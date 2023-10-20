Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити норми до законодавства ЄС

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема такі:

- затверджено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

- заборонено перевозити дітей, зріст яких менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків.

- уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів

Нагадаємо, з 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів. В Україні почали скеровувати до суду справи самокатників за порушення правил дорожнього руху.