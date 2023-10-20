Зґвалтування, катування і депортації дітей: ООН знайшла нові докази воєнних злочинів РФ в Україні

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні представила новий звіт про порушення прав людини та воєнні злочини РФ. Зокрема, у ньому йдеться про зґвалтування, катування та депортацію дітей до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ООН.

"Комісія ООН задокументувала нові докази того, що російська влада здійснює невибіркові напади та воєнні злочини, такі як катування, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також депортація дітей до Російської Федерації", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що влада РФ вчинила порушення міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні. Зокрема йдеться про невибіркові напади РФ із застосуванням вибухової зброї, які призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

Наприклад, внаслідок обстрілу у квітні 2023 року багатоповерхового житлового будинку в Умані Черкаської області загинуло 24 цивільних особи, переважно жінки та діти, а частина будинку стала непридатною для проживання.

Комісія ООН задокументувала ті напади, які стосуються цивільних об'єктів: житлових будинків, залізничної станції, магазинів, складу для цивільного використання.

Нещодавні розслідування комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що зґвалтування часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, зокрема жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, порізами, пострілами поруч із головою жертви й умисними вбивствами.

Так, на 75-річну жінку, яка залишилася сама, щоб захистити своє майно, напав російський окупант. Під час допиту він її бив по обличчю, грудях і ребрах та душив її. Солдат наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, порізав їй живіт невеликим гострим предметом і кілька разів зґвалтував. Окрім наслідків зґвалтувань, у жертви було зламані кілька ребер і зубів.

Крім того, нові докази, які вдалося зібрати у Херсонській та Запорізькій областях, свідчать про систематичність катувань на окупованих територіях, переважно чоловіків, які підозрюються у передачі інформації Україні.

У катівні у школі села Біляївка Херсонської області люди, яких росіяни утримували, просили про допомогу для одного з чоловіків, який одразу ж після катувань почав задихатися. Однак загарбники відмовились йому допомагати, чоловік загинув протягом години.

"Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися в будинки жертв. Жертви повідомляли про зґвалтування під дулом пістолета і погрози вбивством або заподіянням іншої серйозної шкоди жертвам або їхнім родичам", - додає ООН.

Також комісія дослідила подальші свідчення про переміщення російською владою дітей до Російської Федерації або на окуповані нею території України. Вона задокументувала переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 року і "дійшла висновку, що це була незаконна депортація, яка є воєнним злочином".

Травматичний досвід, описаний у звіті, має серйозні та довгострокові наслідки для фізичного та психічного здоров'я жертв, наголошує ООН.