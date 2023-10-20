Ми перші в історії людства, хто розслідує злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Генпрокурор Костін

Україна є першою країною в історії, яка розслідує злочини проти навколишнього природного середовища, вчинені окупантами, як воєнні злочини

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, про це сказав Андрій Костін на пресконференції в перерві міжнародної конференції "United for justice. United for nature" у Києві.

"Ми - перші в історії людства, хто розслідує злочини проти довкілля як воєнні злочини. Ми співпрацюємо з усіма нашими партнерами", - сказав Костін.

За словами генпрокурора, міжнародні партнери допомагають українським правоохоронцям експертизами, навчанням прокурорів, слідчих, інспекторів державної екологічної служби.

"Оскільки ми перші, ми не маємо права зробити помилку", - додав він.

Костін уточнив, що українська прокуратура почала кваліфікувати злочини проти довкілля, скоєні окупантами, саме як воєнні злочини рік тому.

"Коли ми почали концентрувати увагу на злочинах проти довкілля, ми зрозуміли, що це також злочин проти України як держави і це злочин проти нашого майбутнього, тому що, знищуючи наше довкілля, ворог намагається знищити нормальне майбутнє життя для України й українців", - зазначив генпрокурор.

