9 667 86

Цими днями російські втрати справді вражають, саме такі й потрібні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з військовими ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці, а також на Куп’янському напрямку.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Нарада з військовими - Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ "Одеса" Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині - передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп’янський напрямок на Харківщині", - сказав президент.

Зеленський також розповів, що провів нараду в Миколаєві щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, портів, коридорів у Чорному морі. На ній були присутні керівники області, міста, військові, правоохоронці.

Читайте: Зеленський провів розмову із Шольцем: Попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України

Автор: 

Зеленський Володимир (25185)
+29
20.10.2023 17:56 Відповісти
+22
Ты то сюда каким боком, утырок? Вова, потери ВСУ от трат на твоё "Большое воровство" поражали и так же продолжают поражать. Так и надо?
20.10.2023 17:51 Відповісти
+22
"Чем больше я изучаю Зеленского - его ответы, его поведение, его риторику, его позицию - тем больше я убеждаюсь, что Зеленский абсолютно не компетентен, человек, который не на своём месте, прктически самозванец. Я не говорю, что он незаконно избран. Нет, избран он конечно законно. Но это человек, который призван историей делать то, чего он сделать не сможет. Никогда не сможет. У него нет ни исторического знания, ни человеческих skils, т.е. навыков как создать команды. Человек, который очень неструктурно мыслит и говорит. И пока этот человек от власти не уйдёт, Украина решительно победить не сможет. Украина идёт под лидерством вот этого, достаточно посредственного, серого человека, к катастрофе."
Сергей Любарский
20.10.2023 17:56 Відповісти
Коментувати
Ураження уразливо уразило уразливих монголоїдних гомосексуальних песиків нэ по дєтскі
20.10.2023 17:39 Відповісти
А НАШИ потери его НЕ ПОРАЖАЮТ ??
20.10.2023 19:39 Відповісти
Яка блдська жорстокість та ницість Президента, приховоючого втрати власного народу , піарити свою сраку втратами ворога - уродини ЛЯДСЬКІ
20.10.2023 20:23 Відповісти
ты уже дошла тудв куда тебя накуй послали?
20.10.2023 20:35 Відповісти
тебе терять нечего, кроме одной извилины
да и та в задницу ушла
20.10.2023 20:36 Відповісти
Stupid bastard ..clean the toilet and don't get distracted .
21.10.2023 00:47 Відповісти
Dummes Freak, mach die Toiletten sauber und lutsche die Polen, dann geben sie dir Zloty .
21.10.2023 00:58 Відповісти
Je comprends que vous soyez victime d'un avortement bâclé.
21.10.2023 01:03 Відповісти
Шкода, що погода ось ось зіпсується.
20.10.2023 17:40 Відповісти
Вже. На Харківщині увесь день дощ, і завтра дощ
20.10.2023 18:05 Відповісти
до чого тут наркомани?
20.10.2023 18:19 Відповісти
Спитай у Пальчевського
20.10.2023 18:22 Відповісти
на відосіку зеля а не пальчевський
20.10.2023 18:27 Відповісти
Пальчевський теж був вкрай вражений аналізами
20.10.2023 17:47 Відповісти
Хоспадя! Ви прям цитуєте разних "вов", як хунвейбіни цитатнік Мао, - "дацзибао".

20.10.2023 19:04 Відповісти
Пригадую, кацапи ще до великої війни на ТВ-каналах дуже сподівалися на болгарську провидицю Вангу. Ванга розповідала, що скоро правитель Русі Володимир відновить її колишню славу. Звісно, вони мали на увазі *****. Кацапи аж сцялися від задоволення.
Але, раптом, в Україні (Русі) теж з'явився правитель Володимир.
Я дуже сміявся тоді...
Можливо, Ванга була права?
Україна відновить свою колишню славу? Питання риторичне.
Україна буде, а ***** здохне...
20.10.2023 18:30 Відповісти
Цей поц давно не на часi))))))))
20.10.2023 18:16 Відповісти
20.10.2023 17:51 Відповісти
А ваш Парашенка ліпєцкую хвабріку в ЛНР відкрив.
На кістках вбитого брата побудував.
82 рази.
20.10.2023 17:53 Відповісти

