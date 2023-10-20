УКР
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити норми до законодавства ЄС

пдд

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема такі:

- затверджено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

- заборонено перевозити дітей, зріст яких менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків.

- уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада дозволила не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно

Нагадаємо, з 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів. В Україні почали скеровувати до суду справи самокатників за порушення правил дорожнього руху.

Автор: 

ПДР (478) Євросоюз (14011)
+24
До фаркопа привяжеш .
показати весь коментар
20.10.2023 18:34 Відповісти
+23
Оце і є ота перепона, через яку Україну не можуть до ЄС включити??
Суттєво…
показати весь коментар
20.10.2023 18:26 Відповісти
+15
То що - тепер якщо я раптом захочу Х.йла перевезти в Україні до СБУ, то мені прийдеться дитяче крісло купувати?
показати весь коментар
20.10.2023 18:30 Відповісти
ох йо.....................
Реально, 200000 на місяць, то просто шоб ..... ну, 2 сторінки написати правонормативів, то чечали-і-писали 20 років?
рашка то вже не предмет сміху.
блін, так давно вже вмикати заведено бо так треба.... чи то шо, просто мусора так стригли бабло?(ой мля )
показати весь коментар
20.10.2023 18:23 Відповісти
Наскільки я розумію - тепер вмикати світло треба буде цілий рік, чи не так?

Раніше було тільки в зимовий період, влітку такої вимоги не було.

Але я і влітку вмикав фари, бо це реально позитивно впливає на безпеку.

А хто переживає за зайві витрати бензину - не проблема поставити світлодіодні лампи на ДХО ват на 10-15, тільки зробити це згідно з ПДР, щоби вони вмикались самі при заведеному двигуні, і гасли при ввімкненні ближнього світла фар - для цього є спеціальні контролери. Ну а щоби світлодіоди не згоряли від 14,5 вольт від генератора, обов'язково треба ставити обмежувачі на 11,5 - 12 вольт - є і такі!
показати весь коментар
20.10.2023 18:39 Відповісти
Ну ага, дбають ж за нас, не марно "хліб їдять"(яхти купляють) - все ж таки "дбають" не тільки за себе наші ...... "законодавці"
думаю без охорони вони б зустрівшись з бидлом, ой, з виборцями, заздалегідь би подбали про зустріч зі стоматологом.
вони реально "стібуться". "зробили лохів разом"(з самими ж лохами)
але лохами виявились всі, навіть ті хто посміявся, але не голосував за цю... навалу веселих ідіотів. весілля роблять - і весело сміються з бидла, ну що ж, заслужили. нарід то.
показати весь коментар
20.10.2023 18:52 Відповісти
Знайомий поставив ДХО, поліція зупинила і сказала вмикати ближнє світло, бо ДХО незаводські ( в нього стара машина і заводських ДХО на ній в принципі не має). Не оштрафували.
показати весь коментар
20.10.2023 22:48 Відповісти
Ну залежно як зробити. Там ще і відстані треба щоби відповідали нормативам.

Я, наприклад, купив фірмові фонарі, які відповідають нормам ЄС для ДХО.
показати весь коментар
20.10.2023 22:55 Відповісти
В щаконі написано "відсутні в конструкції авто", а не "передбачені конструкцією авто". Це принципово різні речі. Якщо ти встановив власноруч із дотриманням усіх вимог, то претензій не має бути. Хоча, таке враження, що вони складають іспити на дебілізм, щоб потрапити до лав мусорні. Видумують собі повноваження, самостверджуються за рахунок рядових громадян. Та ще й план по постановах та розмірам котлет, які треба начальству заносити
показати весь коментар
20.10.2023 23:53 Відповісти
якщо відсутні, але передбачені конструкцією, то ок, а якщо не передбачені, то як не встановлюй, але це порушення, хіба через СЦ отримаєш дозвіл на переобладнання. Тому й передбачили вмикати денне світло фар.
показати весь коментар
21.10.2023 07:30 Відповісти
В дощову погоду, коли ти ідеш за фурою по горах від якої курява води, що двірники не справляються, ти вирішив піти на обгін і поки не проїдеш його три колеса причепа - нічого не побачиш. Аж тут раптом пасажирський! автобус без фар, або жигулі в економ режимі. Приємного тоді мало...
показати весь коментар
21.10.2023 09:46 Відповісти
Безпеку воно дає.

