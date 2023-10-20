Українці зможуть отримати компенсацію за знищене на окупованих територіях майно, - Мінвідновлення

Українці зможуть отримувати компенсацію за знищене на окупованих територіях країни майно. Для цього вже розроблено технічне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Наталія Козловська.

"Люди отримуватимуть компенсацію за знищене майно і на неокупованих територіях, і на окупованих. Ми розробили досить складне технічне рішення, яке органам місцевого самоврядування дасть можливість упевнитися, що житло має статус зруйнованого, без підтвердження на місці, щоб не наражати людей на воєнну небезпеку", - сказала вона на конференції "Регіональний вимір Плану України" в Києві в п'ятницю.

Заступниця міністра додала, що такий сертифікат у разі втрати житла в зруйнованому багатоповерховому будинку можна буде використати на купівлю квартири на неокупованій території України; у разі ж знищеного приватного будинку - на відновлення або будівництво на земельній ділянці на неокупованій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд використав арештовані гроші банків РФ для виплати компенсацій за зруйноване житло, - "слуга народу" Шуляк