Міжнародного кримінального суду, а й на рівні інших країн, які займаються розслідуванням".
"Це буде дуже серйозний сигнал для кожного, хто продовжує здійснювати ці воєнні злочини. Сигнал про те, що не лише Україна, не лише МКС, а й інші країни їх переслідуватимуть", - додав генпрокурор.
не знаю, какая организация более конченая, оп, дбр или прокуратура.
А свою роботу вже усю зробили?!
усі злочини зафіксували? Ні. Не всі.
усі судови впровадження зроблени? Ні.
усі вироки винесенні ? Ні. Далеко не всі!
Так працюй-те! Генеральний прокурор.
Роботи, ще кінь не валявся.
А не давайте вказівки західним партнерам.
тепер, я спокійний. я знаю, що прокурор працює. він очікує.