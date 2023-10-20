Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити норми до законодавства ЄС
Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема такі:
- затверджено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
- заборонено перевозити дітей, зріст яких менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків.
- уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів
Нагадаємо, з 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів. В Україні почали скеровувати до суду справи самокатників за порушення правил дорожнього руху.
ох йо.....................
Реально, 200000 на місяць, то просто шоб ..... ну, 2 сторінки написати правонормативів, то чечали-і-писали 20 років?
рашка то вже не предмет сміху.
блін, так давно вже вмикати заведено бо так треба.... чи то шо, просто мусора так стригли бабло?(ой мля )
Раніше було тільки в зимовий період, влітку такої вимоги не було.
Але я і влітку вмикав фари, бо це реально позитивно впливає на безпеку.
А хто переживає за зайві витрати бензину - не проблема поставити світлодіодні лампи на ДХО ват на 10-15, тільки зробити це згідно з ПДР, щоби вони вмикались самі при заведеному двигуні, і гасли при ввімкненні ближнього світла фар - для цього є спеціальні контролери. Ну а щоби світлодіоди не згоряли від 14,5 вольт від генератора, обов'язково треба ставити обмежувачі на 11,5 - 12 вольт - є і такі!
думаю без охорони вони б зустрівшись з бидлом, ой, з виборцями, заздалегідь би подбали про зустріч зі стоматологом.
вони реально "стібуться". "зробили лохів разом"(з самими ж лохами)
але лохами виявились всі, навіть ті хто посміявся, але не голосував за цю... навалу веселих ідіотів. весілля роблять - і весело сміються з бидла, ну що ж, заслужили. нарід то.
Я, наприклад, купив фірмові фонарі, які відповідають нормам ЄС для ДХО.
Це я як водій з майже 40-річним досвідом говорю.
Звісно, що в фірмових ліхтарях такі стабілізатори стоять, іноді навіть вони можуть працювати як від 12 вольт, так і 24. Це стосується навіть світлодіодних ламп, наприклад ламп освітлення номерного знаку чи поворотників - ті, в яких стабілізатор стоїть, коштують зазвичай від $3 і вище.
Суттєво…
давай, йди, дай 50000 євродоларів шоб "порішать".
це прямо як на рашці - шоб забрати дитину закордон нужно кой-чо виложить.
чи може ти хоч петицію створив, тіпа - Шморгаль, попроси шоб в дітдомах давали морозиво по вівторках!
ти зловтішаєшся просто. настільки ненавидиш Зеленського((((
Просто дачі мусорів стануть більш похожими на резиденцію Людовіка номер 14
а виглядом - як резиденція тих всіх людовиків.
я б хотів так сказати, але просто не ходив на вибори, ті шо там 3 крайні були.
бо реально - Порошенко мене, ну, виборця вважає - віруном(рабом), а Зеля - салоїдом(так, а хто не любить цей продукт? ням-ням ) - геєм(сказав би він таке в очі?) - і нічо - стадо вибрало оце...
до речі - а скільки знаків було?
є підбірка? я тільки на якусь русняву пропагандоніну наткнувся, просто перечислило з 8-10 поїздок бідоносця по закордонах і шо за біди за тим послідували
денне світло ич ходові вогні у нас і так всі вмикають бо авто з європи та законом встановлені рамки 1 жовтня по 1 травня..
дітей також не можна перевозити, але кому то навіг потрібно, у нас часто дітвора саме за кермом в селах гасає, не кажучи вже про коліна "матусь" на передньому сидінні.
нам не закони потрібно приводити до європейських, а культуру водіння, яка наближається до нуля.
Ви знаєте що таке денні ходові вогні, навіщо їх придумано та задля чого вони світять вдень ? Підказка-світлові прилади на транспортному засобі встановлено не тільки для того, щоб водій у темний час доби бачив шлях перед собою.
Мабуть, залишилися тільки якісь дрібнички виконати?
З велосипедистами і пішоходами ради не можуть дати. а тепер ще й самокатників для галочки додали.
А от ДХО це реальна годівниця. Поліцаї подякують.
А ********* с прямотоками так и будет гонять, воя громче воздушной тревоги ?
В ЕС полно бюрократии, желаете участвовать - не нойте!