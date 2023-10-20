УКР
Новини
7 656 37

Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК

оаск

З моменту ліквідації неподобства під назвою Окружний адмінсуд Києва минуло десять місяців. Але судді ОАСК продовжують отримувати зарплати.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"За цей час ми з вами оплатили нічогонеробство суддів ліквідованого суду на 50,3 млн грн, повідомляє Автомайдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддя ОАСК Аблов зібрався в почесну відставку із довічною пенсією. ВРП має відкласти розгляд його заяви, - Шабунін

Що з цим робити? Є кілька варіантів:

Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК 02 звільнення суддів рішенням ВРП

Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК 02 оцінювання у ВККС і подальше звільнення

Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК 02 вирок ВАКС щодо Вовка і ко

Сподіваємося, що якийсь варіант все ж буде успішним, бо це нонсенс, що українці продовжують утримувати вовчу зграю", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

судова реформа (1464) Окружний адмінсуд Києва (539) зарплата (2289)
Топ коментарі
+30
****, то вже реально, без кровопролиття ради не буде... Ну поки таку мерзоту не будуть відстрілювати, доти буде ось така херня творитись.
20.10.2023 18:08 Відповісти
+26
куле богатая страна,50 лямов мелочь,с фопов больше стрясем
20.10.2023 18:02 Відповісти
+22
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
20.10.2023 18:02 Відповісти
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
20.10.2023 18:02 Відповісти
куле богатая страна,50 лямов мелочь,с фопов больше стрясем
20.10.2023 18:02 Відповісти
ВСЕ СВОИ ЛЮДИ ...
20.10.2023 19:27 Відповісти
Нарешті, кінець епохи бідності!
20.10.2023 18:02 Відповісти
Це якийсь сором іспанський!!! якщо правда.
20.10.2023 18:05 Відповісти
****, то вже реально, без кровопролиття ради не буде... Ну поки таку мерзоту не будуть відстрілювати, доти буде ось така херня творитись.
20.10.2023 18:08 Відповісти
может не только прекратить выплаты, но и попросить вернуть выплаченное ранее?
20.10.2023 18:11 Відповісти
на яких підставах ?
суд ліквідували а не СУДДІВ звільнили, ви розумієте який бардак коїться в країні.
20.10.2023 18:14 Відповісти
какое у них текущее место работы? какие основания начислений им з/п? кто им её начисляет?
нельзя взыскать с судей? - взыскать с тех кто начислил выплаты.
20.10.2023 18:19 Відповісти
а що ви хотіли суддя призначений довічно... якщо вища рада не звільнила їх з вовчим білетом то це означає що ОАСК судив як потрібно і що головне кому потрібно.
20.10.2023 18:12 Відповісти
Панство, а поранені батраки по 800гр на місяць.
20.10.2023 18:14 Відповісти
Це і є результат влади Стефанчука+Зеленського та їх Шмигаля з 100% своїми генпрокурорами!!
Таких, «ЗВІЛЬНЕНИХ ОСІБ» з млн виплат, рахункова палати навіть не рахує з мінпраці !!! Це ті самі млн грошей з Українців, замість МАВІКІв на передову! Портновщина-сівковщина так і продовжує гадити Україні, відповідно до Регламенту ВРУ та КМУ !!

Співпадіння
20.10.2023 18:16 Відповісти
Судді, що байдикують, отримують зарплатню; депутани, що прогулюють засідання отримкють зарпалтню; умовну "бабу Маню" за запізнення залишають без премії, а за кілька спізнень - звільняють.
Зупиніть Землю - я зійду!
20.10.2023 18:19 Відповісти
Це називається Пізд..ць!!! В першу чергу татарова та єрмакова викинути, бо це їхніх рук справа а потім викинути зграю вовчю і повернути гроші!!!!
20.10.2023 18:19 Відповісти
корупціонери навіть не імітують роботу, а просто отримують ні за що зарплати, начебто це стовідсотковий злочин, розкрадання державних коштів
20.10.2023 18:23 Відповісти
****, Лохі платять пацани гуляют
20.10.2023 18:24 Відповісти
Це досягнення Татарова, Єрмака, чи Портнова ? Хтось вже йде на золоту зірку Героя Московії ?
20.10.2023 18:25 Відповісти
їм за це дупи потрібно порвати на британський прапор, разом з кадровиком.
показати весь коментар
Медикам, освітянам і посадовцям за роботу на деокупованих територіях платитимуть підвищену зарплату, - Верещук
Джерело:
20.10.2023 18:27 Відповісти
А чого ж тут дивуватись? Під "чутким руководством" підрахуя та портянки понаприймали законів, що тепер наказати чи прибрати тварюку продажну в мантії практично не можна - НЕМАЄ такого ПРАВА в українських законах! Ми так довго озирались на оту Веніціанську коміссію, яка наскрізь пропитана лівацтвом та російським впливом, що у нас зараз попросту немає НІЯКИХ дієвих важелів впливу громадськості на ту суддівську "державу в державі", а по простому - мафію, яка сама собі і написала такі закони, щоб їх не можна було навіть тронути. І оті захмарні гроші, що їм платять за наш рахунок, ніякої ролі не грають - вони були, є і будуть рвачами, коррупціонерами і подонками тільки тепер вже з високою зарплатнею. І нічим зараз це не змінити, бо вони починають ставати такими ще ДО вступу до юрфаку, бо ВЖЕ тоді вони знають ЩО і ЯК вони будуть "судити" по закінченню університета. Треба докорінно змінювати саму систему суддійства(суд присяжних) та змінювати закони так, щоб була РЕАЛЬНА відповідальність за НЕ правове суддівство. Бо на політичну і економічну гілки влади ми можемо повпливати, а ось цю мафію - ми НІЯК не можемо контролювати, що б там нам не втюхували оті ліберали з Веніціанської комісії.
20.10.2023 18:29 Відповісти
хаха....
утопія.
де ж вони будуть харчуватися?
утримувати сирітські іспанськи хатинки, мерседеси, та безтурботне життя діточок, дуже дорого.
20.10.2023 18:36 Відповісти
отак то фуйня, малята......

