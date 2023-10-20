УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4309 відвідувачів онлайн
Новини
685 10

Ми перші в історії людства, хто розслідує злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Генпрокурор Костін

поле,пожежа

Україна є першою країною в історії, яка розслідує злочини проти навколишнього природного середовища, вчинені окупантами, як воєнні злочини

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, про це сказав Андрій Костін на пресконференції в перерві міжнародної конференції "United for justice. United for nature" у Києві.

"Ми - перші в історії людства, хто розслідує злочини проти довкілля як воєнні злочини. Ми співпрацюємо з усіма нашими партнерами", - сказав Костін.

За словами генпрокурора, міжнародні партнери допомагають українським правоохоронцям експертизами, навчанням прокурорів, слідчих, інспекторів державної екологічної служби.

"Оскільки ми перші, ми не маємо права зробити помилку", - додав він.

Також читайте: Очікуємо на підозри російським воєнним злочинцям з боку країн, які ведуть власні розслідування, - генпрокурор Костін

Костін уточнив, що українська прокуратура почала кваліфікувати злочини проти довкілля, скоєні окупантами, саме як воєнні злочини рік тому.

"Коли ми почали концентрувати увагу на злочинах проти довкілля, ми зрозуміли, що це також злочин проти України як держави і це злочин проти нашого майбутнього, тому що, знищуючи наше довкілля, ворог намагається знищити нормальне майбутнє життя для України й українців", - зазначив генпрокурор.

Також читайте: Зґвалтування, катування і депортації дітей: ООН знайшла нові докази воєнних злочинів РФ в Україні

Автор: 

природа (107) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1924)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Також в Україні перша в історії людства влада котра робить все щоб окупант переміг. В історії людства були тирани, королі ідіоти, криваві диктатори, але коли на країну котрою вони керують напав агресор вони робили все можливе щоб захисьити свої володіння, а в Україні на чолі стоїть мародер, котрий разом щі своїм кодлом грабує країну та робить все можливе щоб окупант досяг успіху, ми справді попереду історії, нажаль не в хорошому сенсі.
показати весь коментар
20.10.2023 18:00 Відповісти
+6
Ох який пафос, хєрої мамкині 😎
А як щодо довоєнних злочинів проти природи??? : Випиляні нах Карпати, викатаний джипінгом і забудований Свидовець, виведені через "ж" із заповідного фонду і вирубані під забудову заказники навкіл Києва, марсіанські хроніки бурштинокопачів в соснових лісах Полісся, постійні суди екологів проти ЗСУ через військові збори в заказнику Олешківські піски... і там мільйон справ, де вони??? А зараз голий піар на вторгненні рашки, і всі тягнуть типу зробити оркам "а-тя-тя", хоча крадівництво лісу-карпат-прибережних зон і проч ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ - ПРОДОВЖУЄТЬСЯ! 😬 Нами же...
показати весь коментар
20.10.2023 18:21 Відповісти
+2
ну, хоч в чомусь, зе!поц перший!
показати весь коментар
20.10.2023 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, хоч в чомусь, зе!поц перший!
показати весь коментар
20.10.2023 17:52 Відповісти
А на виходi буде нуль цiлих хрен дiсятих
показати весь коментар
20.10.2023 17:56 Відповісти
АналоГавнет?
Десь це вже було.
показати весь коментар
20.10.2023 20:54 Відповісти
Також в Україні перша в історії людства влада котра робить все щоб окупант переміг. В історії людства були тирани, королі ідіоти, криваві диктатори, але коли на країну котрою вони керують напав агресор вони робили все можливе щоб захисьити свої володіння, а в Україні на чолі стоїть мародер, котрий разом щі своїм кодлом грабує країну та робить все можливе щоб окупант досяг успіху, ми справді попереду історії, нажаль не в хорошому сенсі.
показати весь коментар
20.10.2023 18:00 Відповісти
100%. І перша в історії людства влада, котра обкрадає не те, що країну підчас війни, але й навіть Армію, котра стікає кров"ю в боях з агресором.
показати весь коментар
21.10.2023 17:05 Відповісти
Головне що «перші в історії людства, хто розслідує….». Це вам не якийсь цінний продукт створити, за яким буде стояти черга у всьому світі і не наукове відкриття зробити. І чим би ви пишалися, зелені ********, якби ху@ло цього всьогоне натворило?
показати весь коментар
20.10.2023 18:04 Відповісти
Ти за доцю свою відповідь давай, фахівець плять. перщий в світі, на нобеля замахнувся? силос
показати весь коментар
20.10.2023 18:15 Відповісти
Це ПРАВИЛЬНІ рішення від Генпрокуратури!!
Головне не загубити осіб в держУстановах, які саботували підготовку України до такого дійства з московії!!
Особливий період діє в Україні з 2014 року!! Але не усі УРЯДОВЦІ це враховували у нормативно-правових актах!
показати весь коментар
20.10.2023 18:20 Відповісти
Ох який пафос, хєрої мамкині 😎
А як щодо довоєнних злочинів проти природи??? : Випиляні нах Карпати, викатаний джипінгом і забудований Свидовець, виведені через "ж" із заповідного фонду і вирубані під забудову заказники навкіл Києва, марсіанські хроніки бурштинокопачів в соснових лісах Полісся, постійні суди екологів проти ЗСУ через військові збори в заказнику Олешківські піски... і там мільйон справ, де вони??? А зараз голий піар на вторгненні рашки, і всі тягнуть типу зробити оркам "а-тя-тя", хоча крадівництво лісу-карпат-прибережних зон і проч ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ - ПРОДОВЖУЄТЬСЯ! 😬 Нами же...
показати весь коментар
20.10.2023 18:21 Відповісти
Як говориться: - нам би щось таке робити аби нічого не робити.. ( хочеться помилятися в цьому, можливо щось з "цього" хороше получиться??
показати весь коментар
20.10.2023 18:51 Відповісти
 
 