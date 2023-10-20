УКР
4 279 17

Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей - зламати єдність Європи

орбан,путін

Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру, а для внесення розколу в Євросоюз. Так президент Чехії Петр Павел прокоментував рукостискання у Пекіні між російським диктатором Володимиром Путіним і прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Президент Чехії зазначив, що Путін "проводить такі зустрічі лише з метою зруйнувати єдність європейських країн та всього демократичного світу", і що європейські політики "не повинні йти у нього на поводі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Як неодноразово було показано, Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру в Україні, оскільки миру він може досягти без будь-яких переговорів, просто припинивши напади та вивівши війська з території України ", – сказав Петр Павел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Орбана з Путіним викликала занепокоєння в НАТО, - посол США в Угорщині Прессман

17 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Також Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

Автор: 

путін володимир (24621) Павел Петр (184) Орбан Віктор (616)
Топ коментарі
+8
Гнати цього циганського барона під три чорти з ЄС!
20.10.2023 17:28 Відповісти
20.10.2023 17:28 Відповісти
+5
То якого хера ви цього утирка тримаєте в євросоюзі і в нато, чи не вам самим це вигідно, щоб Україні давати допомогу чайними ложками, бо це лайно-орбан все блокує. Ці тупі заяви зламєдності просто тупа піздьож, ви і самі нічого робити не хочете для того щоб єдність була міцна.
20.10.2023 17:27 Відповісти
20.10.2023 17:27 Відповісти
+4
********* сидить в НАТО і ЄС та гадить!
20.10.2023 18:24 Відповісти
20.10.2023 18:24 Відповісти
ну дети малые, просто нет слов...
20.10.2023 17:27 Відповісти
20.10.2023 17:27 Відповісти
орбан вже давно вимазаний орківськими грошима, так що чергове жополизання не зробило його ані чистішим , ані бруднішим.
20.10.2023 18:39 Відповісти
20.10.2023 18:39 Відповісти
То якого хера ви цього утирка тримаєте в євросоюзі і в нато, чи не вам самим це вигідно, щоб Україні давати допомогу чайними ложками, бо це лайно-орбан все блокує. Ці тупі заяви зламєдності просто тупа піздьож, ви і самі нічого робити не хочете для того щоб єдність була міцна.
20.10.2023 17:27 Відповісти
20.10.2023 17:27 Відповісти
Воно аукнеться. Тiльки чуби будуть трiщать у простонародiя...
20.10.2023 17:50 Відповісти
20.10.2023 17:50 Відповісти
Ізраїлю вже прилетіло за любов Натаньяху до Путіна, мадяри теж до цього йдуть.
20.10.2023 19:49 Відповісти
20.10.2023 19:49 Відповісти
Гнати цього циганського барона під три чорти з ЄС!
20.10.2023 17:28 Відповісти
20.10.2023 17:28 Відповісти
Зараз якраз грунт вдобрюють до зими...
20.10.2023 17:52 Відповісти
20.10.2023 17:52 Відповісти
Хорошее имя у деда. Прямо апостол.
20.10.2023 17:29 Відповісти
20.10.2023 17:29 Відповісти
може крім рукостискання там ще щось було..., просто цього не показали...
20.10.2023 17:33 Відповісти
20.10.2023 17:33 Відповісти
Членостискання
20.10.2023 17:53 Відповісти
20.10.2023 17:53 Відповісти
Был дружеский отсос с причмокиванием
20.10.2023 18:25 Відповісти
20.10.2023 18:25 Відповісти
Хто би сумнівався!!!
20.10.2023 18:23 Відповісти
20.10.2023 18:23 Відповісти
********* сидить в НАТО і ЄС та гадить!
20.10.2023 18:24 Відповісти
20.10.2023 18:24 Відповісти
вигнати угорщину і далі буде єдина європа
20.10.2023 18:42 Відповісти
20.10.2023 18:42 Відповісти
Буде справдливо вигнати Угорщину з ЄС, а замість неї взяти Україну. Бо Україна захищає ЄС життями своїх людей, а Угорщина руками Орбана допомагає Путіну знищити ЄС.
20.10.2023 19:47 Відповісти
20.10.2023 19:47 Відповісти
А мадяри хер клали на воплі інших країн ЄС. І що? А нічого. Або ЄС ламає свою імпотентність, або зникне
20.10.2023 19:52 Відповісти
20.10.2023 19:52 Відповісти
Угорський корупціонер Орбан, як і наша мадам Капітєльман, креатури Сьоми Могілєвіча який доживає за пазухою ***** і смикає за ниточки свої ляльок...
20.10.2023 20:56 Відповісти
20.10.2023 20:56 Відповісти
 
 