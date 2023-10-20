Понад 165,5 тис. осіб пройшли тренінги з першої допомоги від Українського Червоного Хреста від початку вторгнення РФ

Від 24 лютого 2022 року понад 165,5 тисяч осіб пройшли тренінги з першої допомоги від тренерів та інструкторів Українського Червоного Хреста по всій Україні.

Як зазначається, наразі працює три сертифіковані 6-ти, 12-ти та 48-ми годинні програми навчань, які складаються з окремих модулів та містять 60% часу для практичного відпрацювання навичок з першої допомоги:

проведення серцево-легеневої реанімації;

зупинка кровотеч;

дії при опіках та пораненнях тощо.

"Крім того, наші тренери активно проводять навчання для дітей віком від 5 років, і мають власну методику та навчальні матеріали.

Зокрема, наші тренери розробляють методологію навчання для людей з інклюзією, бо кожен має вміти надавати допомогу собі та оточуючим…

Починаючи з 2023 року наші тренери також навчають навичкам першої допомоги для тварин", - розповіли в Червоному Хресті України.

