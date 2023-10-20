Цими днями російські втрати справді вражають, саме такі й потрібні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з військовими ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці, а також на Куп’янському напрямку.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Нарада з військовими - Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ "Одеса" Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині - передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп’янський напрямок на Харківщині", - сказав президент.

Зеленський також розповів, що провів нараду в Миколаєві щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, портів, коридорів у Чорному морі. На ній були присутні керівники області, міста, військові, правоохоронці.

Читайте: Зеленський провів розмову із Шольцем: Попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України