1 995 29

Законопроєкт про заборону пов’язаних з РПЦ організацій передбачає обов’язкову судову процедуру, - "слуга народу" Кравчук

кравчук,євгенія

Проєкт закону №8371, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов’язані з країною-агресоркою, передбачає обов’язкову судову процедуру.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України з посиланням на слова заступниці голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми досить довго йшли до голосування за цей законопроєкт. Варто наголосити, що документ запроваджує процедуру, яка містить у собі ще й судовий розгляд питання. Це дуже важливо, тому що інші варіанти не пройшли б через Європейський суд з прав людини", - зазначила вона.

За словами народної депутатки, у документі мають бути чітко виписані критерії, які визначаються під час релігійної експертизи.

"Повинен бути доказаний зв’язок релігійної організації з країною-агресоркою, що вона управляється з країни-агресорки, при цьому дається можливість розірвати цей зв'язок. І це один із міфів, що в законопроєкті буквально записано, яку церкву треба заборонити", - пояснила Кравчук.

Водночас член постійної делегації у ПАРЄ поінформувала, що в УПЦ (московського патріархату) є можливість фактично відмовитися від канонічного зв’язку з РПЦ, "і тоді все буде гаразд".

Але у випадку. якщо релігійна організація не відмовиться від зв'язку з державою-агресоркою, то тоді буде спрямований позов до суду, а після відповідного рішення припиниться діяльність релігійної організації.

УПЦ МП (1224) Кравчук Євгенія (375)
+24
та не оправдовуйся, ви зробили для московських попів все що могли щоб вони жирували в Україні
показати весь коментар
20.10.2023 18:51 Відповісти
+21
До лампочки така заборона. А враховуючи продажність наших судів, плюс різні апеляції то така справа затягнеться на роки.
показати весь коментар
20.10.2023 18:51 Відповісти
+15
Зелена пліснява приймає тільки назви, а не закони.
Що працює з того, що вони наприймали?
показати весь коментар
20.10.2023 18:54 Відповісти
До лампочки така заборона. А враховуючи продажність наших судів, плюс різні апеляції то така справа затягнеться на роки.
показати весь коментар
20.10.2023 18:51 Відповісти
А если предположить, что это сделано специально для затягивания процесса - то все очень логично.

Все гораздо проще - нужно просто тупо исполнить закон от 2018 года. И согласно уже принятых у нас законов запретить филиал Российской православной церкви в Украине. И все. А не заниматься херней, устраивая цирковые шоу для плебса. Стойкое ощущение, что этот законопроект специально вкинули для затягивания процесса и его последующего обжалования. Нельзя просто запретить УПЦ - поднимется вой про свободу совести, свободу вероисповедания и т.д. Всякие Дмитруки, Богуцкие, Усики и прочие га@доны. Они гарантированно дойдут до ЕСПЧ и докажут незаконность решения по украинской церкви, если до этого не докажут в наших ВС и КС.
показати весь коментар
20.10.2023 19:08 Відповісти
Зелені піздунці наприймають таких законів що ніякої заборони кпцапського сатанату не буде.Щоб погасити процес , його треба очолити. .Що на даний момент зечмоні успішно роблять. Вижити це зло з України можливо буде при іншій владі.
показати весь коментар
20.10.2023 19:34 Відповісти
Подання до ПЄЧОРСКАГА суду Києва зробить Портнов, а захисник ФСБ попівства буде корєш Баканов
показати весь коментар
20.10.2023 20:04 Відповісти
та не оправдовуйся, ви зробили для московських попів все що могли щоб вони жирували в Україні
показати весь коментар
20.10.2023 18:51 Відповісти
У Вані ФСБешного дружбана Z V O там явочна була
показати весь коментар
20.10.2023 20:06 Відповісти
"Карл Волох:
Можемо, звичайно, потішитися, що вчора стали на крок ближче до заборони підривної московської організації в Україні. А можемо й запитати себе, яку ж мету переслідує влада, ************ саме такий варіант закону?
Факт, що т.з. УПЦ є організацією дочірньою по відношенню до РПЦ, потребує доведення не більше, ніж геліоцентричність Сонячної системи. На якого ж біса переносити це доведення в суд і затягувати ще на невизначений термін (саме такий механізм міститься в проголосованому законі)? Чому потрібно перекинути відповідальність за рішення з понад чотирьох сотень депутатів на одного суддю (чи навіть колегію з кількох)? Ви хоч уявляєте рівень майбутнього тиску на цих людей і ризиків для них і їхніх сімей, враховуючи кілька мільйонів фанатів (не всі вони сповна розуму) московської церкви в Україні?"
показати весь коментар
20.10.2023 20:20 Відповісти
Зелена пліснява приймає тільки назви, а не закони.
Що працює з того, що вони наприймали?
показати весь коментар
20.10.2023 18:54 Відповісти
Заболтают это в судах, и парашники в "церквах" вместе с парашниками в ВР так и будут жить припеваючи.
показати весь коментар
20.10.2023 18:54 Відповісти
Я відразу говорив про це !
показати весь коментар
20.10.2023 18:56 Відповісти
Черговийтнатяк Онуфрію: перехоть до УПЦ ОП (ЄрЗе) і все буде норм.