Це я як водій з майже 40-річним досвідом говорю.
показати весь коментар
21.10.2023 09:58 Відповісти
Я 12 років назад попав в дтп ,так от якби тоді були ці правила нічого не було б..бо те мурло мене не побачило ,розмовляючи по телефону і почало напереріз мені з'їзжати з траси...я навіть очі його перелякані перед ударом встиг розгледіти..
показати весь коментар
21.10.2023 19:02 Відповісти
Взагаліто якщо стоять ''спеціальні контролери'' то там стоять і спеціальні драйвери які стабілізують струм на діоди, і незначне коливання напруги живлення на це не впливає. А діоди виходять з ладу через перегрівання (максимальний струм, поганий контакт з радіатором, неякісний діод, ну і поломка драйвера)
показати весь коментар
21.10.2023 08:39 Відповісти
Зважаючи, що в нас переважно Китай, у тому числі і в магазинах, то далеко не завжди в цих контролерах стоїть стабілізація по напрузі, відтак треба її встановлювати самому. Причому ці стабілізатори напруги повинні стояти після контролерів ДХО, бо останні як раз і реагують на підвищення напруги при заведеному двигуні (тобто коли авто переходить на живлення від генератора).

Звісно, що в фірмових ліхтарях такі стабілізатори стоять, іноді навіть вони можуть працювати як від 12 вольт, так і 24. Це стосується навіть світлодіодних ламп, наприклад ламп освітлення номерного знаку чи поворотників - ті, в яких стабілізатор стоїть, коштують зазвичай від $3 і вище.
показати весь коментар
21.10.2023 09:56 Відповісти
В контролерах драйверів нема...на виході напруга як на генераторі...треба ставити кренку на 12 в ..інакше діодам гаплик,тому що при запуску двигуна напруга на генераторі пригає іноді до 17 в ..
показати весь коментар
21.10.2023 19:04 Відповісти
Діч, як можна скеровувати справи в суд проти самокатників, якщо нові правила ПДР, щодо визнання оних ТЗ набудуть сили виключно в момент випуску оновлених ПДР. На що з моменту підписання всіх цих указів - постанов Кабміну дається 1 рік. В діючих пдр немає самокатників ні в якому вигляді. А керуватися учасники дорожньоно руху мають саме двючими ПДР, про що там же ж і зазначено, на початку 😆
показати весь коментар
20.10.2023 18:25 Відповісти
по 130 КУпАП запросто.
показати весь коментар
21.10.2023 07:33 Відповісти
Оце і є ота перепона, через яку Україну не можуть до ЄС включити??
Суттєво…
показати весь коментар
20.10.2023 18:26 Відповісти
Це, мабуть, страшніше корупції.
показати весь коментар
20.10.2023 18:50 Відповісти
В Україні просто рухаються по дорогах .. а як ,то вже неважливо. А ще припоном є відношення до дітей тобто умови в яких перебувають діти в дит будинках та будинках малюткі, особливо дітей з вадами. Бо такі діти за людей не вважаються в Україні. І це щоб ви знали є дуууже важливою причиною чому україну в ЄС не беруть. І не візьмуть допоки щось в цьому напрямку не зміниться.
показати весь коментар
20.10.2023 18:56 Відповісти
а ти сам скільки вадовиків вдочеросиновив?
давай, йди, дай 50000 євродоларів шоб "порішать".
це прямо як на рашці - шоб забрати дитину закордон нужно кой-чо виложить.
чи може ти хоч петицію створив, тіпа - Шморгаль, попроси шоб в дітдомах давали морозиво по вівторках!
ти зловтішаєшся просто. настільки ненавидиш Зеленського((((
показати весь коментар
21.10.2023 10:52 Відповісти
А як примусити наших "биків" поважати ПДР ?Щоб вели себе так як в Європі? Да і поліція повинна себе вести як в Європі і недозволяти нашим мажорам і " правдозахисників"-вести себе по хамськи.
показати весь коментар
20.10.2023 18:26 Відповісти
зробити штрафи по 500 евро, наприклад за ввімкнені протитуманки або світлодіодні фари з ефектом зварювальних робіт.
показати весь коментар
20.10.2023 18:31 Відповісти
справа не в сумі штрафів, а в принципі відповідальності, порушив - відповідай, тоді й дійде до биків, от один бикував, його застрелили.
показати весь коментар
21.10.2023 07:36 Відповісти
Ага! а видаЄ штрафи комп.ютер?
Просто дачі мусорів стануть більш похожими на резиденцію Людовіка номер 14
показати весь коментар
21.10.2023 10:54 Відповісти
Не стануть, бо в Європі не стали.
показати весь коментар
21.10.2023 20:11 Відповісти
та причому Європа - тут дачі стануть більші мусарські.
а виглядом - як резиденція тих всіх людовиків.
показати весь коментар
21.10.2023 21:02 Відповісти
При тому що впроваджують її закони, і як сказав Шольц це не мегню з ресторана.
показати весь коментар
21.10.2023 21:23 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 21:24 Відповісти
кста, ви не за Порошенка голосував?
я б хотів так сказати, але просто не ходив на вибори, ті шо там 3 крайні були.
бо реально - Порошенко мене, ну, виборця вважає - віруном(рабом), а Зеля - салоїдом(так, а хто не любить цей продукт? ням-ням ) - геєм(сказав би він таке в очі?) - і нічо - стадо вибрало оце...
до речі - а скільки знаків було?
є підбірка? я тільки на якусь русняву пропагандоніну наткнувся, просто перечислило з 8-10 поїздок бідоносця по закордонах і шо за біди за тим послідували
показати весь коментар
21.10.2023 21:31 Відповісти
То що - тепер якщо я раптом захочу Х.йла перевезти в Україні до СБУ, то мені прийдеться дитяче крісло купувати?
показати весь коментар
20.10.2023 18:30 Відповісти
До фаркопа привяжеш .
