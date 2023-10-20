Від початку війни довкілля України зазнало збитків на 55 млрд євро, - Стрілець

Торік сума збитків довкіллю від бойових дій сягала близько 26 млрд євро. Сьогодні вона вдвічі більша - 55 млрд євро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час міжнародної конференції "United for Justice. United for Nature"

"Росія вже вчинила в Україні понад 2,5 тис. злочинів проти довкілля. Це лише ті, що нам вдалося зафіксувати, враховуючи відсутність доступу до частини українських територій. Рік тому сума збитків довкіллю від бойових дій сягала близько 26 млрд євро. Сьогодні вона вдвічі більша - 55 млрд євро", - зазначив він.

Стрілець зауважив, що за підрахунками експертів місії UNEP, відновлення довкілля лише Півдня коштуватиме мінімум 59 млн доларів.

"Ми не лише прагнемо справедливості для себе і притягнення до відповідальності агресора. На прикладі українських кейсів ми хочемо запропонувати світу універсальні рішення для всіх країн, які страждають від війн та збройних конфліктів", - додав очільник Міндовкілля.