Українці зможуть отримати компенсацію за знищене на окупованих територіях майно, - Мінвідновлення

Українці зможуть отримувати компенсацію за знищене на окупованих територіях країни майно. Для цього вже розроблено технічне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Наталія Козловська.

"Люди отримуватимуть компенсацію за знищене майно і на неокупованих територіях, і на окупованих. Ми розробили досить складне технічне рішення, яке органам місцевого самоврядування дасть можливість упевнитися, що житло має статус зруйнованого, без підтвердження на місці, щоб не наражати людей на воєнну небезпеку", - сказала вона на конференції "Регіональний вимір Плану України" в Києві в п'ятницю.

Заступниця міністра додала, що такий сертифікат у разі втрати житла в зруйнованому багатоповерховому будинку можна буде використати на купівлю квартири на неокупованій території України; у разі ж знищеного приватного будинку - на відновлення або будівництво на земельній ділянці на неокупованій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд використав арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло, - "слуга народу" Шуляк

Про Шо це?

Про «житловий сертифікат» та компенсацію згідно з останнім Законом? Так це вже відомо.

Шо вони « розробили нового для органів місцевого самоврядування»?

Не зрозуміло зміст цього тексту.
20.10.2023 18:01 Відповісти
у нас не хватит всего годового бюджета, чтобы выплатить гробовые для семей погибших военных. откуда появятся средства для строительства и покупки квартир?
20.10.2023 18:08 Відповісти
та да... тут бы хоть расселить в человеческие условия(((
20.10.2023 19:17 Відповісти
А можуть і не отримати !
20.10.2023 18:30 Відповісти
А як доказувати, що майно зруйновано на окупованій території? Справку від Росій принести? Чи будуть вірити на слово? Так тоді мільйони приїдуть і будуть розповідати, що в них у кожного по стопʼятсот квартир, дач и фазенд зруйновано.
20.10.2023 19:53 Відповісти
 
 