показати весь коментар
20.10.2023 18:34 Відповісти
то буде занепокоєння у наших спонсорів, так що ніт.
показати весь коментар
20.10.2023 18:36 Відповісти
крісло дитяче, а х..ло в багажнику
показати весь коментар
21.10.2023 07:39 Відповісти
Причому за шию.
показати весь коментар
20.10.2023 18:51 Відповісти
якщо в тебе буде реально зв'язане *****, я тобі крісло куплю самотужки, ще й магарич виставлю.
показати весь коментар
20.10.2023 18:34 Відповісти
Я навіть тоді собі куплю на водійське
показати весь коментар
20.10.2023 18:41 Відповісти
В СБУ не рекомендую везти бо занадто вже гроші *******.
показати весь коментар
20.10.2023 22:28 Відповісти
А хіба ти не в багажнику його везтимеш?
показати весь коментар
20.10.2023 22:47 Відповісти
Що за гавняні дороги у нас в межах міст - завжди з калюжами іноді на всю дорогу/ про уклін бо бокам дороги наши асфальтодовбні мабуть не чули. Аби тільки асфальту побільше покласти іноді на 5 см щебню після чого дорога благополучно видавлюється вантажівкою як паста з тюбіка.
показати весь коментар
20.10.2023 18:33 Відповісти
роками усяку хрінь змінювати тобто до "наблизити норми до законодавства ЄС". Як стосовно головного питання - наблизити зарплату ЄС пересічним українцям ?
показати весь коментар
20.10.2023 18:37 Відповісти
це яким, дармоїдам в державних конторах?
показати весь коментар
21.10.2023 07:41 Відповісти
Стоп стоп стоп, вопрос по 150 см. А взрослые 150 см как будут перевозиться? например ВладиСаныч Зеленский? Впрочем его и по уровню умственного развития положено перевозить в детском кресле. Бед за 150 см.
показати весь коментар
20.10.2023 18:40 Відповісти
то просто па дебільному напісано, має бути вік та ріст.
показати весь коментар
20.10.2023 18:44 Відповісти
Только возраст.
показати весь коментар
20.10.2023 18:48 Відповісти
У нас 12 років або 150 зросту.
показати весь коментар
20.10.2023 20:45 Відповісти
Стоп - є ж чоловіки які мають зріст 150 см при тому маючи тілобудову гнома ( низенькі але мязисті ) де їм накажете купляти дитячі крісла ( мало того шо з взуттям проблеми - по ширині взуття не менше ніж по довжині , так тепер крісла тре шукати ).
показати весь коментар
20.10.2023 21:04 Відповісти
Ти на кого натякаєш, порохобот??
показати весь коментар
20.10.2023 21:51 Відповісти
На Гімлі натякаю - а ви про кого подумали ?
показати весь коментар
23.10.2023 19:40 Відповісти
А якщо я натякав на Гімлі - то тоді я "морієбот".
показати весь коментар
23.10.2023 19:43 Відповісти
Знайомий є , маленького зросту . Має Таврію . Це йому крісло ще купувати ?!
показати весь коментар
20.10.2023 21:52 Відповісти
о це так реформи....
денне світло ич ходові вогні у нас і так всі вмикають бо авто з європи та законом встановлені рамки 1 жовтня по 1 травня..
дітей також не можна перевозити, але кому то навіг потрібно, у нас часто дітвора саме за кермом в селах гасає, не кажучи вже про коліна "матусь" на передньому сидінні.
нам не закони потрібно приводити до європейських, а культуру водіння, яка наближається до нуля.
показати весь коментар
20.10.2023 18:43 Відповісти
Продавцы лампочек протянули? Ну и постоянно включённые фары это доп пару литров в год. А в рамках сети азс пару лямов прибыли.
показати весь коментар
20.10.2023 19:01 Відповісти
це не лампочки, це людські життя.
показати весь коментар
20.10.2023 21:39 Відповісти
які люські життя ??? що дасть увімкена лампочкаближнього світла коли пішохід наприклад неуважний при переході через дорогу навіть у відведеному для цього місці ???
показати весь коментар
21.10.2023 06:54 Відповісти
Автомобіль з включеним світлом видно з набагато більшої відстані. І не тільки пішоходам, особливо це відчутно водіям в погану погоду, наприклад в дощ.
показати весь коментар
21.10.2023 08:44 Відповісти
"які люські життя ??? "
Ви знаєте що таке денні ходові вогні, навіщо їх придумано та задля чого вони світять вдень ? Підказка-світлові прилади на транспортному засобі встановлено не тільки для того, щоб водій у темний час доби бачив шлях перед собою.
показати весь коментар
21.10.2023 10:04 Відповісти
Чекаємо щорічний техогляд.
показати весь коментар
20.10.2023 19:28 Відповісти
Для комерційних автомобілів він і так є. А для приватного транспорту-теж не завадило б-один їде та димить як вугільна котельня, які там норми СО. Другий у пробках закипає через несправний термостат або втрачає увесь антифриз через дірку купу разів латаного радіатора та створює ще більшу пробку. Третій через геть гнилий глушник реве по вечорах у подвір'ях, будячи усіх сусідів. У четвертого через несправну гальмівну систему з чотирьох колес гальмує тільки два. П'ятий через невідрегульовані фари чи нештатний ксенон без лінз на трасі сліпить так ближнім, шо можна через удар по зору вилетіти з полоси. Список можна довго продовжувати.
показати весь коментар
21.10.2023 10:25 Відповісти
Яку ж титанічну роботу виконав уряд!
Мабуть, залишилися тільки якісь дрібнички виконати?
показати весь коментар
20.10.2023 20:02 Відповісти
Я сподіваюся, що водій танка зберіг перевагу при проїзді нерегульованого перехрестя, але в мене питання чи повинен він звертати увагу на сигнали регулювальника з джавеліном.
показати весь коментар
20.10.2023 20:16 Відповісти
Вилами по воді.

