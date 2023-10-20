Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей - зламати єдність Європи

Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру, а для внесення розколу в Євросоюз. Так президент Чехії Петр Павел прокоментував рукостискання у Пекіні між російським диктатором Володимиром Путіним і прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Президент Чехії зазначив, що Путін "проводить такі зустрічі лише з метою зруйнувати єдність європейських країн та всього демократичного світу", і що європейські політики "не повинні йти у нього на поводі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Як неодноразово було показано, Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру в Україні, оскільки миру він може досягти без будь-яких переговорів, просто припинивши напади та вивівши війська з території України ", – сказав Петр Павел.

17 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Також Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".