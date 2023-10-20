УКР
Україна цьогоріч витратила на оборону вже понад трильйон гривень, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч на оборону України вже витратили понад один трильйон гривень.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За 9 місяців 2023 року із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2 трильйони 119 мільярдів гривень. Із цих коштів 682 мільярди витратили на зарплати військовим, 349 мільярдів — на підтримку Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту. Тобто цьогоріч ми вже витратили на нашу оборону більше одного трильйона гривень", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що "половина всіх коштів, які ми витрачаємо, іде на оборону і безпеку нашої країни".

За його словами, на другому місці серед видатків - соціальні програми.

"З бюджету за 9 місяців на це пішло 386 мільярдів гривень, ще 102 мільярди було виділено на медицину,112 мільярдів гривень - на трансферти місцевим бюджетам — тобто підтримку українських регіонів", - додав Прем’єр-міністр.

Топ коментарі
+13
Це пусті цифри.

Це не звіт. Це поверхня бухгалтерія.

Шо нам кажуть ці цифри? Нічого.

Нема інформації як були витрачені ці гроші, які дав Зазід Народу України?

наприклад: дали на зброю x міліонів гривень. Будо закуплено та передано у війська- снарядів- y тисяч штук, доонів модель…- z тисяч штук. За період часу… один місяць.

ціеі інфо нема. Тому ці заяви Шмигаля це пусте.
Спроба подати голос.
Я тут. Я « працюю»…
20.10.2023 17:50 Відповісти
+9
яйця по 17 врахували?
20.10.2023 17:47 Відповісти
+8
Витратили з бюджету так. Але скільки реально дійшло до самої оборони невідомо.
20.10.2023 17:48 Відповісти
Як би на оборону, то вже Крим визволяли, а так у де кого рила ще більше у пушку стали.
20.10.2023 17:42 Відповісти
СУКИ , за 9 лет ДАЖЕ вшивенький ПАТРОННЫЙ ЗАВОДИК НЕ ПОСТРОИЛИ !!!
20.10.2023 19:35 Відповісти
А что там красть?
20.10.2023 20:21 Відповісти
Разве что построить виртуальный заводик?
20.10.2023 20:24 Відповісти
чітко пораховано
20.10.2023 17:44 Відповісти
На асфальт витратили не гроші, а людькі життя
20.10.2023 17:44 Відповісти
Сколько украинцев погибло из-за вашей безмозглости?
20.10.2023 17:57 Відповісти
Правильно: списано на оборону
20.10.2023 18:08 Відповісти
Щось схуд. Або рачок, або iкра китайська.
20.10.2023 18:12 Відповісти
Краще би про ККД розповів.
Лише ідіоти розповідають під час війни про кількість витрачених грошей. Скільки з тих грошей зависли по мертвим контрактах? Скільки довбнів бігало по перед одного до постачальників пропонуючи заплатити більше ніж іншій, аби отримати контракт?
20.10.2023 18:14 Відповісти
І 50 млн непрацюючим суддям Вовка. Замість того, щоб посадити, їм ще й зря плату платимо з наших карманів. Немає матерних слів, б....
20.10.2023 18:15 Відповісти
прикиньте!
як що, навіть по людські рахувати, то 20% відкату.
а як що, по зе!мародерському, то це всі 40% украденого.
і це все, за рахунок життя українців.
20.10.2023 18:17 Відповісти
а скільки слязмзили? 80 млрд. це те, про що відомо. Залишилось 920
20.10.2023 18:20 Відповісти
Або ОБОРОНА України під час дії Особливого періоду, або гроші в офшори з асфальту..
20.10.2023 18:22 Відповісти
А найбільша частина триліону розлізлась по карманах зрадників із Zєвлади
20.10.2023 20:49 Відповісти
Основне питання яке повинно задати суспільство Зеленському і кампанії - "Скільки життів коштує кожен кілометр доріг по програмі велике будівництво ", а коли він дасть відповідь , допоміжне питання - "Скільки життів коштує кожне яйце по 17 гривень "! Хай відповідає!
20.10.2023 21:50 Відповісти
Е ні чувак
Мінусуй яйця по17
І до речі а де той підар яйцеголовий за і своєю джулькою проЗрій ???
20.10.2023 22:44 Відповісти
 
 