А виконати вимоги закону 2018-го року що заважає? Якщо б його виконали, то наврядчі хто зараз би пішов до храму, на якому було б написано "РПЦ в Україні".
показати весь коментар
20.10.2023 19:04 Відповісти
У нас есть закон о запрете деятельности любых организаций агрессора на нашей территории. Их бы просто нужно было автоматически аннулировать. И всех делов.
показати весь коментар
20.10.2023 19:39 Відповісти
ЗЕ
показати весь коментар
20.10.2023 22:27 Відповісти
Это было сразу понятно. Никогда бы прямой запрет упц-рпц не собрал бы нужного количества голосов у слуг. А так типа что-то приняли, что-то запретили, но никто особо не в обиде.
показати весь коментар
20.10.2023 19:06 Відповісти
Зе-*****.
показати весь коментар
20.10.2023 19:11 Відповісти
до СРАКИ!!!, - Такий зАконапраЄкт!,- більш,додати нічого,
показати весь коментар
20.10.2023 19:20 Відповісти
А це говорить, що російську церкву не заборонять тут ніколи. Це коло по судах займе з десяток років. Там вчора бачив як всі праділи рішенню Ради. Не радійте, Боневтік так просто не заборонить те, що його підтримує. Чи хтось думає, що мільйони прихожан московської секти будуть підтримувати того, хто допоміг отримати Томос?
показати весь коментар
20.10.2023 19:33 Відповісти
зе-шваль б"ється за своїх москальських партнерів до останнього. хоч якусь шпарину для відмазування москальсько-ФСБешних попів все ж таки залишили, користуючись монобидлом "слуг кремля" у ВР... такі да, 30 оманських ********* треба відробляти владімірссаничу та андрєйбарісичу.
показати весь коментар
20.10.2023 19:42 Відповісти
А на кой хер цей закон взагалі потрібен коли є звичайний суд? Я навіть навмисно не написав слово "суд" в лапках.
Взагалі в жодній, поважаючий себе країні, спецслужби не діють лише в межах закону.
Щоб діяти лише в межах закону, достатньо звичайних ментів.
показати весь коментар
20.10.2023 19:50 Відповісти
А якого народу слугою є ця кравчук, що так захищає інтереси ворожої церкви МП?
показати весь коментар
20.10.2023 19:58 Відповісти
кацапка московська ворожа
показати весь коментар
20.10.2023 22:25 Відповісти
Православна церква України (ПЦУ) спокійно сприйняла ухвалення законопроєкту, але прокоментувала занепокоєння УПЦ МП щодо того, до кого саме він стосуватиметься.

"Якщо ваші заяви правдиві, чому ви хвилюєтеся, переживаєте, протестуєте? Закон має заборонити підпорядкування релігійних організацій в Україні релігійним центрам у Російській Федерації. Якщо ви насправді не «підлеглі», то закон на вас не поширюється і у вас немає причин для занепокоєння. Жодне з майже шести десятків українських релігійних об'єднань не хвилюється - вони дійсно незалежні від центрів у Російській Федерації», - написав у Facebook заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.
показати весь коментар
20.10.2023 20:00 Відповісти
От вам і звичні "Зельониє танці". "Ми приймаємо закон про "заборону" Московітської церкви, але по кожному приходу подавайте в суд і він вирішить, чи закрити осередок, чи ні. Правда ми молодці?"
показати весь коментар
20.10.2023 22:14 Відповісти
Щоб ви здохли, ЗЕблюбди!
показати весь коментар
20.10.2023 22:35 Відповісти
 
 