З велосипедистами і пішоходами ради не можуть дати. а тепер ще й самокатників для галочки додали.

А от ДХО це реальна годівниця. Поліцаї подякують.
показати весь коментар
20.10.2023 21:19 Відповісти
Только ходовые огни?
А ********* с прямотоками так и будет гонять, воя громче воздушной тревоги ?
показати весь коментар
20.10.2023 21:50 Відповісти
А "зварювальники " на дорогах не на часі?
показати весь коментар
20.10.2023 21:54 Відповісти
Люто плюсую! Але в мене в лінзі, правда без омивачів, але з коректором.
показати весь коментар
20.10.2023 22:05 Відповісти
це вже европейське законодавство чи тільки наближення до нього?
показати весь коментар
20.10.2023 22:53 Відповісти
Європейськовмісне, з ароматом ідентичним натуральному
показати весь коментар
20.10.2023 23:56 Відповісти
А може не варто тулити горбаті ідеї? Чи не простіше взяти пдр однієї з країн ЄС. А то щотижня читаю про зміни у наших ПДР. Чи не часто зміни?
показати весь коментар
21.10.2023 08:16 Відповісти
Ви б , дебіли, краще з коррупцією боролись..., та урізали зарплатню суддям, прокурорам, та іншим неробам !!!
показати весь коментар
21.10.2023 09:14 Відповісти
Про ЧТО базар?
В ЕС полно бюрократии, желаете участвовать - не нойте!
показати весь коментар
21.10.2023 11:03 Відповісти
У Франції, Німеччині, Греції, Великобританії та деяких інших країнах Європи такого нема. Одна справа їхати десь у дощ, взимку. А в яскравий літній або весняний день - це перебор!
показати весь коментар
21.10.2023 18:52 Відповісти
 
 