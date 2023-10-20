Законопроєкт про заборону пов’язаних з РПЦ організацій передбачає обов’язкову судову процедуру, - "слуга народу" Кравчук

Проєкт закону №8371, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов’язані з країною-агресоркою, передбачає обов’язкову судову процедуру.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України з посиланням на слова заступниці голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми досить довго йшли до голосування за цей законопроєкт. Варто наголосити, що документ запроваджує процедуру, яка містить у собі ще й судовий розгляд питання. Це дуже важливо, тому що інші варіанти не пройшли б через Європейський суд з прав людини", - зазначила вона.

За словами народної депутатки, у документі мають бути чітко виписані критерії, які визначаються під час релігійної експертизи.

"Повинен бути доказаний зв’язок релігійної організації з країною-агресоркою, що вона управляється з країни-агресорки, при цьому дається можливість розірвати цей зв'язок. І це один із міфів, що в законопроєкті буквально записано, яку церкву треба заборонити", - пояснила Кравчук.

Водночас член постійної делегації у ПАРЄ поінформувала, що в УПЦ (московського патріархату) є можливість фактично відмовитися від канонічного зв’язку з РПЦ, "і тоді все буде гаразд".

Але у випадку. якщо релігійна організація не відмовиться від зв'язку з державою-агресоркою, то тоді буде спрямований позов до суду, а після відповідного рішення припиниться діяльність релігійної організації.