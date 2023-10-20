Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК
З моменту ліквідації неподобства під назвою Окружний адмінсуд Києва минуло десять місяців. Але судді ОАСК продовжують отримувати зарплати.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"За цей час ми з вами оплатили нічогонеробство суддів ліквідованого суду на 50,3 млн грн, повідомляє Автомайдан.
Що з цим робити? Є кілька варіантів:
звільнення суддів рішенням ВРП
оцінювання у ВККС і подальше звільнення
вирок ВАКС щодо Вовка і ко
Сподіваємося, що якийсь варіант все ж буде успішним, бо це нонсенс, що українці продовжують утримувати вовчу зграю", - йдеться у повідомленні.
суд ліквідували а не СУДДІВ звільнили, ви розумієте який бардак коїться в країні.
нельзя взыскать с судей? - взыскать с тех кто начислил выплаты.
Таких, «ЗВІЛЬНЕНИХ ОСІБ» з млн виплат, рахункова палати навіть не рахує з мінпраці !!! Це ті самі млн грошей з Українців, замість МАВІКІв на передову! Портновщина-сівковщина так і продовжує гадити Україні, відповідно до Регламенту ВРУ та КМУ !!
Співпадіння
Зупиніть Землю - я зійду!
Джерело:
утопія.
де ж вони будуть харчуватися?
утримувати сирітські іспанськи хатинки, мерседеси, та безтурботне життя діточок, дуже дорого.
а про скільки таких зашкварів ми ше не знаємо...
чинуші **@нулись? чи знахабніли що під час війни їх не виженуть з кормушок
купа різних зборів на дрони
а тут 50 млн туди сюди какая разніца