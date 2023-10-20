Цими днями російські втрати справді вражають, саме такі й потрібні, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з військовими ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці, а також на Куп’янському напрямку.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Нарада з військовими - Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ "Одеса" Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині - передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп’янський напрямок на Харківщині", - сказав президент.
Зеленський також розповів, що провів нараду в Миколаєві щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, портів, коридорів у Чорному морі. На ній були присутні керівники області, міста, військові, правоохоронці.
да и та в задницу ушла
Але, раптом, в Україні (Русі) теж з'явився правитель Володимир.
Я дуже сміявся тоді...
Можливо, Ванга була права?
Україна відновить свою колишню славу? Питання риторичне.
Україна буде, а ***** здохне...
На кістках вбитого брата побудував.
82 рази.
Зачётный юмор.
Сергей Любарский
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
А Любарський тільки "прокинувся"!
А це зе думає що Україна теж втрачає і найкращих?!
П*дори на окупованій території побудували бетонні укріплення, а українці на власній землі риють лопатами. Яка земерзота довела до цього?
Побачимо по найближчих результатах чи підстелиться ві-по керівництво під рашистського блазня
В СРСР перемога належала Сталіну
А зараз мабуть зеленському бо він верховнокомандуючий
Зроби гучний піар як той, хто тобі спати не дає
- Не пойму я народа Украины! Я не бреюсь, не моюсь, в "милитари-прикиде", каждый вечер, им "по ушам езжу" в телевизоре Подоляк свою ботоферму напрягает, чтобы мне славословие пели - а ани всё равно славят ЗСУ и Залужного!
- А просто ПРАЦЮВАТЬ (а не "піариться") не пробував?