Зачётный юмор.
20.10.2023 17:56 Відповісти
Шуткуй акуратно. Будеш акуратно шуткувать - будуть бить акуратно.
20.10.2023 18:19 Відповісти
Дякую,я Вас поняв.Вибачте.
20.10.2023 19:06 Відповісти
цікаво, він на виборах 2% перестрибне?
20.10.2023 20:42 Відповісти
20.10.2023 22:12 Відповісти
20.10.2023 17:56 Відповісти
Багато "добрих" рюзьких.
20.10.2023 17:54 Відповісти
Сергей Любарский
20.10.2023 17:56 Відповісти
Нажаль 73 з Любарським,поспорят.Да хто вообще Любарский проти Зе...для марафонцев?Хто за нього знае?Ви Я ще пару тися душ???
20.10.2023 18:00 Відповісти
Отож бо...
20.10.2023 18:23 Відповісти
20.10.2023 18:00 Відповісти
Боневтік - підар, але Сергій Любарський - це кремлівський півень, Любарський - ворог України, який топить за Трампа, підробляє документи та новини, і сіє зраду. Його Рашкін вже вивели на https://www.youtube.com/watch?v=PewTmMvZpks чисту воду.
20.10.2023 18:03 Відповісти
Ми ж не Любарського тут обговорюємо... Він щось не так про боневтіка сказав?
20.10.2023 18:25 Відповісти
Рашкін-підарашкін - це не той, який розказував що лендліз не потрібен, військової допомоги достатньо? Що він тепер каже?
20.10.2023 19:38 Відповісти
Ти все сплутав вафля, це казав Любарський
20.10.2023 20:18 Відповісти
Та невже, гівноїд? Ти його плутаєш із хвойдою Швецьом та його собачкою Підарашкіним.
20.10.2023 20:27 Відповісти
Пруфи будут вафля, або ти піздабол, згоден?
20.10.2023 20:28 Відповісти
Пруфи що ти гівно хаваєш? Та ціла купа.
20.10.2023 20:36 Відповісти
Очікувано вафля злилась.
20.10.2023 20:37 Відповісти
Ішол 2567 год, но Маркиз не сдавалсо, он біл увєрєн в своєй правотє напєрєкор фактам. Що таке Любарскій? Ви адепти "нє 73" колись злізете з цієї теми чи інших методичок не підвезли? Демократія то не так як вам подобається, а так як вирішить більшість. Не подобається? Працюйте з людьми. Фиркання приведе тільки до одного - вас пошлють і будуть праві. Чмок
20.10.2023 18:06 Відповісти
"Не подобається? Працюйте з людьми." -- Так ось же!
23.10.2023 11:06 Відповісти
Щоб це зрозуміти не треба нічого вивчати. Все й так ясно як божий день
20.10.2023 19:25 Відповісти
Це не некомпетентність! Це просто зрада і виконання домовленностей з ворогом!
20.10.2023 21:53 Відповісти
Тут все в купі -- некомпетентний болван без жодної ознаки поваги до країни проживання.
23.10.2023 11:07 Відповісти
Болван стільки не нашкодить!
23.10.2023 18:11 Відповісти
І це вірно...
24.10.2023 09:55 Відповісти
Так смачніше ніхто нічого не запропонував! Хіба є на що міняти (-сь) ?
23.10.2023 11:09 Відповісти
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля (2019 года) сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
А Любарський тільки "прокинувся"!
21.10.2023 03:08 Відповісти
"російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні"
А це зе думає що Україна теж втрачає і найкращих?!
П*дори на окупованій території побудували бетонні укріплення, а українці на власній землі риють лопатами. Яка земерзота довела до цього?
20.10.2023 18:05 Відповісти
саме так,на земарафоні все чудово все контролюють завтра перемога,але коли проходиш повз кладовище яке збільшилося у три рази та майорить прапорами то про ефективність влади думаєш в дещо іншому сенсі..
20.10.2023 21:49 Відповісти
проси оружие чаще и сильнее.
20.10.2023 18:10 Відповісти
Зеленський терміново відправився в Миколаїв зупиняти просування ЗСУ на лівобережному плацдармі, яке потенційно може викликати крах всього флангу прикриття Криму для ЗС РФ.
20.10.2023 18:12 Відповісти
Деякі кричать наче блазень не керує бойовими діями ЗМУ.
Побачимо по найближчих результатах чи підстелиться ві-по керівництво під рашистського блазня
20.10.2023 19:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/75136 Термінове звернення президента до росіян! ....... осторожно не нормативная лексика
20.10.2023 18:21 Відповісти
20.10.2023 18:29 Відповісти
Їх нищить зелений батальйон
20.10.2023 18:50 Відповісти
" Генерал" Дейнеко, нормально заніс? Хай і далі керує ДПСУ?
20.10.2023 19:03 Відповісти
Як Україна звільнить території кому перемога буде належати?
В СРСР перемога належала Сталіну
А зараз мабуть зеленському бо він верховнокомандуючий
20.10.2023 19:26 Відповісти
То кинь грошей на дрони!
Зроби гучний піар як той, хто тобі спати не дає
20.10.2023 19:56 Відповісти
вован, тобі просто фартануло, що наші хлопці на фронті дуже виховані і вони, поки що не посилають тебе нах... та вислуховують твою тупорилу примітивну маячню... і тут, вован, ключові слова: поки що не посилають тебе нах...
20.10.2023 20:08 Відповісти
Очень переживаю, шоб ЗЕдерьмак не подложил нам свинью в виде ,,заморозки конфликта, потомушо США требуют выборов. Срочно". В ОТСТАВКУ, ЗЕдерьмак!!!
20.10.2023 22:17 Відповісти
Когда Беню сдашь американцам...!? Чи не на часі.. !?
20.10.2023 22:25 Відповісти
ze-debil!!!!
20.10.2023 23:14 Відповісти
"Блазень":
- Не пойму я народа Украины! Я не бреюсь, не моюсь, в "милитари-прикиде", каждый вечер, им "по ушам езжу" в телевизоре Подоляк свою ботоферму напрягает, чтобы мне славословие пели - а ани всё равно славят ЗСУ и Залужного!
- А просто ПРАЦЮВАТЬ (а не "піариться") не пробував?
21.10.2023 03:16 Відповісти
Я не розумію, вам що не подобається Зеленський? А зараз є альтернатива йому?
21.10.2023 05:22 Відповісти
Йому нема альтернативи, бо він не втік!
21.10.2023 09:22 Відповісти
 
 