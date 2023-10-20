Україна цьогоріч витратила на оборону вже понад трильйон гривень, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч на оборону України вже витратили понад один трильйон гривень.

Про це він сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За 9 місяців 2023 року із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2 трильйони 119 мільярдів гривень. Із цих коштів 682 мільярди витратили на зарплати військовим, 349 мільярдів — на підтримку Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту. Тобто цьогоріч ми вже витратили на нашу оборону більше одного трильйона гривень", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що "половина всіх коштів, які ми витрачаємо, іде на оборону і безпеку нашої країни".

За його словами, на другому місці серед видатків - соціальні програми.

"З бюджету за 9 місяців на це пішло 386 мільярдів гривень, ще 102 мільярди було виділено на медицину,112 мільярдів гривень - на трансферти місцевим бюджетам — тобто підтримку українських регіонів", - додав Прем’єр-міністр.