Зеленський провів розмову із Шольцом: Попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський подякував Шольцу за черговий оборонний пакет від Німеччини на суму понад 1 млрд євро.

"Те, що ми проговорювали в Гранаді, – усі ці домовленості виконуються. Я дуже вдячний за нещодавній оборонний пакет, який, зокрема, передбачає передачу IRIS-T, Patriot і ракет до них, які є критично необхідними для нашої стійкості цієї зими", - сказав глава держави.

Також Зеленський розповів Шольцу про ситуацію на фронті та невдалі спроби наступу військ РФ, зокрема про катастрофічні втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині.

"Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з необхідністю недопущення ескалації насильства й розростання війни. Глава держави також висловив подяку канцлеру за те, що попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг реалізації Української формули миру та, зокрема, підготовку наступної зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки лідерів держав, яка відбудеться на Мальті наприкінці місяця", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Україна розраховує на участь представника ФРН в цій зустрічі.

Крім того, Зеленський акцентував, що розраховує на успішне проведення чергової конференції з відновлення України в Німеччині в листопаді. Він також розповів про ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для виконання рекомендацій Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

