Байден запросив у Конгресу майже $105 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю

Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, запросив у Конгресу майже 105 мільярдів доларів для допомоги Україні, Ізраїлю та для безпеки кордонів США. З них понад 61 мільярд доларів передбачено для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Найбільший запит президента Джо Байдена в цьому пакеті – понад 61 мільярд доларів для України.

Він також закликає виділити додатково 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, ще 2 мільярди доларів для безпеки Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону і трохи більше 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.

