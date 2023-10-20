Україна цьогоріч витратила на оборону вже понад трильйон гривень, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч на оборону України вже витратили понад один трильйон гривень.
Про це він сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За 9 місяців 2023 року із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2 трильйони 119 мільярдів гривень. Із цих коштів 682 мільярди витратили на зарплати військовим, 349 мільярдів — на підтримку Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту. Тобто цьогоріч ми вже витратили на нашу оборону більше одного трильйона гривень", - сказав Шмигаль.
Він уточнив, що "половина всіх коштів, які ми витрачаємо, іде на оборону і безпеку нашої країни".
За його словами, на другому місці серед видатків - соціальні програми.
"З бюджету за 9 місяців на це пішло 386 мільярдів гривень, ще 102 мільярди було виділено на медицину,112 мільярдів гривень - на трансферти місцевим бюджетам — тобто підтримку українських регіонів", - додав Прем’єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от ти особисто знаєш, скільки коштує кубометр яєць ?
Це не звіт. Це поверхня бухгалтерія.
Шо нам кажуть ці цифри? Нічого.
Нема інформації як були витрачені ці гроші, які дав Зазід Народу України?
наприклад: дали на зброю x міліонів гривень. Будо закуплено та передано у війська- снарядів- y тисяч штук, доонів модель…- z тисяч штук. За період часу… один місяць.
ціеі інфо нема. Тому ці заяви Шмигаля це пусте.
Спроба подати голос.
Я тут. Я « працюю»…
Лише ідіоти розповідають під час війни про кількість витрачених грошей. Скільки з тих грошей зависли по мертвим контрактах? Скільки довбнів бігало по перед одного до постачальників пропонуючи заплатити більше ніж іншій, аби отримати контракт?
як що, навіть по людські рахувати, то 20% відкату.
а як що, по зе!мародерському, то це всі 40% украденого.
і це все, за рахунок життя українців.
Мінусуй яйця по17
І до речі а де той підар яйцеголовий за і своєю джулькою проЗрій ???