Законопроєкт про заборону пов’язаних з РПЦ організацій передбачає обов’язкову судову процедуру, - "слуга народу" Кравчук
Проєкт закону №8371, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов’язані з країною-агресоркою, передбачає обов’язкову судову процедуру.
Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України з посиланням на слова заступниці голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми досить довго йшли до голосування за цей законопроєкт. Варто наголосити, що документ запроваджує процедуру, яка містить у собі ще й судовий розгляд питання. Це дуже важливо, тому що інші варіанти не пройшли б через Європейський суд з прав людини", - зазначила вона.
За словами народної депутатки, у документі мають бути чітко виписані критерії, які визначаються під час релігійної експертизи.
"Повинен бути доказаний зв’язок релігійної організації з країною-агресоркою, що вона управляється з країни-агресорки, при цьому дається можливість розірвати цей зв'язок. І це один із міфів, що в законопроєкті буквально записано, яку церкву треба заборонити", - пояснила Кравчук.
Водночас член постійної делегації у ПАРЄ поінформувала, що в УПЦ (московського патріархату) є можливість фактично відмовитися від канонічного зв’язку з РПЦ, "і тоді все буде гаразд".
Але у випадку. якщо релігійна організація не відмовиться від зв'язку з державою-агресоркою, то тоді буде спрямований позов до суду, а після відповідного рішення припиниться діяльність релігійної організації.
Все гораздо проще - нужно просто тупо исполнить закон от 2018 года. И согласно уже принятых у нас законов запретить филиал Российской православной церкви в Украине. И все. А не заниматься херней, устраивая цирковые шоу для плебса. Стойкое ощущение, что этот законопроект специально вкинули для затягивания процесса и его последующего обжалования. Нельзя просто запретить УПЦ - поднимется вой про свободу совести, свободу вероисповедания и т.д. Всякие Дмитруки, Богуцкие, Усики и прочие га@доны. Они гарантированно дойдут до ЕСПЧ и докажут незаконность решения по украинской церкви, если до этого не докажут в наших ВС и КС.
Можемо, звичайно, потішитися, що вчора стали на крок ближче до заборони підривної московської організації в Україні. А можемо й запитати себе, яку ж мету переслідує влада, ************ саме такий варіант закону?
Факт, що т.з. УПЦ є організацією дочірньою по відношенню до РПЦ, потребує доведення не більше, ніж геліоцентричність Сонячної системи. На якого ж біса переносити це доведення в суд і затягувати ще на невизначений термін (саме такий механізм міститься в проголосованому законі)? Чому потрібно перекинути відповідальність за рішення з понад чотирьох сотень депутатів на одного суддю (чи навіть колегію з кількох)? Ви хоч уявляєте рівень майбутнього тиску на цих людей і ризиків для них і їхніх сімей, враховуючи кілька мільйонів фанатів (не всі вони сповна розуму) московської церкви в Україні?"
Що працює з того, що вони наприймали?
А виконати вимоги закону 2018-го року що заважає? Якщо б його виконали, то наврядчі хто зараз би пішов до храму, на якому було б написано "РПЦ в Україні".
Взагалі в жодній, поважаючий себе країні, спецслужби не діють лише в межах закону.
Щоб діяти лише в межах закону, достатньо звичайних ментів.
"Якщо ваші заяви правдиві, чому ви хвилюєтеся, переживаєте, протестуєте? Закон має заборонити підпорядкування релігійних організацій в Україні релігійним центрам у Російській Федерації. Якщо ви насправді не «підлеглі», то закон на вас не поширюється і у вас немає причин для занепокоєння. Жодне з майже шести десятків українських релігійних об'єднань не хвилюється - вони дійсно незалежні від центрів у Російській Федерації», - написав у Facebook заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.