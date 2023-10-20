Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК

З моменту ліквідації неподобства під назвою Окружний адмінсуд Києва минуло десять місяців. Але судді ОАСК продовжують отримувати зарплати.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"За цей час ми з вами оплатили нічогонеробство суддів ліквідованого суду на 50,3 млн грн, повідомляє Автомайдан.

Що з цим робити? Є кілька варіантів:

звільнення суддів рішенням ВРП

оцінювання у ВККС і подальше звільнення

вирок ВАКС щодо Вовка і ко

Сподіваємося, що якийсь варіант все ж буде успішним, бо це нонсенс, що українці продовжують утримувати вовчу зграю", - йдеться у повідомленні.