а про скільки таких зашкварів ми ше не знаємо...
20.10.2023 18:31 Відповісти
Отака плата за те, щоб хоча б не шкодили.
20.10.2023 18:34 Відповісти
..користуючись війною зевлада і недоторкані ублюдки сцють людям в очі: "і шо ви нам сдєлаєтє, кріпакі дермака і єго половінкі - зєлєнскага?"
20.10.2023 18:36 Відповісти
потім каже треба фінансова підтримка партнерів з європи,
чинуші **@нулись? чи знахабніли що під час війни їх не виженуть з кормушок

купа різних зборів на дрони
а тут 50 млн туди сюди какая разніца
20.10.2023 18:40 Відповісти
Донецькі риги і антимайданівці рулять. Наріду дуже захотілося поржати, а ржуть вони з вас і живуть горя не знають. Їх діти за кордоном, в Буковелях, солодко їдять і добре сплять. А українці горбатяться на них і їх продажну свору, гинуть на війні. І що ж до цього часу заважало найкращому президенту, зі слів 73%, прийняти закон і припинити фінансувати організовану злочинну группу? Яких ще прав і законів не вистачає?
20.10.2023 18:52 Відповісти
Когда у власти клоуны и российские крота вот такое и происходит,
20.10.2023 19:23 Відповісти
Тут цим так званим суддям не те що перестати платити зарплату в 300 тисяч гривень ,а заарештувати з конфіксацію майна ,наприклад сумнозвісний вовк за його рішенням Україна втратила десяткм мільярдів гривень ,а він і досі під час війни отримує космічні зарплати ,за що ?ось така боротьба з корупцією
20.10.2023 19:48 Відповісти
Це показово доводить вражаючу НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ президента та його вертикалі, або вказує українцям де розташований центр корупції в Україні. Це і є основа "зеленого" Шапіто.
20.10.2023 19:49 Відповісти
Лам ца дрица гоп ца ца!!! Или о зухен вей на Жмеринку поедем!!! Конечно не жалко, бабки то державные не с личного счета министра юстиции и председателя верховного суда. А я бы эти бабки именно с их личных счетов в держказну вернул за то,что клювами прощелкали, пингвины горбатые!
20.10.2023 19:56 Відповісти
Дуже багато різних гарних слів, але самоцензура видалила всі....
20.10.2023 19:58 Відповісти
Мабуть, не так ліквідували, як вони того заслуговували.
20.10.2023 20:05 Відповісти
не розкачуйте лодку
20.10.2023 22:02 Відповісти
Люди - Народ, це просто поза межею розуміння та виправдання. Ми Хто і що з нами роблять ці нелюди. Як це в загалі можливо. Кожна проблема має своє ПРИЗВЩЕ. І це не тяжко знайти. Просто це нікому не потрібно. Це даже не вкладається в здоровий глузд - але воно є.
20.10.2023 23:04 Відповісти
Це пісец.
20.10.2023 23:57 Відповісти
Риба гниє з голови.Ліквідацію треба починати з наркомана оманського та "прадюсера" дерьмака.Військовий трибунал і масові розстріли цих покидьків з конфіскацію всього належного майна, хоч би воно і записана на 8- ми юрідну прабабусю.Можливо це поверне довіру до влади і зупитить трохи еміграцію.
21.10.2023 12:18 Відповісти
 
 